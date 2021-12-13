Milletvekili Tutdere Şenyaşar ailesinin feryadını meclis kürsüsünden haykırdı

Adalet Bakanlığı’nın bütçesi hakkında TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Milletvekili Tutdere, “Hukukun üstünlüğü sağlanmadığı sürece adaleti konuşmanın da bütçeyi konuşmanın da hiçbir faydası yok, konuşsak da zaten inanan kimse yok.” ifadelerini kullanarak hukukun işleyişi hakkında eleştirilerde bulundu.

"Emine anne 278 gündür adalet nöbeti tutuyor"

Şanlıurfa Adliyesi önünde 278 gündür Adalet Nöbeti Emine Şenyaşar’ın fotoğrafını TBMM kürsüsünden gösteren Milletvekili Tutdere, Emine Şenyaşar’ın haklı feryadını Türkiye gündemine taşıdı.

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Şanlıurfa’da adalet nöbeti tutan Şenyaşar ailesine gerçekleştirdikleri ziyareti hatırlatarak, Şenyaşar ailesinin adalet arayışını TBMM kürsüsünden yüksek sesle getiren Milletvekili Tutdere, “14 Haziran 2018 tarihinde Suruç Devlet Hastanesinde, devletin kurumunda kameraların önünde eşini ve 2 çocuğunu vahşi bir cinayete kurban veren gözü yaşlı bir anne olan Emine Şenyaşar, olayın üzerinden üç buçuk yıl geçmiş olmasına rağmen bu olayla ilgili dava açılmadığı için, adalet talebi gerçekleşmediği için tam 278 gündür Urfa Adliyesinin önünde adalet nöbeti tutuyor. Bu annenin adalet talebinin mutlaka karşılanması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

"Faillerin siyasi nüfuzlarına bakılmaksızın adalet önünde hesap sorulması gerekiyor"

Şenyaşar dosyasının Türkiye’nin bir ayıbı olduğunu, sorumluların siyasi kimlik ve nüfuzlarına bakılmaksızın bir an önce adaleti önüne çıkarılması gerektiğini dile getiren Milletvekili Tutdere, “Türkiye'de hak, hukuk ve adaletin yılmaz savunucusu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Emine anneyi ziyaret ettik. Sayın bakan, sayın milletvekilleri Emine anne sizden adalet istiyor. Emine anne şunu söylüyor: “Min, ji vî barî xilas bikin”, “Beni bu yükten kurtarın.” diyor. Gözyaşı akıtmaktan gözlerinde yüzde 80 görme kaybı oluşmuş. Bu dosya Türkiye'nin ayıbıdır. Bu soruşturmanın bir an evvel açılması, faillerin siyasi kimliklerine bakılmaksızın, siyasi nüfuzlarına bakılmaksızın adaletin önüne çıkarılıp hesap sorulması gerekiyor, millet sizden bunu bekliyor.” dedi.

"Hukukun üstünlüğü sağlanmadığı sürece parlamentoda adaleti konuşmanın faydası yok"

Adaletin işleyişi hakkında eleştirilerini sıralayarak hukukun üstünlüğü sağlanmadığı sürece Meclis’te bütçeyi ve adaleti konuşmanın hiçbir faydası olmadığını dile getiren CHP’li Tutdere, “Bir ülkede eğer bazı hâkimler Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamıyorsa; bazı dosyalara siyasetin kirli eli giriyorsa; yargıya açıkça talimat veriliyorsa; insanlar adaleti yargıçlardan, avukatlardan değil de bir siyasi partinin il ve ilçe teşkilatlarından bekliyorlarsa; her gün kadınlar ve çocuklar cinayetlere kurban gidiyorsa; Kabinenin İçişleri Bakanı ulusal bir televizyon kanalında “Mafyadan her ay 10 bin dolar rüşvet alan bir siyasetçi var." diyorsa ve bu beyanlara dava açacak bir Cumhuriyet Savcısı yoksa; muhalefet liderlerine alenen yapılan tehditler hakkında dava dahi açılamıyorsa; siyasetçiler ve gazeteciler tutuklanıyorsa; adalet arayan tüm annelerin ve mazlumların adalet özlemi giderilemiyorsa; Türkiye'de hak, hukuk ve adalet mücadelesinin, kardeşliğin, barışın mimarı Kemal Kılıçdaroğlu'na Çubuk'ta saldıranlar elini kolunu sallayarak geziyorsa bu Parlamentoda adaleti konuşmanın da, bütçeyi konuşmanın da hiçbir faydası yok, zaten konuşsak da inanan kimse yok.” şeklinde konuştu.

"Yüksek yargıda ciddi sorunlar var"

Adalette yaşanan sorunlar hakkında da değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Tutdere avukatların, hâkimlerin ve yüksek yargının sorunları olduğunu dile getirerek, “Özelikle, avukat meslektaşlarımızdan dosya incelemeye ilişkin çok ciddi talepler var. Bazı adliyelerde dosya incelemek için avukatlardan kimlik fotokopileri ve dilekçeler isteniyor. Bu, açıkça savunmaya müdahaledir, bunu kabul edemeyiz. Bugün, yüksek yargıda ciddi sorunlar var. Özellikle kıdemsiz ve tecrübesiz tetkik hâkimler nedeniyle Yargıtay’da, yüksek yargıda dosyalar çıkmıyor. Bunun kıdemini her ne kadar iki yıl yaptıysanız da bu yeterli değil. Türkiye'de adaletin tam anlamıyla gerçekleşmesi için tetkik hâkim sorununu ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılıklarındaki eksiklerin mutlaka giderilmesi lazım.” dedi.

"Eyyübiye Cezaevinde uyuz salgını yaşanıyor, Adalet Bakanlığı tedbir almıyor"



Milletvekili Tutdere Şanlıurfa ziyaretleri sırasında Eyyübiye Cezaevinde yaşanan uyuz salgını hakkında birçok şikâyet aldıklarını, Adalet Bakanlığı’nın ise bu salgın karşısında tedbirsiz davrandığını ifade ederek Adalet Bakanlığı’nı konu hakkında duyarlı olmaya davet etti.

Milletvekili Tutdere, “Şanlıurfa Eyyübiye E Tipi Kapalı Cezaevinde mahkûmların uyuz salgınıyla karşı karşıya olduklarını ve bu konuda herhangi bir tedbir alınmadığı ifade edildi. Bu konuda Adalet Bakanlığı’nı da duyarlı olmaya davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

"Bu ülkeye adaleti biz getireceğiz"

Hukukun çivisinin çıktığını, en yakın seçimde milletten alacakları yetkiyle Türkiye'de adalet özlemi duyan bütün yurttaşların adalet taleplerini karşılayacaklarını ifade eden CHP’li Tutdere, “Türkiye'de hukukun çivisi çıkmış durumda. İnşallah, en yakın seçimde milletten alacağımız yetkiyle, Allah'ın izniyle bu ülkeye adaleti biz getireceğiz. Hep beraber, yol arkadaşlarımızla beraber Türkiye'de adalet özlemi duyan bütün yurttaşlarımızın bu talebini bizler karşılayacağız.” şeklinde konuştu.