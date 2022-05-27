Milletvekili Tutdere ücretli usta öğreticilerin kadro talebini TBMM’de gündeme getirdi - Videolu Haber

"Büyük bir özveriyle çalışan usta öğreticiler emeklerinin karşılığını alamıyor"

Hayat pahalılığı nedeniyle yaşamın yurttaşlar için çekilmez bir hal aldığını vurgulayan Tutdere, “Hayat pahalılığı, enflasyon ve zamlar yağmur gibi yağmaya devam ediyor. Hayat pahalılığı nedeniyle yaşam halkımız için çekilmez bir hâle geldi. AK Parti'nin kötü ekonomi yönetimi nedeniyle herkes mağdur. Mağdur olan kesimlerden bir tanesi de iktidarın bir türlü sesini duymadığı, büyük bir özveriyle çalışan ancak emeklerinin karşılığını alamayan ücretli usta öğreticiler.” ifadelerini kullandı.

"Usta öğreticilerin kadro haklarını bir an evvel verin"

TBMM Genel Kurulu’ndan iktidar yetkililerine seslenen Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere, "Ücretli usta öğreticiler mağdur, ücretleri enflasyon karşısında eridi, bitti. Usta öğreticiler ücretlerinin ve sosyal haklarının verilmesini istiyorlar, kadro istiyorlar, SGK primlerinin tam olarak ödenmesini istiyorlar. İktidara ve Cumhurbaşkanlığına çağrı yapıyoruz: Büyük bir özveriyle çalışan, emeklerinin karşılığını alamayan usta öğreticilerin kadro haklarını bir an evvel verin ve onlara insanca yaşayacakları bir çalışma ortama sağlayın." şeklinde konuştu.

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