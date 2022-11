Milletvekili Tutdere: Raporlar uyuşturucuyla mücadelede sınıfta kaldığını söylüyor

İçişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında Türkiye’nin kanayan yarası olan uyuşturucu kullanımına ilişkin önemli tespitler paylaşan Milletvekili Tutdere ayrıca, Adıyamanlı depremzedelerin yazın sıcağında kışın soğuğunda konteynerde yaşadığı için huzuru kalmadığını ifade ederek deprem konutlarının yapılması için Bakan Soylu’ya çağrıda bulundu.

"Hazırlamış olduğunuz raporlar uyuşturucuyla mücadelede sınıfta kaldığınızı söylüyor"

Uyuşturucuyla mücadele gerekenin yapılmadığının altını çizerek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu eleştiren Milletvekili Tutdere, “Öncelikle peşin olarak şunu söyleyeyim, siz uyuşturucuyla mücadelede sınıfta kalmış bir bakansınız, bakanlıksınız. Bunu kim söylüyor, neye dayanarak söylüyoruz? Bunu bizzat sizin kendi hazırlamış olduğunuz raporlar söylüyor. Bunu kim söylüyor? Sokaktaki vatandaş söylüyor, bunu kim söylüyor? Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu söylüyor. Bunu kim söylüyor? Sabahki konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına konuşan mecliste fakirin fukaranın mazlumun sesi Engin Özkoç söylüyor. Bunu kim söylüyor? Türkiye söylüyor.” dedi.

"Bugün Türkiye’nin sokaklarında her gelir grubuna göre uyuşturucu satılıyor"

Metamfetamin’in Türkiye’deki yaygınlığına dikkat çeken CHP’li Tutdere, “Kilis'te Genel Başkanımızın yolunu bir vatandaş kesti. Vatandaş Genel Başkanımıza çocuğunun uyuşturucu nedeniyle içinde bulunduğu durumu anlattı. ‘Ben akşamları yatarken odanın kapısını kilitlemek zorunda kalıyorum, oğlum bana saldırı diye korkuyorum. Ne olursunuz tedbir alın’ dedi. Siz Genel Başkanımızın grup toplantılarını da takip ediyorsunuz ama bir türlü anlamak istemiyorsunuz. Bugün Türkiye’nin sokaklarında her gelir grubuna göre uyuşturucu satılıyor. Metamfetamin sokaklarda çok hızlı yayılıyor. Sıvı olarak Türkiye'ye getiriliyor, Türkiye'deki laboratuvarlarda özellikle de İstanbul’da kristale çevriliyor. Sentetik bir uyuşturucu, kimyasallar karıştırılarak küçük laboratuvarlarda üretiliyor. Dünyada uyuşturucuyla mücadele eden tüm kurumların ortaklaştığı bir nokta var. Metamfetamin dünyanın kâbusu olacak. Çünkü bağımlılık yapma potansiyeli çok yüksek.” ifadelerini kullandı.

"Twittterda genel başkanımıza laf yetiştireceğinize sokaklarda uyuşturucu bataklığına saplanan çocuklarımızı kurtarın"

Gençleri ve çocukları uyuşturucu belasından kurtarmanın iktidarın anayasal görevi olduğunu vurgulayan Milletvekili Tutdere, “Bunu Genel Başkanımız defalarca grup toplantısında söyledi, bizler de söylüyoruz. Bu konuda sizin sorumluluğunuz var. Bu ülkenin gençlerini, çocuklarını uyuşturucu belasından kurtarmak sizin anayasal görevinizdir. Sizi bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları adına, gençleri adına görevimizi yapmaya davet ediyorum. Bu uyuşturucudan gençlerimizi, çocuklarımızı kurtaracak tedbirleri bir an evvel alın. Zamanınızı twittterda Genel Başkanımıza sürekli laf yetiştireceğinize, sokaklarda uyuşturucu bataklığına saplanan çocuklarımızı kurtarmak için değerlendirin ve bu konuda politika üretin.” dedi

"Adıyamanlı hemşehrilerimiz, yazın sıcağında kışın soğuğunda konteynerde yaşadığı için huzuru kalmadı"

Depremin üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen Adıyaman’da deprem konutlarının ikinci etabının hala başlamadığını vurgulayarak konutların bir an evvel yapılması için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya çağrıda bulunan Milletvekili Tutdere, “2017, 2018 ve 2020 yıllarında Adıyaman üç deprem yaşandı. En son yaşanan Sivrice depreminden dolayı da Gerger, Sincik, Çelikhan ve Samsat başta olmak üzere 1.700’e yakın ağır hasarlı ev var, bu tespitler yapıldı. Samsat’ta 2017’de meydana gelen depremden etkilenen evlerin 1.etabı yapıldı, 2. etabın inşaatına bir türlü başlanmadı. Sivrice depreminin ardından bugün Sincik’te, Gerger’de ve Çelikhan’da henüz ev yapmaya başladınız. Siz Adıyaman ziyaretinizde ‘Adıyaman huzur şehridir’ demiştiniz. Ben buradan altını çizerek söylüyorum, Adıyaman’da vatandaşımız yazın sıcağında kışın soğuğunda konteynerde yaşadığı için huzuru kalmadı. Ne yapacaksanız bir an evvel yapın, bu vatandaşlarımızın mağduriyetini giderin. Bugün İnlice’nin Çükan Mahallesinde konteynerde doğan çocuklar artık 2 yaşına geldi. Samsat'ta doğan çocuklar 5 yaşına geldi. Siz hala neyi bekliyorsunuz? Adıyaman'ın da bu mağduriyetini gidermenizi sizden bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

Milletvekili Tutdere’den Bakan Soylu’ya: Geçen yılki bütçe görüşmelerinden bu yana kaç tane uyuşturucu operasyonu yaptınız?

Bakan Soylu’ya ayrıca sorular yönelten Milletvekili Tutdere, “Geçen yılki bütçe konuşmanızda şunu demiştiniz: ‘Türkiye tarihinin en büyük uyuşturucu mücadelesini yapmaktadır’ demiş ve bir takım rakamlar vermiştiniz. Geçen yılki bütçe görüşmelerinden bu yana ne kadar eroin yakalandınız? Kaç tane uyuşturucu operasyonu yaptınız? Bu operasyonlarda kaç kişiyi gözaltına aldınız? Şu an cezaevlerinde uyuşturucu suçlarından dolayı kaç tutuklu, kaç hükümlü var? Türkiye'de geçici koruma altında bulunan Suriyeli sayısı kaçtır? Geçici ikamet izni ile gelen yabancı sayısı kaçtır? Uluslararası koruma altında kaç kişi vardır? Bugün tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kaç yabancı kişi vardır? Kadına yönelik şiddet olayları nedeniyle kaç kişi hakkında işlem yapılmıştır? Bu soruların cevabında sizlerden bekliyoruz.” sorularını sordu.