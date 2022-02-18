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Milletvekili Tutdere: Tütün meselesi Türkiye’nin meselesidir - Videolu Haber

Tütün Üreticilerinin Sorunlarının Araştırılmasına İlişkin grup önerisi üzerine TBMM Genel Kurulu’nda konuşan TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, "Bütün gruplara ve bütün grupların vicdanına sesleniyorum" ifadelerini kullanarak tütüncülerin yaşadıkları sorunların çözümü için çağrıda bulundu.

18 Şubat 2022 Cuma 11:55
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Milletvekili Tutdere: Tütün meselesi Türkiye’nin meselesidir - Videolu Haber

Milletvekili Tutdere TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında AK Parti ve MHP sıralarına seslenerek, "Tütüncülerin gözü hukukta, adalette ve vicdanda yeri olmayan bu hapis cezasının ortadan kaldırılması için Meclisin yapacağı çalışmada"dedi. AK Parti iktidarını milletten ve üreticiden yana tavır koymaya davet etti.
"Tütüncüler 1 Ocak’tan bu yana ciddi bir karamsarlık yaşıyor"
Milletvekili Tutdere TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında, milletin gözünün hukukta ve vicdanda yeri olmayan hapis cezasının kaldırılması için Meclisin yapacağı çalışmada olduğunu ifade ederek, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak tütün üreticilerinin sorunlarının araştırılmasına ilişkin önergeyi destekliyoruz. 2017 yılında çıkarılan kanunla getirilen hapis cezası 1 Ocak’ta yürürlüğe girdi, 1 Ocaktan bu yana da Türkiye'nin her tarafında tütün işi yapan, üreten, satan ve hatta tüketen insanlarda ciddi bir karamsarlık, ciddi bir bekleyiş var. Milletin gözü Mecliste. Milletin gözü hukukta, adalette ve vicdanda yeri olmayan bu hapis cezasının ortadan kaldırılması için Meclisin yapacağı çalışmada." dedi.
"Hukuk tarihimize kara bir leke olarak düşen bu yasayı yerli tütün için kaldıralım"
Bu toprakların tanığı, Türkiye'nin marka değeri olan tütününe hapis cezasını hiçbir vicdanlı milletvekili kabul etmeyecektir ifadelerini kullanarak tütüne getirilen hapis cezasının kaldırılması çağrısını yineleyen Milletvekili Tutdere, "Buradan bütün parti gruplarına ve bütün grupların vicdanlarına sesleniyorum! Türkiye'de üretilen, bu toprakların tanığı, Türkiye'nin uluslararası piyasalardaki marka değeri olan bir ürünün satılmasına üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası getiren bir düzenlemeyi öyle inanıyorum ki hiçbir vicdanlı milletvekili kabul etmeyecektir. Konuya ilişkin Milliyetçi Hareket Partisi’nin geçtiğimiz aylarda açıklamış olduğu bir rapor vardı. Diğer muhalefet milletvekilleri de bu cezanın kaldırılması için bu konuda çalışma yaptılar. Kamuoyuna yansıdığı kadarıyla AKP'nin içinde de Malatya milletvekillerinin yapmış olduğu bir çalışma vardı. Hazır bu çalışmalar yapılmışken, hazır Parlamentodaki bütün gruplar bu işe gerçekten yanaşmışken gelin, hep beraber gerçekten hukuk tarihimize kara bir leke olarak düşen bu yasayı yerli tütün için tamamen kaldıralım ve üreticilerimiz rahat bir nefes alsınlar." ifadelerini kullandı.
"Tütün üreticilerini uluslararası sigara şirketlerinin insafına bıraktınız"
Çıkarılan yönetmeliğin, yapılan ÖTV indiriminin yerli tütüne ilişkin hiçbir avantaj sağlamadığını, tütün üreticilerinin uluslararası sigara şirketlerinin insafına bırakıldığını dile getiren Milletvekili Tutdere, "Şimdi, iktidar gelip diyecek ki: "Biz kooperatiflerin önünü açtık. Biz efendim, tütünün önünü açtık." Değerli milletvekilleri, ben bu kürsüden defalarca söyledim; sizin getirmiş olduğunuz bu kooperatifleşme modeliyle yerli tütün üreticilerinin büyük uluslararası sigara şirketleri karşısında kalma şansı, dayanma şansı yoktur. Bir kez daha söylüyorum: Bu işi tekrar bir masaya yatırmakta fayda var. Bu şekilde tütün üreticilerini siz uluslararası sigara şirketlerinin insafına bırakmış durumdasınız. Çıkarmış olduğunuz yönetmelikte, yapmış olduğunuz ÖTV indiriminde yerli tütüne ilişkin hiçbir avantaj sağlamadınız. Bakınız, ÖTV'yi indirdiniz; daha önce Türkiye piyasasında sarmalık tütün üretmeyen firmalar hepsi sarmalık işine girdi." dedi.
"İş işten geçmeden bütün parti gruplarını bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz"
Sorunun çözümü konusunda Cumhuriyet Halk Partisi olarak her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını vurgulayarak iktidarı üreticiden yana tavır koymaya davet eden Milletvekili Tutdere, "Şu anda, 20'ye yakın uluslararası şirket sarmalık tütün işine girmiş ve piyasayı çoktan ele geçirmiş durumda. Daha Adıyaman'da, Türkiye'nin dört bir yanında çiftçiler örgütlenmek için uğraşırken onlar piyasayı ele geçirdiler. Onun için yapılması gereken işler var. Gelin, hep beraber bu sorunu çözelim, kendi üreticimizi koruyalım, kendi tütün üreticilerimizi koruyacak mekanizmaları derhal devreye sokalım. İş işten geçmeden bütün grupları bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Tütün meselesi, sadece Adıyaman'ın meselesi değildir, tütün meselesi Malatya'nın, Diyarbakır'ın, Şanlıurfa’nın, İstanbul'un, Ankara'nın meselesidir, tütün meselesi Türkiye'nin meselesidir. Bu sorunun çözümü konusunda Cumhuriyet Halk Partisi olarak her türlü desteği, katkıyı vermeye hazırız. İktidarı milletten yana, üreticiden yana tavır koymaya davet ediyorum." şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
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