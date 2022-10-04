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Milletvekili Tutdere Sahada vatandaşların sorunlarını dinliyor

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere bu kez de Sincik’e bağlı köyleri gezerek vatandaşların sorunlarını dinledi.

04 Ekim 2022 Salı 13:50
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Milletvekili Tutdere Sahada vatandaşların sorunlarını dinliyor

Milletvekili Tutdere Sincik Merkeze bağlı Pınarbaşı, Subaşı, Taşkale, Çat, Çatbahçe, Çamdere, Söğütlübahçe köyleriyle Mahmutoğlu mahallesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyaretlere CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, CHP Sincik İlçe Başkanı Mustafa Şahin ve parti yöneticileri katıldı.
Sincikliler yılan hikâyesine dönen yatırımları bekliyor
Köy ziyaretleri sırasında köylerde yaşanan sorunları tek tek dinleyen Milletvekili Tutdere, Recep İçme Suyu, Adıyaman-Sincik Arıkonak Göleti ve Sulaması ve deprem konutları başta olmak üzere Sinciklilerin dört gözle beklediği yatırımların bir an önce hayata geçirilmesi talebini tekrar dile getirdi.
Sincik’te yaşayan yurttaşların adeta kaderine terk edilmiş durumda olduğunu dile getiren Milletvekili Tutdere, “Samsat, Kâhta, Sincik, Çelikhan ilçelerimize bağlı 170 yerleşim biriminin içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyacını karşılayacak, bölgemiz için hayati öneme sahip Recep İçme Suyu projesi adeta kaderine terk edilmiştir. Ayrıca, 2017 yılında ihaleye çıkılan ve 450 günde bitirileceği ifade edilen Adıyaman- Sincik Arıkonak Göleti ve Sulaması projesi aradan 5 yıl geçmesine rağmen hala bitirilemedi. AKP’ye her dönem en çok desteği veren, bir dönem şampiyon ilan edilen Sincik yatırım konusunda ne yazık ki sonuncu sırada.” dedi.
Yıllardır konteynerlerde yaşam mücadelesi veren yurttaşlarımız bu kışı evlerinde karşılamak istiyor
Sinciklilerin doğalgaza erişemediklerinin altını çizerek aradan yıllar geçmesine rağmen depremzedelerin hala konteynerlerde yaşamaya mahkûm edildiğini ifade eden Milletvekili Tutdere, “Sinciklileri doğalgaza kavuşturacaklarını vurgulayan iktidar temsilcilerini daha somut adımlar atmaya davet ediyoruz. Kış geldi, kapıya dayandı Sincikliler bu kış doğalgaza erişmek istiyor, somut adım bekliyorlar. Yıllardır konteynerlerde yaşamaya mahkûm edilen depremzedelerimiz artık konutlarına kavuşmak istiyor.” ifadelerini kullandı.
Sincikli öğrenciler okul servisi sorununa çözüm bekliyor
Milletvekili Tutdere’nin gerçekleştirdiği ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Sincikliler sorunlarını birer birer aktararak çözüm için destek beklediklerini ifade ettiler.
Milletvekili Tutdere ise, “Ziyaret ettiğimiz köylerimizde artan girdi maliyetleri nedeniyle üretimin durma noktasına geldiğini, gençlerin işsizlik nedeniyle büyükşehirlere göç ettiğini, köyde kalanların ise geçinebilmek için tek umudu gurbette çalışan gençleri. Özellikle Dağlık arazi üzerine kurulu olan Taşkale ve Çat köylerindeki okullar kapalı durumda. Köylerde yaşayan evlatlarımız taşımalı eğitimden bile mahrum durumdalar. Sincikte yaşayan öğrencilerimiz eğitim-öğretim hayatlarını sürdürebilmek için acil olarak çözüm bekliyorlar. Yıllardır yatırımlardan mahrum bırakılan, göstermelik birkaç işle oyalanmaya çalışılan Sincikliler ‘Artık kimse Sinciklileri çantada keklik görmesin. Biz bize hizmet edecek insanları seçeceğiz’ diyorlar. Hemşehrilerimize söz verdik. Allah’ın izni ve onların desteğiyle iktidara geldiğimizde Sincik’i ve Sinciklileri hak ettikleri hizmetlerle buluşturacağız.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

 

Kaynak: PHA
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