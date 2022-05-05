Milletvekili Tutdere üyeleri ve vatandaşlarla bayram kutladı

Milletvekili Tutdere bayramın ikinci gününde CHP Adıyaman İl Binası, Gölbaşı Belediyesi ve CHP Besni İlçe Başkanlığı’da gerçekleştirilen bayramlaşma programlarına katılan Milletvekili Tutdere vatandaşlarla ve parti örgütleriyle bir araya geldi.

Toplumun bütün kesimleri ceberut iktidar anlayışı nedeniyle büyük bir mağduriyet yaşıyor

CHP Adıyaman İl Binasında düzenlenen bayramlaşma törenine katılarak parti örgütleriyle ve vatandaşlarla bayramlaşan Milletvekili Tutdere, bayramın işsizlik, yoksulluk, adaletsizlik ve hukuksuzluğun son bulmasına vesile olması temennisinde bulunarak, “Bayramın birliğimize, kardeşliğimize vesile olmasını diliyor, halkımızın yaşadığı yoksulluğun, işsizliğin, adaletsizliğin ve hukuksuzluğun son bulmasına vesile olmasını diliyoruz. Bu zulüm düzeninin ortadan kaldırılmasını sağlayacak kapıyı açmasına vesile olmasını diliyorum. Bu bir bayramlaşma ve artık salonlara sığmıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak hep birlikte bir bayramı daha birlikte geçirmenin mutluluğunu, sevincini yaşıyoruz. Zaman geçti, özlemimiz arttı. Bundan sonra artık hem salonlarda hem de alanlarda hep birlikte olacağız. Çünkü halkımızın hepimizden beklentisi var. Türkiye’de kadınlar, işçiler, emekçiler, çiftçiler, toplumun bütün kesimleri ceberut iktidar anlayışı nedeniyle büyük bir mağduriyet yaşıyor ve artık halkımızın dayanacak hali kalmadı. Türkiye’nin içinde bulunduğu koşullar hepimize daha çok sorumluluk yüklüyor, hepimizin daha çok çalışmasını gerekli kılıyor. Sen ben kavgası yapmadan, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmayı zorunlu kılıyor.” ifadelerini kullandı.

Ortaya koymuş olduğumuz siyaset modeli Adıyaman'da ciddi bir karşılık buluyor

Bayramlaşma programında yaptığı konuşmasında önemli mesajlar veren Milletvekili Tutdere, altılı masanın ortaya koyduğu siyasetin ortaya koymuş olduğu siyaset modelinin halk nezdinde ciddi bir karşılık bulduğunu ifade ederek, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya koymuş olduğu siyaset, ortaya koymuş olduğu liderlik, Türkiye’de ciddi bir karşılık buluyor. Bugün altılı masanın ortaya koyduğu siyaset, Türkiye’nin kronik sorunlarının çözümüne ilişkin dostlarımızla beraber ortaya koymuş olduğumuz siyaset modeli bütün kesimlerde ciddi bir karşılık buluyor. Adıyaman'da da karşılık buluyor. Gittiğiniz her yerde Adıyaman halkı bu iktidardan şikayetlerini söylüyor ve bu iktidarın bir an evvel değişmesini istiyorlar.” dedi.

AK Parti gidici, Abbas yolcu

Parti örgütleriyle birlikte çalışmalarını aralıksız olarak sürdüreceklerini vurgulayan Milletvekili Tutdere, “Sahada olacağız, halkınızla birlikte dayanışma içerisinde olacağız. Bu zulüm düzenini mutlaka değiştireceğiz. Birlik olacağız, beraber olacağız ve Adıyaman'ı da Türkiye’yi de mutlaka hukukla, adaletle ve demokrasiyle buluşturacağız, bundan kimsenin endişesi olmasın. Ciddi bir taban hareketi var, halk kararını vermiş, Genel Başkanımızın dostlarımızla birlikte ortaya koymuş olduğu siyaset Türkiye’de zaferi mutlaka getirecek. Demokrasi mücadelesinde, bu onurlu yürüyüşte birlikte olacağız, alanlarda olacağız. Sandık önümüze gelen kadar çalışmalarımıza ara ara vermeden devam edecek, mücadeleyi sürdüreceğiz. Genel Başkanımızla birlikte, örgütlerimizle birlikte, gençlerimizle, kadınlarımızla ve halkımızla birlikte omuz omuza bu demokrasi mücadelesinden zaferle çıkacağız. AKP gidici, Abbas yolcu.” şeklinde konuştu.