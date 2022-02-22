Galeriler Yazarlar
Adıyaman 12
hafif yağmur
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
ALTIN
843.07
DOLAR
13.80
STERLİN
18.77
EURO
15.66

Milletvekili Tutdere RTÜK’ün lisans iptal cezasının ortadan kaldırılması için kanun teklifi verdi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, yayın kuruluşlarına lisans iptali öngören ceza maddesin değiştirilmesi için Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi verdi.

22 Şubat 2022 Salı 20:07
8 Okunma
Milletvekili Tutdere RTÜK’ün lisans iptal cezasının ortadan kaldırılması için kanun teklifi verdi

CHP Milletvekili Tutdere, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un amacının radyo televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlüğünün sağlanması olduğunu fakat günümüzde ifade ve basın özgürlüğü kavramlarının rafa kaldırıldığını dolayısıyla da mevcut kanunun işlevini kaybettiğine vurgu yaptı.
"Orantısız ve ölçüsüz idari yaptırımlar haber alma hakkını gasp etmekte, basın özgürlüğü hakkını ihlal etmektedir"
Basın özgürlüğüne yapılan açık müdahaleler ve kısıtlamaların yurttaşların haber alma hakkı ile doğrudan bağlantılı olduğunun altını çizen Milletvekili Tutdere,"Bu hakka yapılan müdahaleler Anayasa’nın ihlali anlamına gelmektedir. Anayasamızda yer alan haber alma hakkının kısıtlamalar olmaksızın sağlanması ve yine temel bir hak olan bilgi edinme hakkının şeffaf, demokratik ve eşitlik esaslarıyla yerine getirilmesi gerekmektedir"ifadelerini kullandı.
6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Kanunu’nda yer alan idari yaptırımların orantısız ve ölçüsüz olduğunu ifade eden Milletvekili Tutdere,"Bu yaptırımlar hem haber alma hakkının gasp edilmesine neden olmakta hem de basın özgürlüğünü ihlal etmektedir. Dolayısıyla da kanunda hüküm altına alınan yaptırımlar temel haklarımızın kullanımına doğrudan müdahale niteliğindedir." şeklinde konuştu.
"Lisans iptali temel haklarımızın kullanılmasına ters düşmektedir"
Yayın kuruluşunun lisansının iptal edilmesinin ölçüsüz bir tedbir olduğunu dile getiren Tutdere,"Bir yayın kuruluşunun yapmış olduğu yayın, kanunda belirtilen ilkeleri ihlal etmiş olduğuna karar verilse de yayın kuruluşunun lisansının iptal edilmesi ölçüsüz bir tedbirdir. Yayın kuruluşunun lisansının iptal edilerek yayın yapmasının tamamen engellenmesi temel haklarımızın kullanılmasına ters düşmekte, Anayasayla güvence altına alınan hak ve özgürlüklerimizle bağdaşmamaktadır. Bu sebeple lisans iptali yaptırımını içeren ibarelerin madde metninden çıkarılması öngörülmüştür."dedi.
Vermiş olduğu kanun teklifi hakkında bilgi veren Milletvekili Tutdere,"İlgili tedbirlerin yerine getirilmemesi üzerine verilecek lisans iptali yaptırımı yerine 5 bin lira para cezasına hükmedilmesi önerilmiştir. Her ne kadar ilgili kuruluş gerekeni yerine getirmemiş olsa da bu fiil karşılığında lisans iptali yerine ağırlaştırılmış yaptırımların uygulanması temel haklarımızın kullanımı ile daha kabul edilebilir olacaktır." ifadelerini kullandı.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ulubey: Gençlik mutsuz, gençlik umutsuz
Ulubey: Gençlik mutsuz, gençlik umutsuz
Başkan Aydın: Ankara'da proje ve yatırımları adım adım yakinen takip ediyoruz
Başkan Aydın: Ankara'da proje ve yatırımları adım adım yakinen takip ediyoruz
CHP'li Binzet: Toplumun tüm kesimlerinde geçim sıkıntısı yaşanıyor
CHP'li Binzet: Toplumun tüm kesimlerinde geçim sıkıntısı yaşanıyor
HDP üyelerinden saldırı tepkisi - Videolu Haber
HDP üyelerinden saldırı tepkisi - Videolu Haber
CHP'li Yavuz'dan Medeni Kanunu açıklaması
CHP'li Yavuz'dan Medeni Kanunu açıklaması
Başkan Kılınç'ın Ankara temasları devam ediyor
Başkan Kılınç'ın Ankara temasları devam ediyor
Milletvekili Tutdere: Tütün meselesi Türkiye’nin meselesidir - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere: Tütün meselesi Türkiye’nin meselesidir - Videolu Haber
Tutdere: Tütünde önceden idari para cezası vardı, AK Parti sayesinde bir de hapis cezası geldi - Videolu Haber
Tutdere: Tütünde önceden idari para cezası vardı, AK Parti sayesinde bir de hapis cezası geldi - Videolu Haber
Başkan Yavuz: Tüm kadınları ve eşitlikçi erkekleri Medeni Kanunumuza sahip çıkmaya davet ediyoruz
Başkan Yavuz: Tüm kadınları ve eşitlikçi erkekleri Medeni Kanunumuza sahip çıkmaya davet ediyoruz
Milletvekili Tutdere: Bu zamları meydana getiren EPDK'nın kararı hukuka aykırıdır - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere: Bu zamları meydana getiren EPDK'nın kararı hukuka aykırıdır - Videolu Haber
İYİ Partili Doğan: Ekonomi hiç bu kadar kötü olmamıştı
İYİ Partili Doğan: Ekonomi hiç bu kadar kötü olmamıştı
Başkan Doğan: Adıyaman'a hiç bir şey veremediniz bari baraj sebebiyle köylüleri mağdur etmeyin
Başkan Doğan: Adıyaman'a hiç bir şey veremediniz bari baraj sebebiyle köylüleri mağdur etmeyin
CHP'li Binzet: Ülkenin sandığa gitmekten başka yolu kalmadı
CHP'li Binzet: Ülkenin sandığa gitmekten başka yolu kalmadı
AGAD yönetiminden Pektaş'a hayırlı olsun ziyareti
AGAD yönetiminden Pektaş'a hayırlı olsun ziyareti
Başkan Dağtekin: Yapılanları unutmadan sıkıntılarımıza odaklanalım
Başkan Dağtekin: Yapılanları unutmadan sıkıntılarımıza odaklanalım
CHP'li Köseler: Evine et girmeyen vatandaş, şimdi sebzeye bile ulaşamıyor
CHP'li Köseler: Evine et girmeyen vatandaş, şimdi sebzeye bile ulaşamıyor
Ulubey, gündemi değerlendirdi
Ulubey, gündemi değerlendirdi
CHP'li Binzet: AK Parti iktidarı Adıyaman’a altın çağını değil, teneke devrini yaşatıyor
CHP'li Binzet: AK Parti iktidarı Adıyaman’a altın çağını değil, teneke devrini yaşatıyor
CHP yönetiminden zam tepkisi: Elektrik ve doğalgazda zamlar geri çekilsin - Videolu Haber
CHP yönetiminden zam tepkisi: Elektrik ve doğalgazda zamlar geri çekilsin - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere: AK Parti iktidarı yabancıyı yatırıma değil, betona teşvik etti
Milletvekili Tutdere: AK Parti iktidarı yabancıyı yatırıma değil, betona teşvik etti
Aydın: Milletimizin idaresi ile 2023 seçimlerinde Erdoğan'ı tekrardan cumhurbaşkanı seçecektir
Aydın: Milletimizin idaresi ile 2023 seçimlerinde Erdoğan'ı tekrardan cumhurbaşkanı seçecektir
Başkan Dağtekin: Manipülasyonlar tutmayacak
Başkan Dağtekin: Manipülasyonlar tutmayacak
HDP Adıyaman 4’üncü Olağan Kongresi gerçekleştirildi - Videolu Haber
HDP Adıyaman 4’üncü Olağan Kongresi gerçekleştirildi - Videolu Haber
CHP'li Biznet: Adıyamanlılar işsizlik yüzünden şehri terk ediyor
CHP'li Biznet: Adıyamanlılar işsizlik yüzünden şehri terk ediyor
Milletvekili Tutdere: Özel elektrik şirketlerinin soygun düzeni devam ediyor - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere: Özel elektrik şirketlerinin soygun düzeni devam ediyor - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere’den 'Kar Yağışının Mağduriyetlerini Giderin' çağrısı - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere’den 'Kar Yağışının Mağduriyetlerini Giderin' çağrısı - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere: Adıyaman’ın hakkını verin
Milletvekili Tutdere: Adıyaman’ın hakkını verin
Başkan Binzet: Bu Kuyruk Ak Parti'nin Utanç Kuyruğudur
Başkan Binzet: Bu Kuyruk Ak Parti'nin Utanç Kuyruğudur
Başkan Dağtekin’den Regaib Kandili mesajı
Başkan Dağtekin’den Regaib Kandili mesajı
CHP’li Binzet: Böylesine bir çocuk istismarı ilk kez görüldü
CHP’li Binzet: Böylesine bir çocuk istismarı ilk kez görüldü

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim