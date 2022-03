Milletvekili Tutdere meslek gruplarının sorunlarını dinledi

Milletvekili Tutdere’nin oda başkanlıklarına gerçekleştirdiği ziyaretlere, CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, CHP Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş ile il ve ilçe parti yöneticileri katıldı.

"İnşaat sektörü fiyat politikalarından dolayı durma noktasına geldi"

Milletvekili Tutdere’nin gerçekleştirdiği ziyaret sırasında inşaat sektörünün fiyat politikalarından dolayı şu anda durma noktasında geldiğini ifade eden İnşaatçılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Hakan Yanar, “İnşaat sektörü Adıyaman'ın en büyük lokomotiflerinden, istihdama katkı sağlayan alanların başında geliyor. İnşaat sektörü fiyat politikalarından dolayı şu anda durma noktasında. Fiyatlarının artmasıyla beraber insanların alım gücü azaldı. Evler şu an hem yapan için hem alan için sıkıntı olmaya başladı. Daha önce haftada 1-2 müşterinin dairesi vardı şimdi ayda 2-3 tane müşteri bulabiliyoruz. Bunun temel sebebi inşaat maliyetlerinin yükselmesi.” dedi.

Öğrenci taşımacılığı yapan servis esnafına fark ödemelerinin hala yapılmadığını dile getiren Adıyaman Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Turabi Bayır, “Çalışan arkadaşlarımızın 6.30 liradan mazot aldı bugün 17 liranın üstüne çıkan mazotu karşılamıyoruz. Milli Eğitim Müdürü’nden randevu alarak ziyaret ettik. Fark ödemelerini yapacaklarını söylediler ama 1,5 aydır maaş farklarını ödemediler. Servisçilik yapan esnafımızın yükünü bir nebze de olsa alsınlar, bizde huzur içinde işimizi yapmaya devam edelim.” ifadelerini kullandı.

"Elektrik faturaları dükkân kiralarını geçmiş durumda"

Elektrik faturalarının kira tutarlarını geçtiğini dile getirerek Milletvekili Tutdere’ye dert yanan Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Şeyh Ahmet İnal, “Şu anda esnafımız bizden elektrik zamlarını soruyor. İş yerlerine 20 bin lira, 14 bin lira elektrik faturası gelen esnaf arkadaşlarımız var. Aylık kirası bin 11 lira olup 14 bin lira elektrik faturası gelen arkadaşlarımız var. Her şeye günlük olarak zam geliyor, bu zamlar belimizi çok büktü. Milletin alım gücü de düştü. Müşteride ciddi bir düşüş var. Bizim gibi küçük illerde çoluk çocukla yemeğe gitmek bir lüks oldu.” dedi.

"Esnaflarımız artık zamlarla baş edemiyor"

Başkanlığa ilk kez seçilen ve güven tazeleyerek yeniden seçilen oda başkanları ile oda yönetimlerine ziyaret gerçekleştiren Milletvekili Tutdere, odaların mensubu olduğu meslek gruplarının sorunlarını ilk ağızdan dinleyerek sorunlara karşı CHP’nin çözüm önerilerini anlattı.

Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odasına gerçekleştirdiği ziyarette lokantacı ve tatlıcı esnafının sorunları hakkında konuşan Milletvekili Tutdere, “Özellikle elektrik zamları başta olmak üzere buradaki zamlar esnafın belini bükmüş durumda. Bu gidişle esnaf kepenk kapatacak. Lokantalarımız yemek çeşitlerini düşürmüşler, günlük 5-6 çeşit yemek çıkaran lokantalar yemek çeşitlerini 2’ye düşürmüşler. Esnaflarımız artık gerçekten zamlarla baş edemiyorlar. İktidarı bu zamlara çözüm üretmeye, esnafın rahat nefes alması için gerekli ortamı hazırlamaya davet ediyoruz. Zamları bir şekilde durdurmak sizin göreviniz.” dedi.

"İnşaat sektörü topyekûn bir zam yağmuru ile karşı karşıya"

İnşaatçılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası ziyareti sırasında inşaat sektörünün sorunları hakkında değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Tutdere, “Türkiye'de ev sahibi olmak artık büyük bir zenginlik göstergesi haline geldi. Çok acı bir durum ve bu durum gerçekten kabul edilebilir bir durum değil. Ev bir lüks değil en temel barınma ihtiyacı. İnşaat sektörü Türkiye’de istihdam sağlayan sektörlerin başında geliyor. Şu anda işsizliği absorbe eden, düşüren ve bir sürü insanın ekmek kazandığı alan. Bu konunun masaya yatırılması gerekiyor. Sektör topyekûn bir zam yağmuru ile karşı karşıya. Bunun sebebi Türkiye’nin kötü ekonomisinin kötü yönetilmesinden ekonomi kötü yönetildiği için şu anda biz bunları yaşıyoruz. Siz burada bu sancılar yaşıyorsunuz, bunun da farkında olmak lazım. Türkiye'de bu sistem bu tekçi anlayış, bu başkanlık modeli maalesef büyük yaralar açtı. Şu anda ekonomimiz bir güven bunalımı yaşıyor ve bütün sektörler bundan dolayı büyük bir mağduriyet yaşıyorlar. Yapılması gereken tek bu sistemi değiştirmekten geçiyor.” ifadelerini kullandı.

"Mazot fiyatlarındaki artışlar nedeniyle bütün sektörler zor günler geçiriyor"

Şoförler ve Otomobilciler Odası ziyareti sırasında ise şoför esnafının kontak kapatma aşamasına geldiğini dile getiren Milletvekili Tutdere, “Zor bir süreçten geçiyoruz. Türkiye genelinde bütün sektörler özellikle mazot fiyatlarındaki artışlar nedeniyle zor günler geçiriyor. Şoför esnafı neredeyse kontak kapatma aşamasına gelmişler. Milli eğitimdeki servis şoförleri dâhil şehir içi hatlarda çalışanlar, nakliye işi yapanlar, bu sektörün bütün kesimleri şu anda ciddi bir mağduriyet yaşıyorlar ve bu mağduriyetlerin bir an evvel giderilmesi gerekiyor. Hükümet bu konuda sözler verdi ancak bu saat kadar bu sözlerin yerine gelmediğini görüyoruz.” dedi.

"Fedakârlığı yapacak olan iktidardır"

Öğrenci taşımacılığı yapan şoför esnafına fark ödemelerinin hala yapılmadığını ifade ederek fark ödemelerinin yapılması için Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulunan Milletvekili Tutdere, “Biz mecliste. Defalarca dile getirdik, mağduriyetlerin giderilmesi için çağrılar yaptık. Hükümete bir kez daha çağrı yapıyoruz. Mazot zamlarının durdurun esnafın geçmişten kalan bakiye kalan alacaklarının ödenmesi için gerekli çalışmaları yapın. İlgili tebliğler yayınlanmasına rağmen Milli Eğitim Bakanlığı’na taşıma işi yapan esnaflarımızın fark ödemelerinin bugüne ödenmediğini görüyoruz. Süreç şoför esnafının aleyhine işliyor. Çünkü bu giderleri finanse edemiyorlar ve ceplerinden ödüyorlar. Şoför esnafı fedakârlık yapıyor ancak fedakârlığın hepsini esnafa yüklemek adaletli olmaz. Fedakârlığı yapacak olan iktidardır, AK PARTİ hükümetidir. Yapacaksanız fedakârlığa siz yapacaksınız. Lüksünüzden şatafatınızdan vazgeçeceksiniz ve ülkenin kaynaklarını, bakanlığın bütçesini hem öğrencilerimiz için hem de şoför servislerimiz için ayıracaksınız. Biz bu çağrıyı yeniliyoruz. Mağduriyeti giderin insanlarımızı daha fazla mağdur etmeyin.” şeklinde konuştu.