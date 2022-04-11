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Milletvekili Tutdere: Kömür halkının feryadı Türkiye'de doğasına ve çevresine sahip çıkan milyonların sesidir

Adıyaman'ın Kömür Beldesi’nin Serintepe Mahallesi’nde bulunan mera alanında açılmak istenen Maden Ocağı’na karşı 3 gündür direnen yöre halkını ziyaret eden TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, hukuksuz olarak yapılan çalışmanın durdurulması için Adıyaman Valiliği ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

11 Nisan 2022 Pazartesi 16:37
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Milletvekili Tutdere: Kömür halkının feryadı Türkiye'de doğasına ve çevresine sahip çıkan milyonların sesidir

"Kömür halkı tahribatın önüne geçmek için yurttaşlık görevlerini yapıyor"
Mermer ocağının bölgeye vereceği zarar ve tahribatın önüne geçmek için Kömür halkının kararlı bir şekilde vatandaşlık görevlerini yerine getirdiğini söyleyen Milletvekili Tutdere, “Adıyaman merkeze sadece 26 kilometre mesafede bulunan Kömür Beldemizin Serintepe Mahallesi sınırları içerisinde bulunan hem Serintepe’nin hem de bütün Kömür halkının mera olarak kullandığı ve şu anda da mermer ocağının açılması için ruhsatlandırılan bölgedeyiz. Yöre halkı üç gündür burada açılmak istenen mermer ocağına karşı tepkilerini dile getiriyor. Mermer ocağının mera alanlarına buradaki yeraltı sularına, kömür ovasında onlarca hayvana, böceğe, çiçeğe ve binlerce insana can veren Kömür çeşmesine vereceği zararların ve tahribatın önüne geçmek için kararlı bir şekilde yurttaşlık görevlerini yapıyorlar. Evde çocuklarını, ahırda hayvanlarını bırakarak üç gündür burada onur mücadelesi veriyorlar. Buradan hem iktidara hem bu ruhsatı veren ilgili bakanlığa çağrı yapıyor, seslerini duyurmaya çalışıyorlar."dedi.
"Müteahhitleri zengin etmek için verilen ruhsatlar insanların yaşadığı toprakları tehdit ediyor"
Hukuka aykırı bir şekilde birtakım müteahhitleri zengin etmek için verilen ruhsatların insanların doğduğu, büyüdüğü ve yaşadığı toprakları tehdit ettiğini ifade eden CHP’li Tutdere, “Buradan; yerleşim yerlerini ve buradaki insanların yaşam alanlarını görmeden masa başında ÇED Raporu hazırlayan ve buraya ruhsat veren o yetkililere bir kez daha çağrı yapıyoruz. Sizin masa başında hazırladığınız ÇED raporları ve verdiğiniz ruhsatlar yöre halkımızı mağdur ediyor. Sizin hukuka aykırı bir şekilde, birtakım müteahhitleri zengin etmek için vermiş olduğunuz ruhsatlar insanların doğduğu, büyüdüğü ve yaşadığı toprakları tehdit ediyor. İnsanların artık yaşayacak, nefes alacak yerleri kalmadı. Bugün Kömür havzasına hayat veren Kömür Çeşmesi ve buradaki yeraltı sularını tehdit eden bu mermer ocağının açılması, bölgede ciddi bir tahribata da sebep olacak. Bunun sosyolojik sonuçları da olacak, insanlar yerini yurdunu terk edip bu topraklardan uzaklaşmak zorunda kalacaklar. Bundan dolayı bu insanların sesini duyun.” dedi.
"Kaynaklarımızın doğru değerlendirilmesi amacıyla  demokratik  talebimizi dile  getiriyoruz"
Maden çalışması yapacak firmanın bölgenin sosyolojik dengesini mutlaka gözetmek zorunda olduğunu dile getiren Kömürlü bir başka vatandaş ise, “Biz kimsenin bu bölgede veya bir başka bölgede ticaret yapmasına karşı değiliz. Devletin yer altı ve yer üstü zenginlik kaynaklarını değerlendirilmesinden rahatsız da değiliz, biz de tarafsız bu işlere. Fakat bu işler yapılırken müteahhit firmalar gerekli yerlerden izin belgelerini talep ederlerken bölgenin sosyolojik dengesini gözetmek zorundadırlar. Eğer yapılan iş sosyal çevreyi rahatsız ediyorsa, yapılan işin anlamı kalmamaktadır. Adıyaman'ın gelir kaynağı tütüncülüktü, tütün yok edildi. Adıyaman Fırat Nehri havzasında olmasına rağmen bugün yüzde 80’i hala kuru tarım yapmakta. Gerekli göletler ve barajlar yapılmadı ve bitirilemedi. Bizim bu bölgede hiçbir arazimiz olmadığı için ancak üç beş keçimizi, hayvanınızı burada beslemek durumundayız. Eğer burası da olmadığı zaman bu halk göçe maruz kalacaktır. Biz  şu an ekolojik dengenin bozulmaması, yeraltı ve yerüstü zenginlik kaynaklarımızın doğru değerlendirilmesi amacıyla  demokratik bir talebimizi dile  getiriyoruz.” dedi.
"Kömür halkının haklı feryadını duyurmayı sürdüreceğiz"
Kömür halkının sesi olmayı sürdüreceğini dile getiren Milletvekili Tutdere, “Konuyu TBMM’de gündeme taşıdık ve Kömür’ün sesi olduk. Bugün olduğu gibi yarın da yurttaşlarımızın sesi olmaya devam edeceğiz. Hem Adıyaman Valimizle hem de buradaki ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yaparak doğamızı ve çevremizi koruyacağız. Kömür halkının hakkınızı ve hukukunuzu koruyacağız. Kömür halkıyla dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz. Adıyaman Milletvekili olarak sonuna kadar bu haklı mücadelenizde yanınızda olduğumu ifade etmek istiyorum. Biz Kömür halkının yanınızdayız ve sesimizi sonuna kadar duyuracağız. Haklılığımızı bütün kamuoyuna ve meclis gündemine taşımayı sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.
Ayrıca, alanda bulunan vatandaşlar Milletvekili Tutdere’nin gerçekleştiği ziyaretten memnuniyetlerini dile getirerek verdiği destekten dolayı teşekkürlerini ilettiler.

 

Kaynak: PHA
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