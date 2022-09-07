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Milletvekili Tutdere, köylülerle bir araya geldi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere İl Başkan Yardımcısı İsmet Tanrıverdi, Besni İlçe Başkanı Vakkas Açar, Şambayat Belediye Başkanı Nejdet Arıcı ve parti yöneticileriyle birlikte gerçekleştirdiği Besni programı kapsamında köy köy dolaşarak, vatandaşlarla bir araya geliyor. Sorunları yerinde ve ilk ağızdan dinleyen Milletvekili Tutdere, köylülerin taleplerini ilgili bakanlıklar nezdinde takip etmek için tek tek not alıyor, partisinin çözüm önerilerini anlatıyor.

07 Eylül 2022 Çarşamba 12:23
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Milletvekili Tutdere, köylülerle bir araya geldi

Gittikleri her köyde ilgiyle karşılaşan CHP’li vekil Tutdere ve parti örgütleri Besni’de yoğun bir tempoyla çalışıyor. Köy ziyaretleri kapsamında Besni’yi adım adım dolaşan Milletvekili Tutdere, Besni programı kapsamında Atmalı, Çamlıca, Aşağıçöplü, Kızılhisar, Güneykaş, Akpınar, Burunçayır, Kızılpınar, Beşkoz, Dörtyol, Geçitli, Beşyol, Topkapı, Çanakçı, Sayören, Ören, Kızılin, Bahri, Kesecik ve Alişar köylerini ziyaret ederek köylülerle bir araya geldi.
"Çanakçı Köprüsü’nün durumu içler acısı"
Besni’deki birçok köyü birbirine bağlayan ve fiziki yetersizlik nedeniyle her yıl onlarca kazanın meydana geldiği Çanakçı Köprüsü üzerinden iktidara yüklenen Milletvekili Tutdere, “Gerçekleştirdiğimiz ziyaretler sırasında burada büyük bir mağduriyetin yaşandığını gördük. Besni ilçe merkezini birçok köye bağlayan ve Sofraz Çayı üzerinde bulunan Çanakçı Köprüsü’nün durumu gerçekten içler acısı. Şu anda bu köprünün üzerinden bir araç bile geçemiyor. Bu yol ve köprü fiziki koşullar anlamında ihtiyacı karşılayamaz hale gelmiş. Köylüler ve muhtarlar her yıl burada çeşitli kazaların meydana geldiğini, bu yolun ve köprünün artık kullanılamaz hale geldiğini ilettiler.” dedi.
"Yol yapmakla övünen AK Parti’yi Çanakçı Köprüsü’nü ziyaret etmeye davet ediyorum"
Köprünün yeniden yapımı ve yolların iyileştirilmesi için AKP iktidarına yüklenen Milletvekili Tutdere, “Bütün siyasetini yaptığı yollar üzerine kuran ve yaptığı yollarla övünen AK Parti iktidarına Çanakçı Köprüsü üzerinden sesleniyoruz: Çanakçı köprüsünün halini sizler de görün. Besni’ye yapacağınız ilk ziyarette bu köprüyü yerinde ziyaret edin. Biz iktidara, Adıyaman Valiliği’ne ve Besni Kaymakamlığı’na da çağrı yapıyoruz. Bu köprüden bir araç bile geçmekte zorlanıyor, çok ciddi tehlike arz ediyor. Bu köprünün mutlaka yapılması ve genişletilmesi gerekiyor. Biz halkımızın bu sorunun takipçisi olacak ve bu konuyu meclis gündemine taşıyacağız, ta ki bu köprü sorunu çözülünceye kadar.” ifadelerini kullandı.
"Bir yanda fakirden alıp zengine veren bir tabaka var, öte yanda ise yüzde 90’ı yoksullaşmış bir kesim var"
Gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında ülke gündemine dair değerlendirmelerde de bulunan Milletvekili Tutdere, “Daha önce hangi partiye oy vermiş olursanız olun, düşünceniz ne olursa olsun artık o geçmişte kaldı. Geçmişte işler düzelsin diye oy vermiş olabilirsiniz ancak geldiğimiz noktada işlerin düzgün olmadığını görüyoruz, takip ediyorsunuz. Ülkemizde bir sürü hırsızlık, bir sürü yolsuzluk, bir sürü denetimsizlik var. Bir yanda fakir fukaradan alıp zengine veren ve cebini dolduran bir kesim var, diğer yansa ise yüzde 90’lık yoksullaşmış bir kesim var. Bu düzeni güç birliği yaparak hep birlikte değiştireceğiz.” dedi.
"Gittiğimiz her yerde sorun var"
Türkiye’nin her yerinde sorunların aynı olduğuna dikkat çeken Milletvekili Tutdere, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin de içinde bulunduğu Millet İttifakı’nda farklı görüşlere sahip liderler var. Bu liderler neden bir araya geldi? Herkes şunu görüyor: Uçak aşağı doğru burnunu indirmiş ve çakılmak üzere. Eğer biz bu düşüşü önleyemezsek çakılacağız ve hepimiz imha olacağız. Biz bundan dolayı bir araya geldik ve Millet İttifakı’nda yer alan partiler olarak büyük bir birliktelik içerisindeyiz. Türkiye’yi adım adım geziyoruz ve gittiğimiz her yerde sorun var. Sorun Erzurum'da da var, Malatya'da da var, Manisa’da da var, Adıyaman'da da var. Bu köyün sorunu neyse bu sorunlar Türkiye’nin her yerinde var. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Adıyaman’ın tüm sorunlarını taşıyoruz. Vekiliniz olarak elimizden gelen her türlü çalışmayı ve gayreti gösteriyoruz. Bugün sizden aldığımız bu mesaj ve şikâyetleri de 1 Ekim'de TBMM’ye taşıyarak çözümü için yakından takipçisi olacağız.“ şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
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