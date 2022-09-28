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Milletvekili Tutdere Sincik’te depremzelerin mağduriyetine bir kez daha dikkat çekti

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere Sincik’e bağlı köyleri ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinlemeyi sürdürüyor.

28 Eylül 2022 Çarşamba 12:06
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Milletvekili Tutdere Sincik’te depremzelerin mağduriyetine bir kez daha dikkat çekti

Çukan köyündeki ziyareti sırasında, depremin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen deprem konutlarının hala inşa edilmemesine tepki gösteren Milletvekili Tutdere, “AK Parti Türkiye'ye çağ atlattı’ diyorsunuz, depremin üzerinden iki yıl geçti. Muhammed Mustafa’nın evi nerede, neden yapmıyorsunuz? Neden Muhammed Mustafa’yı yazın sıcağında, kışın soğuğunda konteynere mecbur bırakıyorsunuz?” sözleriyle iktidarı eleştirdi.
"Halkımızın sesi olmaya devam edeceğiz"
Sincik ilçesine bağlı Çukan köyünde depremzedeleri ziyaret ederek depremzedelerin yaşadıkları sorunları dinleyen Milletvekili Tutdere, Ocak 2020’deki depremde mağdur olan yurttaşların hala bir konuta yerleştirilmediğine dikkat çekti. 
Depremzede konutlarının yapılması noktasında iktidara sürekli çağrı yaptıklarının altını çizen Milletvekili Tutdere, “Bir an evvel bu yurttaşlarımızın mağduriyetini giderin dedik. Ancak aradan yıllar geçti henüz bu işlere çare bulunmadı. AK Parti iktidarı Sincikliyi önümüzdeki kış da konteynere mahkûm etmiş gibi görünüyor. Muhammed Mustafa’nın hakkını ve hukukunu savunmaya devam edeceğiz. Ta ki mağdurların konutları yapılıncaya kadar. Muhtarlarımız ile beraber buradaki halkımızın sesi olmaya devam edeceğiz.
"Depremin üzerinden iki yıl geçti, depremzedeler hala konteynerlerde yaşıyor"
Deprem konutlarının yapılması noktasında iktidara bir kez daha çağrıda bulunan Milletvekili Tutdere, “Çukan Mahallesi’nden iktidara şu çağrıyı yapıyoruz. Her defasında ‘AK Parti Türkiye'ye çağ atlattı’ diyorsunuz, depremin üzerinden iki yıl geçti. Muhammed Mustafa’nın evi nerede, neden yapmıyorsunuz? Neden Muhammed Mustafa’yı yazın sıcağında, kışın soğuğunda konteynere mecbur bırakıyorsunuz?” şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
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