Galeriler Yazarlar
Adıyaman 17
hafif yağmur
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.466,26
ALTIN
896,44
DOLAR
14,87
STERLİN
18,38
EURO
15,66

Milletvekili Tutdere üyeleri ve vatandaşlarla bayram kutladı

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere Ramazan Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyaretlerini sürdürüyor.

05 Mayıs 2022 Perşembe 09:42
1 Okunma
Milletvekili Tutdere üyeleri ve vatandaşlarla bayram kutladı

Milletvekili Tutdere bayramın ikinci gününde  CHP Adıyaman İl Binası, Gölbaşı Belediyesi ve CHP Besni İlçe Başkanlığı’da gerçekleştirilen bayramlaşma programlarına katılan Milletvekili Tutdere vatandaşlarla ve parti örgütleriyle bir araya geldi.
Toplumun bütün kesimleri ceberut iktidar anlayışı nedeniyle büyük bir mağduriyet yaşıyor
CHP Adıyaman İl Binasında düzenlenen bayramlaşma törenine katılarak parti örgütleriyle ve vatandaşlarla bayramlaşan Milletvekili Tutdere, bayramın işsizlik, yoksulluk, adaletsizlik ve  hukuksuzluğun son bulmasına vesile olması temennisinde bulunarak, “Bayramın birliğimize, kardeşliğimize vesile olmasını diliyor, halkımızın yaşadığı yoksulluğun, işsizliğin, adaletsizliğin ve  hukuksuzluğun son bulmasına vesile olmasını diliyoruz. Bu zulüm düzeninin ortadan kaldırılmasını sağlayacak kapıyı açmasına vesile olmasını diliyorum. Bu bir  bayramlaşma ve artık salonlara sığmıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak hep birlikte bir bayramı daha birlikte geçirmenin mutluluğunu, sevincini yaşıyoruz. Zaman geçti, özlemimiz arttı. Bundan sonra artık hem salonlarda hem de alanlarda hep birlikte olacağız. Çünkü halkımızın hepimizden beklentisi var. Türkiye’de kadınlar, işçiler, emekçiler, çiftçiler, toplumun bütün kesimleri ceberut iktidar anlayışı nedeniyle büyük bir mağduriyet yaşıyor ve artık halkımızın dayanacak hali kalmadı. Türkiye’nin içinde bulunduğu koşullar hepimize daha çok sorumluluk yüklüyor,  hepimizin daha çok çalışmasını gerekli kılıyor. Sen ben kavgası yapmadan, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmayı zorunlu kılıyor.” ifadelerini kullandı.
Ortaya koymuş olduğumuz siyaset modeli Adıyaman'da ciddi bir karşılık buluyor
Bayramlaşma programında yaptığı konuşmasında önemli mesajlar veren Milletvekili Tutdere, altılı masanın ortaya koyduğu siyasetin ortaya koymuş olduğu siyaset modelinin halk nezdinde ciddi bir  karşılık bulduğunu ifade ederek, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya koymuş olduğu siyaset, ortaya koymuş olduğu liderlik, Türkiye’de ciddi bir  karşılık buluyor. Bugün altılı masanın ortaya koyduğu siyaset, Türkiye’nin kronik sorunlarının çözümüne ilişkin dostlarımızla beraber ortaya koymuş olduğumuz siyaset modeli bütün kesimlerde ciddi bir  karşılık buluyor. Adıyaman'da da karşılık buluyor. Gittiğiniz her yerde Adıyaman halkı bu  iktidardan şikayetlerini söylüyor ve bu iktidarın bir an evvel değişmesini istiyorlar.” dedi.
AK Parti gidici, Abbas yolcu
Parti örgütleriyle birlikte çalışmalarını aralıksız olarak sürdüreceklerini vurgulayan Milletvekili Tutdere, “Sahada olacağız, halkınızla birlikte dayanışma içerisinde olacağız. Bu zulüm düzenini mutlaka değiştireceğiz. Birlik olacağız, beraber olacağız ve Adıyaman'ı da Türkiye’yi de mutlaka hukukla, adaletle ve demokrasiyle buluşturacağız, bundan kimsenin endişesi olmasın. Ciddi bir taban hareketi var, halk kararını vermiş, Genel Başkanımızın dostlarımızla birlikte ortaya koymuş olduğu siyaset Türkiye’de zaferi mutlaka getirecek. Demokrasi mücadelesinde,  bu onurlu yürüyüşte birlikte olacağız, alanlarda olacağız. Sandık önümüze gelen kadar çalışmalarımıza  ara ara vermeden devam edecek, mücadeleyi sürdüreceğiz. Genel Başkanımızla birlikte, örgütlerimizle birlikte, gençlerimizle, kadınlarımızla ve halkımızla birlikte omuz omuza bu demokrasi mücadelesinden zaferle çıkacağız. AKP gidici, Abbas yolcu.” şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Dağtekin: En kısa sürede yaraları saracağız
Başkan Dağtekin: En kısa sürede yaraları saracağız
Boynukara Suriye ve Suriyeliler meselesine değindi
Boynukara Suriye ve Suriyeliler meselesine değindi
İYİ Parti İl Başkanı Doğan: "Partimizden Yeni İstifa Edip Katılım Olmamıştır"
İYİ Parti İl Başkanı Doğan: "Partimizden Yeni İstifa Edip Katılım Olmamıştır"
İYİ Parti'den AK Parti’ye katılım - Videolu Haber
İYİ Parti'den AK Parti’ye katılım - Videolu Haber
CHP'li Tutdere: Hiç kimsenin Adıyaman’ın sahibi gibi davranmaya hakkı yok
CHP'li Tutdere: Hiç kimsenin Adıyaman’ın sahibi gibi davranmaya hakkı yok
CHP’li Bozat’tan Ramazan Bayram mesajı
CHP’li Bozat’tan Ramazan Bayram mesajı
İş İnsanı Karahan'dan Ramazan Bayramı mesajı
İş İnsanı Karahan'dan Ramazan Bayramı mesajı
AK Parti teşkilatı iftar programında bir araya geldi - Videolu Haber
AK Parti teşkilatı iftar programında bir araya geldi - Videolu Haber
Fatma Ulubey'den 1 Mayıs açıklaması
Fatma Ulubey'den 1 Mayıs açıklaması
Milletvekili Tutdere: Hakça bölüşen bir Türkiye’yi kol kola verdiğimiz mücadeleyle hep birlikte inşa edeceğiz
Milletvekili Tutdere: Hakça bölüşen bir Türkiye’yi kol kola verdiğimiz mücadeleyle hep birlikte inşa edeceğiz
Başkan Dağtekin’den '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' mesajı
Başkan Dağtekin’den '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' mesajı
Aydın, Bayram öncesi vatandaşlar ile bir ayara geldi - Videolu Haber
Aydın, Bayram öncesi vatandaşlar ile bir ayara geldi - Videolu Haber
Başkan Aydın’dan Ramazan Bayramı mesajı - Videolu Haber
Başkan Aydın’dan Ramazan Bayramı mesajı - Videolu Haber
İYİ Parti İl Başkanı Doğan’dan Bayram mesajı
İYİ Parti İl Başkanı Doğan’dan Bayram mesajı
Dağtekin: Kırık olan kalplerin düzeleceği bir bayram olsun - Videolu Haber
Dağtekin: Kırık olan kalplerin düzeleceği bir bayram olsun - Videolu Haber
HDP'den 'Kaosu ve Hukuksuzluk' açıklaması - Videolu Haber
HDP'den 'Kaosu ve Hukuksuzluk' açıklaması - Videolu Haber
Aydın: '7 milyon TL' çiftçilerimizin ve üreticilerimizin hesabına yatmıştır
Aydın: '7 milyon TL' çiftçilerimizin ve üreticilerimizin hesabına yatmıştır
CHP’li Tutdere: Vatandaş kiloyla et almayı bıraktı, gramla et almaya başladı
CHP’li Tutdere: Vatandaş kiloyla et almayı bıraktı, gramla et almaya başladı
Milletvekili Tutdere’den yoğun Gölbaşı programı
Milletvekili Tutdere’den yoğun Gölbaşı programı
CHP'li Bozat'tan Kadir Gecesi mesajı
CHP'li Bozat'tan Kadir Gecesi mesajı
Milletvekili Tutdere’nin Adıyaman mücadelesi sürüyor
Milletvekili Tutdere’nin Adıyaman mücadelesi sürüyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, partililerle buluştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, partililerle buluştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'den, Başkan Kılınç'a ziyaret - Videolu Haber
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'den, Başkan Kılınç'a ziyaret - Videolu Haber
AK Parti'li Kandemir: Kendilerine göre bir şov yaptılar - Videolu Haber
AK Parti'li Kandemir: Kendilerine göre bir şov yaptılar - Videolu Haber
Başkan Binzet: Kılıçdaroğlu yine haklı çıktı halk perişan oldu
Başkan Binzet: Kılıçdaroğlu yine haklı çıktı halk perişan oldu
Siyasetçi Ulubey: İstiklal Savaşı kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum
Siyasetçi Ulubey: İstiklal Savaşı kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum
CHP'li Buluş'tan '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' mesajı
CHP'li Buluş'tan '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' mesajı
CHP'li Bozat'tan 23 Nisan mesajı
CHP'li Bozat'tan 23 Nisan mesajı
Tutdere’den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
Tutdere’den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
Aydın'dan '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' mesajı
Aydın'dan '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' mesajı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim