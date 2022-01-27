Milletvekili Tutdere Kapalı olan köy yollarının açılması için yetkililere çağrıda bulundu

Milletvekili Tutdere bir haftayı aşkın süredir etkisini gösteren kar yağışından dolayı Adıyaman’da hayatın adeta durduğunun altını çizerek yaşanan mağduriyetlerin ivedilikle giderilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

"Günler geçti Adıyaman’ın köy yolları hala kapalı"

Yoğun kar yağışı sonrası Adıyaman’a gelerek mağduriyet yaşayan vatandaşların yanında olan ve mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında çağrıda bulunan Milletvekili Tutdere, gece gündüz demeden büyük bir fedakârlık ve emek gösteren tüm kurum ve kuruşlara, yöneticilere emekleri için ayrıca teşekkürlerini iletti.

Vatandaşların kar yağışından dolayı yaşadıkları mağduriyetlerinin giderilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon kurarak çalışmalar yürüten Milletvekili Tutdere, günler geçmesine rağmen Adıyaman’daki bazı köylere hala ulaşılamadığının altını çizerek çalışmaların hızlandırılması çağrısında bulundu.

"Vatandaşlarımız yollarının açılmasını bekliyor"

Alınan tedbirlerin yetersiz kaldığını, yolların hala açılamadığını dile getiren TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Milletvekili Tutdere, "Adıyaman’da kar yağışı nedeniyle hayat adeta durmuş durumda. Meteorolojinin günler öncesinde yaptığı uyarılara rağmen, Adıyamanlı hemşehrilerimiz yaşanan kar yağışında büyük bir mağduriyet yaşadı yaşamaya da devam etmektedir. Şehrin ana caddeleri, ara sokakları, köy yolları ve diğer illerle bağlantı sağlayan ana arterlerde ulaşım durdu. Herhangi bir önlem alınmadığı içi kar yağışı sonrasında bütün yollar kapandı. Birçok köy yolu hala kapalı durumda. Vatandaşlarımız yollarının acilen açılmasını bekliyorlar." ifadelerini kullandı.

"Birçok köye hala ulaşılamıyor, kapalı olan yolların ivedilikle açılması gerekiyor"

7’den 70’e herkesin büyük bir mağduriyet yaşadığının altını çizerek başta köy yolları başta olmak üzere kapalı olan tüm yolların ivedilikle açılması için Valilik başta olmak üzere ilgili kurumlara çağrıda bulunan Milletvekili Tutdere, "7’den 70’e tüm hemşehrilerimiz mağdur durumda. Yolların kapalı olmasından dolayı maalesef birçok köyümüze ambulans giremiyor, sağlık ekipleri hastalara ulaşamıyorlar. Adıyaman Valiliği başta olmak üzere tüm yetkilileri göreve davet ediyorum. Adıyamanlı hemşehrilerimizi daha fazla mağdur etmeyin. Hava koşulları normale döndü, bütün yolların açılması için ilgili kurumların çalışma başlatmasını bütün yurttaşlarımız bekliyor. Köy yollarımız başta olmak üzere kapalı olan ve yollarını ivedilikle açın, hemşehrilerimizin mağduriyetlerini giderecek çalışmaları bir an önce yapın." şeklinde açıklamalarda bulundu.