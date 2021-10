Milletvekili Tutdere: Turizm konusunda Adıyaman’a da ilgi gösterilmesini bekliyoruz

Adıyaman’ın turizm konusunda iktidardan hak ettiği desteği alamadığını bundan dolayı da turizmde hak ettiği yerde olmadığının altını çizen Milletvekili Tutdere, gerekli destek ve kaynakların ayrılarak Adıyaman’ın doğal güzellikleri ve kültürel miraslarının gün yüzene çıkarılması gerektiğine vurgu yaptı.

Milletvekili Tutdere Perre Antik için Turizm Bakanlığı’na çağrıda bulundu

Kommagene Krallığının beş büyük şehrinden birisi olan Perre Antik Kenti’nin gün yüzüne çıkılmasının yıllardır beklendiğini, kazı çalışmalarının ise bir türlü tamamlanmadığının altını çizen Milletvekili Tutdere, "Perre Antik Kenti’ndeki çalışmalar yıllardır kaplumbağa hızıyla ilerliyor. Sebebi burada bulunan kurumlarımızın eksiği değil. Ekonomik sebeplerden, yeteri kadar kaynak aktarılmamasından. Yatırım geliyor, eksik geliyor. Perre’de kamulaştırılması gereken yerler bir türlü kamulaştırılmıyor. Orada yaşayan yurttaşlarımız sit alanı içinde kaldıkları için mağdur oluyorlar, biz de o tarihi güzellikleri insanlığın hizmetine sunamadığımız için kent olarak büyük kayıp yaşıyoruz. Turizm gelirlilerimiz her yıl kayıp yaşıyor. Dolayısıyla Perre Antik Kenti’ndeki kazı çalışmalarının tamamlanması ve insanlığın hizmetine sunulması için destek bekliyoruz."dedi.

30 Bin Tarihi Eserimiz Battaniyelere Sarılı, Sergilenmeyi Bekliyor

Binlerce tarihi eserin battaniyelere sarılı bir şekilde, yıllardır atıl bir halde depolarda tutulduğunu, tarihi eserleri sergileyecek müzenin kente kazandırılmadığını ifade eden Milletvekili Tutdere, "Turizmin canlandırılması için önemli bir ayak da müzelerdir. Müzeler bir kentin ruhunu ve güzelliklerini yansıtan, turistlerin ilk duraklarından birisidir. Adıyaman Müzemizde 11 bin 526 adet arkeolojik eser, 540 adet etnografik eser, 19 bin 591 adet sikke mevcut. Müzemizde toplam 31 bin 657 adet tarihi eser var. Bu eserlerden sadece bin 227’si sergileniyor. 30 bin 430 tane tarihi eserimizi battaniyelere sararak depolara kapatmışız, yıllardır battaniyelere sarılı bekletiliyor. Çocuklarımızın, kentimize gelen misafirlerimizin bu tarihi zenginlikleri, bu tarihi eserleri görmesi onların hakkıdır. Biz bu haktan insanlarımızı neden mahrum bırakıyoruz? Çünkü bunları sergileyebilecek müzemiz yok.” ifadelerini kullandı.

Adıyaman Panorama ve Arkeoloji Müzesi yapım işi 2021 yılı yatırım programından çıkarıldı

Adıyaman Panorama ve Arkeoloji Müzesi için gerekli çalışmaların yıllardır yapılmadığı, 2021 yılı Yatırım Programından da çıkarıldığını ifade eden Milletvekili Tutdere, "Adıyaman Panorama ve Arkeoloji Müzesi bir vizyon projesi olarak 2018 yılında açıklandı, Milletvekili seçildikten sonra da bu müzemizin akıbetini sürekli olarak takip ettim. Sayın Bakan’a defalarca soru önergesi verdim, akıbetinin de takipçisi oldum. Adıyaman Panorama ve Arkeoloji Müzesi 2018 yılında ihaleye çıktı, parası olmadığı için kimse ihaleye girmedi. İhale 2019 yılında yeniden yapılacaktı ancak yapılmadı, bu sene de yatırım programından çıkarıldı. Bizim müzemiz neden yapılmıyor? Bir Adıyamanlı olarak, bir Adıyaman Milletvekili olarak, halkım adına sizlere soruyorum. Adıyaman Panorama ve Arkeoloji Müzemizi bir an evvel yapın. Müzemizi bir an evvel yaparsanız turizm canlanır. Adıyaman Panorama ve Arkeoloji Müzemizin bir an evvel yapılması için gerekli kaynakların ayrılmasını ve aktarılmasını bekliyoruz. Çevre illere gösterilen ilgi ve alakanın bir kısmının Adıyaman’a da gösterilmesini bekliyoruz." dedi.

Otel ve konaklama tesisleri noktasında Adıyaman’ın büyük eksikleri olduğunu belirten ve bu eksikliklerin giderilmesi için Adıyamanlı iş insanlarına yatırım çağrısında bulunan Milletvekili Tutdere, "Gelen turistlerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için birtakım çalışmaların yapılması lazım. Şehrimize gelen turistlerin konaklama ihtiyaçlarının giderilmesi için Adıyaman’daki otellerin sayısının artırılması gerekiyor. Bunun için hem bakanlığın hem de yerel turizmcilerin elini taşın altına koyması lazım. Bizim kentimizin turizmcilerinin bu işi sahiplenmeme durumu var. Diğer illere yedi yıldızlı otel yapan birçok yatırımcımız, iş Adıyaman’a gelince kendi memleketlerine yatırım yapmıyorlar. İş inşalarımıza bu vesileyle çağrıda bulunmak istiyorum. Başka şehirlerde çok güzel turizm yatırımları yapan hemşerilerimiz var. Bu yatırımların bir kısmını da kendi şehirlerine yapmalarını bekliyoruz, yatırım yapmaya davet ediyoruz. Ancak hem yatırımcılarımız hem de devlet olarak, ortaklaşa bir şekilde, hem barınma sorununu hem de diğer eksiklikleri giderirsek, Adıyamanımızı hak ettiği yere getiririz." şeklinde konuştu.

Kaynak: PHA