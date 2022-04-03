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Milletvekili Tutdere: Nemrut'tan doğan güneş bütün Anadolu’yu aydınlatacak

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, canlı yayınla ekranlara gelen programda dünyanın sekizinci harikası olan Nemrut Dağı, Kahta Kalesi, Cendere Köprüsü, Karakuş Tümülüsü ve Arsemia’nın tarihsel hikayeleri ekranlara taşınırken Adıyaman’ın eşsiz tarihi ve doğal güzellikleri bir kez daha kamuoyunun dikkatine sunuldu.

03 Nisan 2022 Pazar 12:07
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Milletvekili Tutdere: Nemrut'tan doğan güneş bütün Anadolu’yu aydınlatacak

Özel bir TV kanlında yayınlanan programda Kahta’dan, Atatürk Barajı kıyısından canlı yayınla ekranlara gelen programda Adıyaman’ın görkemli tarihi bir kez daha gözler önüne serdiğini belirten Milletvekili Tutdere, “Yüzyıllar öncesinde bu topraklarda yaşayan insanlar barışın, kardeşliğim ve demokrasinin en güzel örneklerini kurdukları medeniyetle ortaya koymuşlar.” ifadelerini kullanarak tüm kesimleri Adıyaman’ı ziyaret etmeye davet etti.
"Adıyaman turizm noktasında 40 sene önce daha ileri bir kentti"
Adıyaman’ın tarihi ve doğal güzellerine dikkat çekerek turizm noktasında gerekli projelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çeken Milletvekili Tutdere, "Kahta ilçemiz başta olmak üzere Adıyaman'ımız adeta  bir açık hava müzesi. Nemrut’undan Palaş’ına Besni Ören Yeri’ne kadar muazzam uygarlık kalıntıları ve tarihi eserleri var. Ancak maalesef böyle bir hazinenin üzerinde kurulu olan kentimiz turizmden hak ettiği payı bugüne kadar maalesef alamadı. 40 yıl önceki turizm vizyonumuzun çok çok  gerisinde kaldık. Adıyaman 40 yıl önce turizmde daha ileri bir kentti." dedi.
Adıyaman’ın kültürel yapıları ve tarihi eserlerinin tüm dünya insanlarına tanıtılması ve ilgi odağı haline getirilmesi noktasında gerekli çalışmaların yapılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na çağrıda bulunan Milletvekili Tutdere, "Kültür ve Turizm Bakanlığı’na çağrıda bulunuyorum: gelin bu tarihi güzellikleri tüm insanlığın görmesine, insanların buraları ziyaret etmesine olanak sağlayacak imkanları yaratın. Nemrut UNESCO tarafından insanlığın ortak mirası kabul edilmiş, burası artık Adıyamanlıları veya Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının değil dünyadaki milyarlarca insanın ortak mirasıdır. Bu ortak mirasın, bu tarihin ve ruhun herkes tarafından görülmesi, gerçekten çok önemli. Bu ortak mirası yaşatacak ve insanların görmesine imkan tanıyacak projeleri bir an önce uygulamaya geçirin.” ifadelerini kullandı.
"2023 Yılı Adıyaman’ın yılı olacak"
2023 yılının Adıyaman'ın yılı olacağını ifade eden Milletvekili Tutdere, "2023 yılı Adıyaman’ın yılı olacak. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız ve önümüzdeki ilk seçimlerde Adıyaman’ın üzerindeki kara bulutları dağıtacak Nemruttan doğan güneş bütün Anadolu’yu aydınlatacak, Türkiye’de de Adıyaman’da insanlarımız huzura kavuşacak. Beraber olacağız ve bu zorlukları hep birlikte aşacağız."şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
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