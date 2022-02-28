Milletvekili Tutdere: Karşılıklı istişare ve dayanışmayla tüm sorunların üstesinde gelebiliriz - Videolu Haber

Milletvekili Tutdere’nin ziyaretine, CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, CHP İlçe Başkanı Hüseyin Buluş ve il ve ilçe parti yöneticileri katıldı.

Ziyareti hakkında değerlendirmelerde bulunan TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere," İl ve İlçe başkanlarımız ve teşkilatımızla birlikte belediye başkanımıza ziyarette bulunduk. Tabi bizler zaman zaman fırsat buldukça başkanımızı ziyaret ediyoruz. Hem yurttaşlarımızın bize iletmiş oldukları sorunları hem de Adıyaman belediyemizin yetkililer kapsamındaki çalışmaları istişare ediyoruz. Başkanımızdan bilgiler aldık, bizler de başta kentsel dönüşüm olmak üzere vatandaşlarımızın bizlere ilettikleri sorunları ve talepleri ilettik." dedi.

"Karşılıklı diyalogla bu kentin sorunlarını çözebiliriz "

Çözüm noktasında kurumlara yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Tutdere,"Bizler hem mecliste hem de yerelde Adıyaman halkımızın bütün vatandaşlarımızın sorunlarına duyarlıyız ve bu sorunları ilgili kurumlara birinci ağızdan iletiyoruz, takip ediyoruz. Çözüm noktasında ellimizden geldiği kadar kurumlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Karşılıklı diyalogla bu kentin sorunlarını çözebiliriz. Karşılıklı istişareyle, dayanışmayla sorunların üstesinde gelebiliriz. Belediyeler bütün halkın ortak alanlarıdır. Dolayısıyla buralarda siyasi kimlikten ziyade sorun ve hizmet konusunu ön plana çıkararak karşılıklı istişarelerde bulunmak her zaman kent için faydalı olacaktır. Bu konuda başkanımız kendisi diyaloğa açık zaman zaman kendisini ziyaret ederek kendi düşüncelerimizi Adıyaman’daki yatırımlar konusunda olsun fikirlerimizi yurttaşlarımızın bize ilettikleri sorunları iletiyoruz ve çözüme katkıda bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, ve parti üyeleri belediye ziyaretlerden sonra Berberler Odası, Kahveciler Odası ve Fırıncılar Odası başkanlarını ziyaret ettiler.

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