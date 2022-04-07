Milletvekili Tutdere: Kömür halkı doğasına ve merasına sahip çıkıyor - Videolu Haber

Kömür Beldesi’nde yaşayan yurttaşların yaşanan gelişmelerden dolayı büyük tedirginlik yaşadığının altını çizen Milletvekili Tutdere, imar izni olmayan ve yöre halkının karşı çıktığı mermer ocağının yapım çalışmalarına son verilmesi için iktidara çağrıda bulundu.

"Doğasına ve merasına sahip çıkan kömür halkına selam olsun"

Milletvekili Tutdere TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında Kömür Beldesi’ne açılmak istenen mermer ocağı için bölge halkının iki gündür tedirgin bir şekilde ayakta olduğunu vurgulayarak, "Adıyaman Merkez’e sadece 26 km mesafede olan Kömür Beldemizde iki gündür halk tedirgin bir şekilde ayakta."dedi.

Kömür halkının bölgede mermer ocağının açılmasını istemediğini dile getiren Milletvekili Tutdere, “Beldemizin Serintepe Mahallesi sınırları içerisinde ve yerleşim yerlerine çok yakın bir noktada yer alan bölgede mermer ocağı açılmasına ilişkin çalışmalar güvenlik güçleri eşliğinde başlanılmıştır. Kömür halkı bu bölgede mermer ocağının açılmasını istemiyor. Halk doğasına ve merasına sahip çıkıyor. Buradan doğasına ve merasına sahip çıkan Kömür halkını selamlıyorum.” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Tutdere’den "çalışmaları derhal durdurun" çağrısı

Telafisi imkânsız zararların önlenmesi amacıyla mermer ocağı çalışmalarının durdurulması için iktidara ve Adıyaman Valiliği’ne çağrıda bulunan Milletvekili Tutdere, "Yapılacak çalışmalardan dolayı ileride telafisi imkânsız zararların önlenmesi amacıyla Kömür’de merayı ve doğayı tahrip edecek, yer altı sularını ve bölgeye hayat veren kadim Kömür Çeşmesi’ni tehdit edecek çalışmaların derhal durdurulması gerekiyor. İktidara ve Adıyaman Valiliği’ne açıkça çağrıda bulunuyorum. Belediye imar sınırları içerisinde yer alan imar, uygulama ve nazım imar izinleri bulunmayan bu çalışmaları derhal durdurun, halkı mağdur etmeyin." şeklinde konuştu.

Kaynak: PHA

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