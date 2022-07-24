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Milletvekili Tutdere: Irgatlığa mahkum ettiğiniz emekçilerimizin hakkını verin

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, hasat döneminin başlamasıyla Adıyaman’dan Türkiye’nin dört bir yanına mevsimlik tarım işçisi olarak giden emekçilerin aldıkları ücretlerde yaşadıkları mağduriyetler hakkında açıklamalarda bulundu.

24 Temmuz 2022 Pazar 10:29
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Milletvekili Tutdere: Irgatlığa mahkum ettiğiniz emekçilerimizin hakkını verin

Mevsimlik tarım işçilerinin aldıkları ücretlerde yaşadığı adaletsizlikleri dile getiren Milletvekili Tutdere, Adıyaman’dan Türkiye’nin dört bir yanına giden emekçilerin alın terlerinin karşılığının verilmesi ve haklarının ödenmesi için yetkililere çağrıda bulundu.
"Mevsimlik tarım işçilerinin çalışma koşulları her sene daha da zorlaşıyor, emeklerinin karşılığı verilmiyor"
Adıyaman’daki binlerce yurttaşın AK Parti’nin yanlış politikaları nedeniyle Türkiye’nin dört bir yanına mevsimlik tarım işçisi olarak gitmek zorunda kaldığına dikkat çeken Milletvekili Tutdere,"Adıyaman nüfusunun yaklaşık yüzde 10’u çevre şehirlerde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışıyor. Hemşehrilerimiz sosyal güvencesi ve sosyal hakkı olmadan günde yaklaşık 10 saat çalışarak ekmek parası için büyük bir mücadele veriyor. Mevsimlik tarım işçilerinin zor olan çalışma koşulları her sene daha da zorlaşmakta, buna karşın emekçilerimizin hakları verilmemektedir." dedi.
"Yaşam mücadelesi veren emekçilerimize üç kuruş karşılığında çalışmaları dayatılmaktadır"
Kayısı hasat döneminin başlamasıyla Adıyaman’dan Malatya’ya giden mevsimlik tarım işçilerine hak ettikleri paranın verilmediğini, verilen ücretlerden ise kesintiler yapıldığının altını çizen Milletvekili Tutdere, "Adıyaman’dan Malatya’ya kayısı toplamak için giden hemşehrilerimize günlük olarak sadece 216 lira verilmektedir. Bu 216 liranın içinde yol masrafı, konaklama ve çavuş ücretleri de dahil edilmiştir. Bu kesinlikle doğru bir uygulama değildir. Bu şekilde emekçilerimizin eline hiç para geçmemektedir." ifadelerini kullandı.
Adıyamanlı hemşehrilerinin alın terinin verilmediğini ve emeklerinin sömürüldüğünü ifade eden Milletvekili Tutdere, Hemşehrilerimize alın terlerinin karşılığı verilmemekte, emekleri adeta sömürülmektedir. Parası pula dönen, ekonomik kriz, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı kıskacında yaşam mücadelesi veren emekçilerimize üç kuruş karşılığında çalışmaları dayatılmaktadır. dedi.
"Parası pula dönen hemşehrilerimize emeklerinin karşılığı verilmeli"
Tarım emekçilerinin alın terlerinin karşılığının verilmesi,  haklarının teslim edilmesi noktasında gerekli ücret iyileştirilmelerinin yapılması için yetkililere çağrıda bulunan CHP’li Tutdere, "Parası pula dönen, iş ve aş bulamadığı için Adıyaman’dan başka şehirlere mevsimlik tarım işçisi olarak gitmek zorunda bırakılan hemşehrilerimizin emeklerinin karşılığı verilmelidir. Tarım Bakanlığı’na çağrıda bulunuyorum. Yaşanan enflasyon, hayat pahalılığı karşısında verilen ücret emekçilerimizin alın terinin karşılığı değildir. Bu konuda gerekli iyileştirmelerin bir an evvel yapılması gerekmektedir.. Zor koşullarda barınan, sağlıksız koşullarda yaşam mücadelesi veren tarım işçilerinin düşük ücretlerle çalıştırılması aynı zamanda bir insan hakkı ihlalidir. Bu konuda tüm yetkililerin, ilgili ziraat odalarının ve bakanlığın harekete geçmesi gerekiyor. Tarım işçisini enflasyona ve hayat pahalılığı karşısında ezdirmemesi gerekiyor. Milletin alın terinin karşılığı mutlaka ödenmelidir."şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
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