Milletvekili Tutdere: Özel elektrik şirketlerinin soygun düzeni devam ediyor - Videolu Haber

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Milletvekili Tutdere, fahiş tutarlı elektrik faturalarının vatandaşlar için can yakıcı bir noktaya geldiğini dile getirerek "Elektrik zamlarını durdurun, vatandaşlarımızın yaşadıkları bu mağduriyetlere son verin" çağrısında bulundu.

"Zamlar sonrasında elektrik faturaları can yakıcı hale geldi"

Milletvekili Tutdere, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında elektrik zamlarının can yakıcı bir noktaya ulaştığını ifade ederek,"Şu an ülkemizin bir numaralı gündemi zamlar ve bu zamlardan da en çok can yakanı elektrik zamları. Türkiye'nin her tarafından sosyal medyaya, basına ve televizyonlara çok ciddi anlamda yüksek faturalar yansımaktadır." dedi.

"İktidar zam düzeniyle hortumu vatandaşın cebine bağladı"

İktidarın getirdiği yeni uygulamalarla soygun düzeni kurduğunu, yaptığı zamlarla da hortumu direkt vatandaşın cebine bağladığını ifade eden Milletvekili Tutdere,"İktidarın Kademeli Elektrik Uygulaması adı altında getirdiği yeni soygun düzeni vatandaşın cebinde ne var ne yok hepsini elektrik dağıtım şirketlerine aktarmaya başladı. AKP iktidarı zam düzeniyle hortumu direkt vatandaşın cebine bağlandı." Şeklinde konuştu

Fahiş fiyatlı elektrik faturalarından dolayı yaşanan mağduriyetlerin Türkiye’nin dört bir yanından kendilerine iletildiğini dile getiren Milletvekili Tutdere,"Vatandaşlar yaşadıkları mağduriyeti dile getirmek, çekilmez hâl alan bu elektrik zamlarını ve faturaları ifade etmek için Türkiye'nin her tarafından bizlere ulaşmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Özel elektrik şirketlerinin Türkiye genelindeki soygun düzeninin devam ettiğini dile getiren Milletvekili Tutdere, elektriğe yapılan zamların durdurulması için iktidar ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

Milletvekili Tutdere, “Özel elektrik şirketlerinin Türkiye genelindeki soygun düzeni devam ediyor. Buradan iktidara ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na açıkça çağrıda bulunuyorum: Elektrik zamlarını durdurun, vatandaşın bu mağduriyetine bir an önce son verin.” şeklinde konuştu.

