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Milletvekili Tutdere: Milyonlarca alevinin ibadet merkezi cemevlerini yasal statüye kavuşturun - Videolu Haber

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında, cemevlerinin ibadethane olarak tanınmasına ilişkin AİHM kararı olmasına karşın AKP iktidarının bu kararı yerine getirmediğini ifade etti.

18 Mart 2022 Cuma 09:59
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Milletvekili Tutdere: Milyonlarca alevinin ibadet merkezi cemevlerini yasal statüye kavuşturun - Videolu Haber

Milletvekili Tutdere yaptığı konuşmasında cemevlerinin yasal statüye kavuşması için iktidara çağrıda bulunarak, “Milyonlarca Alevi'nin ibadethane olarak kabul ettiği cemevlerinin yasal statüye kavuşması için gerekli çalışmaları bir an evvel yapın.” dedi.
"AİHM tescilledi ama AK Parti uygulamadı"
Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri sırasında söz alarak TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Milletvekili Tutdere, AİHM’in 26 Nisan 2016 tarihli “Cemevleri” kararını hatırlattı.
Cemevlerinin ibadethane olduğunu tescilleyen AİHM’nin kararını TBMM kürsüsünden hatırlatan Milletvekili Tutdere “26 Nisan 2016'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Daire’nde bir karar çıktı. Bu karar ne diyor? Bu karar, Türkiye'deki cemevlerinin ibadethane olduğunu tescilleyen bir karar.” dedi.
"Alevileri çalıştaylarla oyalayacağınıza cemevlerini yasal statüye kavuşturun"
AİHM kararının 2016 yılında çıktığını anımsatarak o tarihten bu yana cemevlerinin yasal statüye kavuşturulması için AK Parti iktidarının hiçbir çalışma yapmadığını dile getiren Milletvekili Tutdere, “Bu karar 2016 yılında çıktı, o tarihten bugüne AKP iktidarı bu kararın gereğini yerine getirdi mi? Getirmedi. Yirmi yıllık AKP iktidarı ne yaptı? Alevi çalıştayları yaptı, dedeleri topladı ancak sadece oyaladı. Bugüne kadar bu kararın gereğini yerine getirmedi.” ifadelerini kullandı.
Cemevlerinin yasal statüye kavuşturacak çalışmaların yapılması için iktidara çağrıda bulunan Milletvekili Tutdere, “Bu teklifte de buna ilişkin bir düzenleme yok. Buradan, iktidara şu çağrıyı yapıyoruz: Milyonlarca Alevi'nin ibadethane olarak kabul ettiği cemevlerinin yasal statüye kavuşması için gerekli çalışmaları bir an evvel yapın ve bu insanlarımızı daha fazla mağdur etmeyin.” şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
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