Milletvekili Tutdere: Ülkemizi yeniden ayağa kaldırmak tarihin bize yüklediği en temel görevdir

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere’nin yaptığı yazılı açıklamasında: “Cumhuriyet Halk Partisi masa başında değil, köklerini Kuvâ-yi Milliye ruhundan alarak cephelerde kurulmuş bir partidir. Kuruluşun ve kurtuluşun partisi Cumhuriyet Halk Partisi 99 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde laik, çağdaş ve demokratik Türkiye’nin temellerini atmış, Cumhuriyetimizi kurmuştur.

Cumhuriyet Halk Partisi mandacılığı reddedip bağımsızlığımızı savunan; egemenliğin tek kişiye değil millete ait olması gerektiğinin altı çizerek milli iradeyi baş tacı yapan ve egemenliği kayıtsız şartsız milletin yapanların partisidir.

Cumhuriyetimiz 100.yılına yaklaşırken bugün geldiğimiz noktada ülkemiz kuruluş değerlerinden uzaklaştırılmış, millet egemenliği yok sayılarak TBMM’nin yetkileri gasp edilmiş, iktidarın tek adam rejimine dönüşen yönetim anlayışıyla ülkemiz uçuruma sürüklemiştir.

Dün olduğu gibi bugün de kurucu ilkelerimize sadakatle bağlı, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere emanet ettiği değerlerden aldığı güçle laik, aydınlık ve çağdaş Türkiye mücadelemizi kararlılıkla sürdürmekteyiz. Geçmişten aldığımız güç ve yüklendiğimiz tarihi misyonla ülkemizi içinde bulunduğu darboğazdan kurtaracak, aydınlık yarınlara hep birlikte yürüyeceğiz.

20 yılda ağır yaralar alarak işlevsiz hale getirilen ekonomiden eğitime, sağlıktan tarıma, hukuktan demokrasiye ülkemizi yeniden ayağa kaldırmak tarihin bize yüklediği en temel görevlerden birisidir. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Benim iki büyük eserim var; biri Türkiye Cumhuriyeti diğeri Cumhuriyet Halk Partisi” diyerek emanet ettiği eserlerini koruyacak bizlere yüklenen bu tarihi görevi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimleri ışığında yerine getirecek ve Cumhuriyetimizi 100. yılında yeniden demokrasiyle taçlandıracak, daha güzel bir Türkiye’yi hep beraber birlikte inşa edeceğiz.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ülkemizi bugünlere taşıyan, Cumhuriyet Halk Partisi’ne bugüne kadar emek veren tüm partililerimize ve parti yöneticilerimize şükranlarımı sunuyorum. Kurtuluş ve kuruluşun, mücadele ve kararlılığın partisi olan Cumhuriyet Halk Partimizin 99. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum.” ifadelerini kullandı.