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Milletvekili Tutdere: Milletimiz sizi ilk seçimde saha dışına itecek

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi üzerine TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında, Adıyaman’ın spor konusundaki eksiklikleri gündeme taşıdı.

22 Nisan 2022 Cuma 15:02
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Milletvekili Tutdere: Milletimiz sizi ilk seçimde saha dışına itecek

TBMM Genel Kurulu’ndan AK Parti sıralarına kırmızı kart göstererek, demokrasilerde en büyük hakemin millet olduğuna vurgu yapan Milletvekili Tutdere, “ Milletimiz ilk maçta AK Parti’ye kırmızı kartı gösterecek, saha dışına itecek” dedi.
"Spor kulüpleri bizden olsun dediniz sporu bu hâle getirdiniz"
Kanun teklifinin spor konusunda yaşanan sorunları çözmeye yetmeyeceğinin altını çizen Milletvekili Tutdere, “Bu kanun teklifi sporda yaşadığımız gerilemeyi durdurmaya, yaşanan sorunları çözmeye yetmeyecek. Türkiye AK Parti iktidarı döneminde her alanda gerilediği gibi spor alanında da geriledi. Bu ülke sporda neden bu kadar geriledi, neden yeni sporcu gençler yetişmiyor, neden uluslararası başarılara imza atan yeni futbolcularımız, yeni sporcularımız ortaya çıkmıyor? Bunun tek sebebi var, o da AK Parti iktidarının yanlış politikalarıdır. AK Parti olarak her şeye siyaset karıştırdınız. Sizde büyük bir doyumsuzluk var; STK'ler bizden olsun, spor kulüpleri bizden olsun, bütün dernekler bizden olsun, her şey bizden olsun dediniz ve sporu bu hâle getirdiniz. Milletin kürsüsünden sizleri uyarıyoruz: elinizi milletin kurumlarından çekin. Bırakın bazı kurumlar milletin olsun ki Türkiye'de ilerleme olsun.” ifadelerini kullandı.
"AK Parti stat konusunda Adıyaman’a defalarca söz verdi fakat sözünü yerine getirmedi"
Adıyaman’ın AK Parti iktidarı döneminde kamu hizmetlerinden yeteri kadar pay alamadığı gibi spor konusunda da yeterli payı alamadığını dile getiren Milletvekili Tutdere, “Adıyaman’ın amatör ligde 83, profesyonel ligde ise 2 takımı var. Buradan bu sezon da büyük zorluklar içerisinde mücadele veren Kâhta02 Spor'a ve Adıyamanspor’a başarılar diliyorum. Teknik direktöründen, futbolcularına ve bütün taraftarlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu takımlarımız zor koşullarda mücadele ediyorlar ve bu pazar günü de maça çıkacaklar. Bu maçlar iki takımız içinde için kader maçı olacak. Pazar günü gerçekleşecek maçlarda takımlarımıza başarılar diliyorum.” dedi.
Adıyaman’da bulunan futbol takımlarının stadyum ihtiyaçları olduğuna vurgu yapan Milletvekili Tutdere, "Takımlarımız büyük zorluklarla boğuşuyorlar. Kâhta ilçemiz büyük bir nüfusa sahip ancak stat gerçekten koşullar itibariyle çok verimsiz. İktidar Kâhta02 Spor’un antrenman yaptığı Kâhta Stadı için defalarca söz vermiş, fakat bugüne kadar statla ilgili bir çalışma yapmamıştır. Sporcuların kalacak yeri yok, otellerde ve firmaların destekleriyle konaklıyorlar. Aynı şekilde Adıyaman Merkez’de bulunan stadımız da Adıyamanlı hemşehrilerimizin taleplerini karşılayamıyor. Çok eski bir stat, birkaç kez onarıldı ancak şu anda talebi karşılamıyor. Çevre illerle yapmış olduğumuz kıyaslama sonucunda Adıyaman Stadı'nın hemşehrilerimizin talebini karşılayamadığı açıkça ortaya çıkıyor.” ifadelerini kullandı.
"Adıyamanspor futbolcuları huzurevinde kalıyor"
AK Parti iktidarının Adıyaman'dan oy almayı bildiğini ancak hizmet etmeyi bilmediğini dile getiren Milletvekili Tutdere, "Bunu nereden anlıyoruz? Kâhta Stadı'na baktığımızdan anlıyoruz, Adıyaman'daki Atatürk Stadı'na baktığımızdan anlıyoruz. İktidarı, bir kez daha Sayın Bakanı Adıyaman'daki spor tesisleri eksiklerini gidermeye davet ediyorum. Adıyamanspor'un futbolcuları şu anda tesisleri olmadığı için huzurevinde kalıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Burada kalan çocuklardan, burada kalan gençlerden başarıyı nasıl bekleyeceksiniz? Bir an evvel, Adıyaman'daki spor tesislerinin eksikliğinin giderilmesini bekliyoruz.” dedi.
"20 yılda Adıyaman'a halı saha yapmayı dahi beceremediniz"
AK Parti iktidarının yirmi yılda Adıyaman'da halı saha dahi yapmayı beceremediğini ifade eden Milletvekili Tutdere, “Yirmi yıllık AK PARTİ iktidarı, Adıyaman'ın çoğu beldelerine henüz bir halı saha daha yapmadı. Adıyaman Merkez’e bağlı Kömür ve Yaylakonak Beldelerimizde; Gölbaşı ilçemize bağlı Harmanlı Beldesinde ve Çelikhan ilçemizin Pınarbaşı Beldesinde halı saha yok. Siz yirmi yılda Adıyaman'a bir halı saha yapmayı dahi beceremediniz ancak Adıyamanlılar takip ediyor, sizin bu vurdumduymazlığınızı, halkın hâlinden anlamadığını takip ediyor. İnşallah en kısa sürede, milletin önüne sandık geldiğinde bu millet bunun hesabını size soracak.” dedi
"Demokrasilerde en büyük hakem millettir"
Demokrasilerde en büyük hakemin millet olduğunu ifade eden Milletvekili Tutdere milletin ilk maçta AK Parti’ye kırmızı kartı göstereceğini dile getirerek, “Atatürk Barajı kenarında her yıl onlarca çocuğumuz boğularak vefat ediyor. Bu sıcak bölgelerde bir havuz bile yapmayı beceremediniz, başaramadınız. Adıyaman'da, Urfa'da, bölgedeki bütün illerde yazın çok sıcak havalar olmasına rağmen bu illerde yeterli sayıda havuz yok. Eğer siz havuz yapmış olsaydınız gençlerimiz hem yüzme sporunda başarı sağlayacaklardı hem de ocaklar sönmeyecekti, her yıl onlarca evladımızı biz boğulma vakalarında kaybetmeyecektik. AK Parti iktidarı olarak gerçekten büyük bir vurdumduymazlık içerisindesiniz, halkı unutmuşsunuz. Ama şunu unutmayın: En yakın seçimde bu millet maça hazır, sahada hazır. Şunu unutmayın: Demokrasilerde en büyük hakem millettir. Millet maça hazır ve ilk sandıkta, ilk maçta size kırmızı kartı gösterecek ve sizi bu sahanın dışına itecek; Türkiye de rahat edecek, gençlerimiz de rahat edecek, milletimiz de rahat edecek.” şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
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