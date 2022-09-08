Galeriler Yazarlar
Adıyaman 32
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
3.437,41
ALTIN
1.000,59
DOLAR
18,24
STERLİN
20,99
EURO
18,18

Milletvekili Tutdere: Ülkemizi yeniden ayağa kaldırmak tarihin bize yüklediği en temel görevdir

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere partisinin 99. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

08 Eylül 2022 Perşembe 16:51
5 Okunma
Milletvekili Tutdere: Ülkemizi yeniden ayağa kaldırmak tarihin bize yüklediği en temel görevdir

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere’nin yaptığı yazılı açıklamasında: “Cumhuriyet Halk Partisi masa başında değil, köklerini Kuvâ-yi Milliye ruhundan alarak cephelerde kurulmuş bir partidir. Kuruluşun ve kurtuluşun partisi Cumhuriyet Halk Partisi 99 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde laik, çağdaş ve demokratik Türkiye’nin temellerini atmış, Cumhuriyetimizi kurmuştur. 
Cumhuriyet Halk Partisi mandacılığı reddedip bağımsızlığımızı savunan; egemenliğin tek kişiye değil millete ait olması gerektiğinin altı çizerek milli iradeyi baş tacı yapan ve egemenliği kayıtsız şartsız milletin yapanların partisidir.
Cumhuriyetimiz 100.yılına yaklaşırken bugün geldiğimiz noktada ülkemiz kuruluş değerlerinden uzaklaştırılmış, millet egemenliği yok sayılarak TBMM’nin yetkileri gasp edilmiş, iktidarın tek adam rejimine dönüşen yönetim anlayışıyla ülkemiz uçuruma sürüklemiştir. 
Dün olduğu gibi bugün de kurucu ilkelerimize sadakatle bağlı, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere emanet ettiği değerlerden aldığı güçle laik, aydınlık ve çağdaş Türkiye mücadelemizi kararlılıkla sürdürmekteyiz. Geçmişten aldığımız güç ve yüklendiğimiz tarihi misyonla ülkemizi içinde bulunduğu darboğazdan kurtaracak, aydınlık yarınlara hep birlikte yürüyeceğiz.
20 yılda ağır yaralar alarak işlevsiz hale getirilen ekonomiden eğitime, sağlıktan tarıma, hukuktan demokrasiye ülkemizi yeniden ayağa kaldırmak tarihin bize yüklediği en temel görevlerden birisidir. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Benim iki büyük eserim var; biri Türkiye Cumhuriyeti diğeri Cumhuriyet Halk Partisi” diyerek emanet ettiği eserlerini koruyacak bizlere yüklenen bu tarihi görevi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve devrimleri ışığında yerine getirecek ve Cumhuriyetimizi 100. yılında yeniden demokrasiyle taçlandıracak, daha güzel bir Türkiye’yi hep beraber birlikte inşa edeceğiz. 
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ülkemizi bugünlere taşıyan, Cumhuriyet Halk Partisi’ne bugüne kadar emek veren tüm partililerimize ve parti yöneticilerimize şükranlarımı sunuyorum. Kurtuluş ve kuruluşun, mücadele ve kararlılığın partisi olan Cumhuriyet Halk Partimizin 99. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Aydın, AB’nin çifte standardına dikkat çekerek dürüst ve ilkeli davranmadığını ifade etti
Başkan Aydın, AB’nin çifte standardına dikkat çekerek dürüst ve ilkeli davranmadığını ifade etti
Buluş: CHP, cumhuriyetin teminatı, halkın çağdaş yarınlarının garantisidir
Buluş: CHP, cumhuriyetin teminatı, halkın çağdaş yarınlarının garantisidir
İYİ Parti İl Başkanı Doğan: Badem üreticisi bunu hak etmedi
İYİ Parti İl Başkanı Doğan: Badem üreticisi bunu hak etmedi
CHP'li Başkan Binzet: Gururumuzu her zaman yaşamaktayız
CHP'li Başkan Binzet: Gururumuzu her zaman yaşamaktayız
Milletvekili Tutdere, köylülerle bir araya geldi
Milletvekili Tutdere, köylülerle bir araya geldi
Adıyaman İYİ Parti il teşkilatı Şanlıurfa'da bölge toplantısına katıldı
Adıyaman İYİ Parti il teşkilatı Şanlıurfa'da bölge toplantısına katıldı
Ulubey: Fabrika ayarlarına geçmemiz gerekiyor
Ulubey: Fabrika ayarlarına geçmemiz gerekiyor
Milletvekili Tutdere: İnşaat sektörünün bazı kalemlerinde yüzde 500’lere varan artışlar meydana geldi
Milletvekili Tutdere: İnşaat sektörünün bazı kalemlerinde yüzde 500’lere varan artışlar meydana geldi
Tutdere: Bu zam düzenini değiştireceğiz - Videolu Haber
Tutdere: Bu zam düzenini değiştireceğiz - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere, Nemrut Rotary Kulübünü ziyaret etti
Milletvekili Tutdere, Nemrut Rotary Kulübünü ziyaret etti
Milletvekili Tutdere: Adliyelerden bütün toplumun vicdanını rahatlatacak kararların çıkması lazım
Milletvekili Tutdere: Adliyelerden bütün toplumun vicdanını rahatlatacak kararların çıkması lazım
Fatma Ulubey: Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar
Fatma Ulubey: Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar
Doğan: AK Parti zam oldu yağıyor
Doğan: AK Parti zam oldu yağıyor
CHP’li Tutdere: Okul çantasını da beslenme çantasını da ekonomik kriz vurdu
CHP’li Tutdere: Okul çantasını da beslenme çantasını da ekonomik kriz vurdu
Başkan Aydın'ın, Adıyaman'a Fidan Müdürlüğü girişimi
Başkan Aydın'ın, Adıyaman'a Fidan Müdürlüğü girişimi
Milletvekili Tutdere’den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Milletvekili Tutdere’den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
AK Partili Dağtekin: Büyük Türkiye ideallerimize kararlı bir şekilde yürüyoruz
AK Partili Dağtekin: Büyük Türkiye ideallerimize kararlı bir şekilde yürüyoruz
Başkan Dağtekin’den '30 Ağustos Zafer Bayramı' kutlama mesajı
Başkan Dağtekin’den '30 Ağustos Zafer Bayramı' kutlama mesajı
Siyasetçi Karahan: 30 Ağustos bağımsızlık ve demokrasiyle taçlandırıldığı tarihtir
Siyasetçi Karahan: 30 Ağustos bağımsızlık ve demokrasiyle taçlandırıldığı tarihtir
CHP'li Buluş'un, 30 Ağustos mesajı
CHP'li Buluş'un, 30 Ağustos mesajı
Başkan Aydın: Ulaşımda Adıyaman’ı hak ettiği seviyeye ulaştırmayı hedefliyoruz
Başkan Aydın: Ulaşımda Adıyaman’ı hak ettiği seviyeye ulaştırmayı hedefliyoruz
İYİ Parti İl Başkanı Doğan’dan 30 Ağustos mesajı
İYİ Parti İl Başkanı Doğan’dan 30 Ağustos mesajı
Bozat'ın '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı
Bozat'ın '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı
Ulubey'den '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı
Ulubey'den '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajı
Başkan Binzet: 30 Ağustos emperyalizme atılmış tokattır
Başkan Binzet: 30 Ağustos emperyalizme atılmış tokattır
Başkan Aydın'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Başkan Aydın'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Başkan Aydın, Adıyaman'ı karış karış gezmeye devam ediyor
Başkan Aydın, Adıyaman'ı karış karış gezmeye devam ediyor
İş İnsanı Karahan’dan Gençler Türkiye Kürek Şampiyonasına tam destek
İş İnsanı Karahan’dan Gençler Türkiye Kürek Şampiyonasına tam destek
Başkan Kılınç, Yoğun çalışmaları Mercan TV'de değerlendirdi
Başkan Kılınç, Yoğun çalışmaları Mercan TV'de değerlendirdi
Başkan Dağtekin: 2023'ü de Adıyaman'da büyük bir oy oranıyla kazanacağız
Başkan Dağtekin: 2023'ü de Adıyaman'da büyük bir oy oranıyla kazanacağız

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim