Galeriler Yazarlar
Adıyaman 4
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1,986.73
ALTIN
793.35
DOLAR
13.64
STERLİN
18.28
EURO
15.23

Milletvekili Tutdere Kapalı olan köy yollarının açılması için yetkililere çağrıda bulundu

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’da etkisini sürdüren ve hayatı durduran kar yağışına ilişkin açıklamalarda bulundu.

27 Ocak 2022 Perşembe 12:55
9 Okunma
Milletvekili Tutdere Kapalı olan köy yollarının açılması için yetkililere çağrıda bulundu

Milletvekili Tutdere bir haftayı aşkın süredir etkisini gösteren kar yağışından dolayı Adıyaman’da hayatın adeta durduğunun altını çizerek yaşanan mağduriyetlerin ivedilikle giderilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.
"Günler geçti Adıyaman’ın köy yolları hala kapalı"
Yoğun kar yağışı sonrası Adıyaman’a gelerek mağduriyet yaşayan vatandaşların yanında olan ve mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında çağrıda bulunan Milletvekili Tutdere, gece gündüz demeden büyük bir fedakârlık ve emek gösteren tüm kurum ve kuruşlara, yöneticilere emekleri için ayrıca teşekkürlerini iletti.
Vatandaşların kar yağışından dolayı yaşadıkları mağduriyetlerinin giderilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon kurarak çalışmalar yürüten Milletvekili Tutdere, günler geçmesine rağmen Adıyaman’daki bazı köylere hala ulaşılamadığının altını çizerek çalışmaların hızlandırılması çağrısında bulundu. 
"Vatandaşlarımız yollarının açılmasını bekliyor"
Alınan tedbirlerin yetersiz kaldığını, yolların hala açılamadığını dile getiren TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Milletvekili Tutdere, "Adıyaman’da kar yağışı nedeniyle hayat adeta durmuş durumda. Meteorolojinin günler öncesinde yaptığı uyarılara rağmen, Adıyamanlı hemşehrilerimiz yaşanan kar yağışında büyük bir mağduriyet yaşadı yaşamaya da devam etmektedir. Şehrin ana caddeleri, ara sokakları, köy yolları ve diğer illerle bağlantı sağlayan ana arterlerde ulaşım durdu. Herhangi bir önlem alınmadığı içi kar yağışı sonrasında bütün yollar kapandı. Birçok köy yolu hala kapalı durumda. Vatandaşlarımız yollarının acilen açılmasını bekliyorlar." ifadelerini kullandı.
"Birçok köye hala ulaşılamıyor, kapalı olan yolların ivedilikle açılması gerekiyor"
7’den 70’e herkesin büyük bir mağduriyet yaşadığının altını çizerek başta köy yolları başta olmak üzere kapalı olan tüm yolların ivedilikle açılması için Valilik başta olmak üzere ilgili kurumlara çağrıda bulunan Milletvekili Tutdere, "7’den 70’e tüm hemşehrilerimiz mağdur durumda. Yolların kapalı olmasından dolayı maalesef birçok köyümüze ambulans giremiyor, sağlık ekipleri hastalara ulaşamıyorlar. Adıyaman Valiliği başta olmak üzere tüm yetkilileri göreve davet ediyorum. Adıyamanlı hemşehrilerimizi daha fazla mağdur etmeyin. Hava koşulları normale döndü, bütün yolların açılması için ilgili kurumların çalışma başlatmasını bütün yurttaşlarımız bekliyor. Köy yollarımız başta olmak üzere kapalı olan ve yollarını ivedilikle açın, hemşehrilerimizin mağduriyetlerini giderecek çalışmaları bir an önce yapın." şeklinde açıklamalarda bulundu. 

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milletvekili Tutdere: İktidarın beceriksizliğinin faturası işverenlere kesildi - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere: İktidarın beceriksizliğinin faturası işverenlere kesildi - Videolu Haber
Başkan Aydın: Milletimiz algı operasyonlarının yanında değil, hizmet siyasetinin yanında
Başkan Aydın: Milletimiz algı operasyonlarının yanında değil, hizmet siyasetinin yanında
AK Parti Adıyaman teşkilatından suç duyurusu
AK Parti Adıyaman teşkilatından suç duyurusu
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere: Yatırım müjdesi verenler ödenek ayırmayı unutmuşlar
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere: Yatırım müjdesi verenler ödenek ayırmayı unutmuşlar
HDP üyelerinden Canan Işık açıklaması
HDP üyelerinden Canan Işık açıklaması
Başkan Aydın: Hukuk nezdinde gereği yapılacak ve millet vicdanın da mahkum olacaktır
Başkan Aydın: Hukuk nezdinde gereği yapılacak ve millet vicdanın da mahkum olacaktır
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere’den dayanışma mesajı
TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere’den dayanışma mesajı
Başkan Dağtekin: Bu zehirli dil hak ettiği karşılığı bulacaktır
Başkan Dağtekin: Bu zehirli dil hak ettiği karşılığı bulacaktır
CHP'li Bozat: Adıyaman'da esnaf perişan
CHP'li Bozat: Adıyaman'da esnaf perişan
CHP'li Tutdere: Ertelemeye ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır
CHP'li Tutdere: Ertelemeye ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır
Çelikhan'da gaz bitti, CHP'li Tutdere isyan etti
Çelikhan'da gaz bitti, CHP'li Tutdere isyan etti
CHP’li Binzet: Vatandaşı elektrik faturaları çarptı
CHP’li Binzet: Vatandaşı elektrik faturaları çarptı
CHP'li Buluş: Meteoroloji günler öncesinden uyardı, Adıyaman’ın yetkilileri ise film izler gibi bekledi
CHP'li Buluş: Meteoroloji günler öncesinden uyardı, Adıyaman’ın yetkilileri ise film izler gibi bekledi
Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere’den Köylüyü Rahatlatacak kanun teklifi
Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere’den Köylüyü Rahatlatacak kanun teklifi
Başkan Dağtekin, Yol açma çalışmalarını yerinde inceledi - Videolu Haber
Başkan Dağtekin, Yol açma çalışmalarını yerinde inceledi - Videolu Haber
CHP’li Binzet: Suçlu yine AK Partili Ünal’a 'İşsizim' diyen vatandaş oldu
CHP’li Binzet: Suçlu yine AK Partili Ünal’a 'İşsizim' diyen vatandaş oldu
Binzet: Suçlu Yine Ak Partili Ünal'a "İşsizim" Diyen Vatandaş Oldu!
Binzet: Suçlu Yine Ak Partili Ünal'a "İşsizim" Diyen Vatandaş Oldu!
CHP İl Başkanı Burak Binzet'ten EYT açıklaması - Videolu Haber
CHP İl Başkanı Burak Binzet'ten EYT açıklaması - Videolu Haber
AK Parti'li Dağtekin: Bilgilerimizi doğru kaynaklardan alalım muhalefetin tamamına tavsiyemdir - Videolu Haber
AK Parti'li Dağtekin: Bilgilerimizi doğru kaynaklardan alalım muhalefetin tamamına tavsiyemdir - Videolu Haber
Milletvekili Aydın: Tütünü yasaklayan zihniyet ile CHP zihniyeti aynı zihniyettir
Milletvekili Aydın: Tütünü yasaklayan zihniyet ile CHP zihniyeti aynı zihniyettir
AK Parti'li Ünal: Bu ülkenin tam bağımsızlığını savunmaya devam edeceğiz - Videolu Haber
AK Parti'li Ünal: Bu ülkenin tam bağımsızlığını savunmaya devam edeceğiz - Videolu Haber
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret
Ağbaba: Tütün AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı’nın turnusol kağıdıdır - Videolu Haber
Ağbaba: Tütün AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı’nın turnusol kağıdıdır - Videolu Haber
CHP'li Tutdere: İktidar vatandaşın cebindekini elektrik dağıtım şirketlerine aktarmaya başladı - Videolu Haber
CHP'li Tutdere: İktidar vatandaşın cebindekini elektrik dağıtım şirketlerine aktarmaya başladı - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere: Adıyaman sizden yeni 'Küçük Sanayi Sitesi' bekliyor - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere: Adıyaman sizden yeni 'Küçük Sanayi Sitesi' bekliyor - Videolu Haber
CHP'Lİ BİNZET: GENÇLERE SÖZ BİLİM VE SANATLA İLERLEYECEĞİZ!
CHP'Lİ BİNZET: GENÇLERE SÖZ BİLİM VE SANATLA İLERLEYECEĞİZ!
Boynukara: Demokrasi, hukuk, özgürlük ve adil paylaşım ilkeleri, bugünün varlık ve beka sigortalarıdır
Boynukara: Demokrasi, hukuk, özgürlük ve adil paylaşım ilkeleri, bugünün varlık ve beka sigortalarıdır
AK Parti ilçe başkanları Besni’de toplandı
AK Parti ilçe başkanları Besni’de toplandı
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Tütün üreticilerinin sorunlarını çözmek benim boynumun borcu
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Tütün üreticilerinin sorunlarını çözmek benim boynumun borcu
AK Partili Dağtekin: Kadınlarımızın her alanda var olmasını önemseyen bir partiyiz
AK Partili Dağtekin: Kadınlarımızın her alanda var olmasını önemseyen bir partiyiz

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim