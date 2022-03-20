Milletvekili Tutdere: Okulları hayırseverler yapıyor, bari öğretmenevini siz yapın - Videolu Haber

TBMM Genel Kurulu’nda Besni Öğretmenevi’nin yapım talebi hakkında konuşan Milletvekili Tutdere, “Okulları hayırseverler yapıyor, bari öğretmenevini siz yapın, Besni'ye bir çivi çakın.” ifadelerini kullanarak Besni Öğretmenevi’nin yapımı için Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

"Besni’nin okul ihtiyacı hayırsever hemşehrilerimiz tarafından karşılanıyor"

TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında Besni ilçesindeki okul ihtiyaçlarının büyük oranda hayırseverler tarafından yaptırıldığına dikkat çeken Milletvekili Tutdere, “Besni, tarihî, doğal güzellikleri, üzümünün yanında çalışkan insanları ve eğitime verdiği önemle marka bir ilçemizdir. Bu ilçemizin okul ve derslik ihtiyacı büyük oranda Erdemoğlu Ailesi başta olmak üzere hayırsever hemşehrilerimiz tarafından karşılanmaktadır. Buradan tüm hayırsever hemşehrilerime teşekkür ediyorum.” dedi.

Besni ilçesinde öğretmenevinin olmayışının ilçede büyük bir mağduriyete neden olduğunu dile getiren Milletvekili Tutdere, “Dünyada ve Türkiye'de Eğitim Bayramı'nın kutlandığı tek yer olan Besni'mizde öğretmenevi yok. Eğitime bu kadar önem veren yüzlerce öğretmen ve eğitim emekçisinin bulunduğu ilçemizde öğretmenevinin bulunmayışı büyük bir mağduriyete neden olmaktadır.” ifadelerini kullandı.

"Besni'ye bir çivi çakın"

Besni Öğretmenevi’nin yapımı için iktidara ve Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulunan Milletvekili Tutdere, “İktidara ve Millî Eğitim Bakanı’na açıkça çağrıda bulunuyorum: Okulları hayırseverler yapıyor, bari öğretmenevini siz yapın, Besni'ye bir çivi çakın.” şeklinde konuştu.

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