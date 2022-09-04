Milletvekili Tutdere: İnşaat sektörünün bazı kalemlerinde yüzde 500’lere varan artışlar meydana geldi

Yaptığı Genel Kurul konuşmasında inşaat sektörünün yaşadığı sorunlara dikkat çeken Milletvekili Tutdere, inşaat sektörünün bazı kalemlerinde yüzde 500’lere ulaşan fiyat artışları yaşandığını ifade ederek sorunun çözümü için iktidara çağrıda bulundu.

"İnşaat sektörü çökerse işsizlik artacak, istihdam sorunlarını yaşayacak"

İnşaat sektörünün girdi kalemlerinde yaşanan artışlara dikkat çeken Milletvekili Tutdere, “İnşaat sektörü bir ilin, bir ülkenin kalkınmasında lokomotif bir sektör. Beraberinde birçok sektörü harekete geçiren, insanlara istihdam sağlayan bir sektör. Bu sektörde yaşanan bir takım sorunlar var. Son bir yıl içerisinde inşaat sektörünün kalemlerinde yüzde 500’lere varan artışlar meydana geldi. Müteahhitler temeli kazarken aldığı demir fiyatıyla inşaat bittiğindeki demir fiyatı arasında yüzde 200’lere varan farklar oluyor.” dedi.

Fiyat istikrarsızlığının durdurulması için iktidara çağrıda bulunan Milletvekili Tutdere, “İş insanlarımızın önünü göremediği bir ortamda müteahhitlerin halkın talep ve isteklerini karşılayacak binaları inşa etmelerini beklemek biraz haksızlık olur. Adıyaman'dan iktidara şu çağrıyı yapıyoruz: bütün sektörlerde sorun var ama inşaat sektörü Türkiye ekonomisinin lokomotifidir, bu konudaki fiyat istikrarsızlığın durdurulması için ne gerekiyorsa yapılsın. Çünkü Türkiye’de inşaat sektörü çökerse işsizlik artacak, istihdam sorunları yaşanacak ve ciddi anlamda yurttaşlarımız mağdur olacak.” ifadelerini kullandı.

"Sorunlar çözülmezse inşaat sektörünü daha kara günler bekliyor"

İnşaat sektöründe yaşanan sorunların çözülmediği takdirde sektörü daha kara günler beklediğini dile getiren CHP’li Tutdere, “Bugün Türkiye’nin genelinde ve Adıyamanımızda ciddi bir konut sorunu var, kiralarda ciddi bir artış var. Şu anda Adıyaman’da kira fiyatları için 5 bin liradan, 6 bin liradan, 7 bin liradan söz ediliyor. Bu yoksul kentte insanlar bu kira paralarını nasıl ödeyecekler? Dolayısıyla kira fiyatlarının düşmesi biraz konut stokunun artmasıyla ilişkilidir. Bu da beraberinde bu sektördeki fiyatları biraz düşmesiyle mümkün olacak. Dolayısıyla hepsi birbiriyle aslında bütünleşmiş. Bu konuda atılması gereken adımlar var. Bu sektörün desteklenmesi, gerekirse devlet tarafından bazı kalemlerinin finanse edilmesi lazım. Eğer bunu yapamazsak bu sektörü kara günler bekliyor.” dedi.

"Üst üste gelen zamlar önümüzdeki süreçte daha büyük mağduriyetlerin yaşanmasına sebebiyet verecek"

Vatandaşların alım gücün düştüğüne dikkat çekerek fahiş fiyatlardan dolayı vatandaşların konut alamaz hale geldiğini dile getiren Milletvekili Tutdere, “Adıyaman'da bir ev 2,5 milyon lira, 3 milyon lira olursa insanların alım gücü olmadığı için yaptığınız evleri satacak insan bulamayacaksınız. Çünkü insanların alım gücü düştü. Dolayısıyla bu konuda iktidarın ciddi bir adım atması, çözüm üretmesi lazım. Bizim beklentimiz de, sektör paydaşlarının beklentisi de bu. Temennimiz bu sıkıntıların aşılmasıdır. Doğalgaz ve elektriğe yine zam geldi. Gelen bu zamlar demire de çimentoya da yansıyacak. Bu önümüzdeki süreçte çok daha büyük mağduriyetlerin yaşanmasına sebebiyet verecek.” şeklinde konuştu.