Milletvekili Tutdere Sağlık Bakanını ziyaret ederek Adıyamanlıların taleplerini iletti

Milletvekili Tutdere gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Adıyaman’da yapımı devam eden ve yapılması planlanan sağlık projeleri hakkında bilgi alırken, Adıyaman 150 Yataklı Devlet Hastanesi başta olmak üzere Adıyaman’ın sağlık alanındaki sorunlarını da Bakan Koca’ya aktardı.

“Eksikliklerin giderilmesi noktasında gerekli ödenekler ayrılmalı”

150 Yataklı Devlet Hastanesi başta olmak üzere Adıyaman’ın sağlık alanındaki eksiklerini Bakan Koca’ya aktardığını ifade eden Milletvekili Tutdere, “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya gerçekleştirdiğimiz ziyaret sırasında Adıyaman 150 Yataklı Devlet Hastanesi başta olmak üzere Adıyaman’ın sağlık alanındaki tüm eksikliklerini ifade ederek eksikliklerin giderilmesi noktasında gerekli ödeneklerin ayrılmasını gerektiğini dile getirdim. Ayrıca, ilçelerimizin sağlık alanında yaşadığı sorunları ve eksiklikleri sıralayarak Adıyamanlı hemşehrilerimizin tarafımıza iletmiş olduğu sorunları da Bakan Koca’ya ilettim.” dedi.

“150 Yataklı Devlet Hastanesi’ni tekrar hatırlattık”

150 Yataklı Devlet Hastanesi için gereken adımların hala atılmadığı dile getiren Milletvekili Tutdere, “Gerek TBMM Genel Kurulu’nda, gerek komisyon çalışmalarında, gerekse bütçe görüşmelerinde Adıyamanlı hemşehrilerimizin Adıyaman 150 Yataklı Devlet Hastanesi talebini gündeme taşıdık. 150 Yataklı Devlet Hastanesi’nin yapılacağı açıklanmış olmasına rağmen hastane inşaatına başlanılması için herhangi bir somut adım hala atılmamıştır. Adıyamanlı hemşehrilerimizin bu önemli ve hayati talebini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya bir kez daha hatırlatarak hastanemizin yapım talebini yineledik.” ifadelerini kullandı.

“Sağlık alanındaki sorunlar çözülünceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz”

Yapılan görüşmede Adıyaman genelindeki doktor eksikliklerini de Bakan Koca’ya aktardığını ifade eden Milletvekili Tutdere, “Adıyamanlı hemşehrilerimiz bazı bölümlerde yaşanan doktor eksikliğinden dolayı çevre illere gitmek zorunda kalmaktadır. Bu durum hemşehrilerimizi hem maddi olarak hem de manevi olarak zora sokmaktadır. Bakan Koca ile yaptığımız görüşme sırasında Adıyaman il Merkezi başta olmak üzere ilçe hastanelerimizde eksiklik olan bölüm doktorlarımızın atamasının yapılmasını ve hemşehrilerimizin taleplerinin karşılanmasını talep ettik. Adıyaman 150 Yataklı Devlet Hastanesi yapılıp, Adıyaman’ın sağlık alanındaki tüm sorunları çözülünceye kadar mücadelemizi sürdürecek, çalışmalarımıza devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.