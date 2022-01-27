Milletvekili Tutdere: İktidarın beceriksizliğinin faturası işverenlere kesildi - Videolu Haber

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret ederek hem kar yağışından hem de elektrik kesintisinden dolayı mağduriyet yaşayan sanayi tesislerini ziyaret eden Milletvekili Tutdere, sanayilerin ve işverenlerin yaşadıkları sorunları dinleyerek iktidara mağduriyetleri giderin çağrısında bulundu.

"İktidarın beceriksizliği yüzünden işverenler şalterlerini indirmek zorunda kaldı"

Adıyaman OSB’de bulunan tekstil fabrikasına gerçekleştirdiği ziyaret sırasında doğal gaz arzının kesilmesine bağlı olarak yaşanan elektrik sıkıntısından dolayı mağduriyet yaşayan sanayicilerin mağduriyetlerini dile getiren Milletvekili Tutdere, "Adıyaman’ın kalbi konumunda bulunan Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi’nde, Adıyaman’a büyük istihdam sağlayan işyerlerinde şu anda makinalar boş durumda, makinaların üzerinde dikim bekleyen malzemeler var. Enerji Bakanlığı'nın öngörüsüzlüğünün, iktidarın tedbirsizliğinin faturası işverenlere çıkmış gözüküyor. Şu anda bu işyeri yüzde 15 kapasiteyle çalışıyor geriye kalan kısmı şu anda enerji tasarrufu nedeniyle, iktidarın dayatması nedeniyle işçiler işe gelemedi ve işverenler şalterlerinin bir kısmını indirmek zorunda kaldı. Bu durum ülkemiz için büyük bir kayıp, iktidarın beceriksizliğinin faturası işverenlere kesildi." dedi.

"Kar yağışı yolları kapattı, iktidarın beceriksizliği üretimi durdurdu"

Kar yağışı ve elektrik kesintisinden dolayı sanayicilerin ve işverenlerin ciddi anlamda sıkıntıya girdiğini dile getiren Milletvekili Tutdere, "Yurt dışına ihracat yapan firmalarımızın önümüzdeki süreçte siparişlerini süresinde yetiştirmeleri imkânsız gibi gözüküyor. Verdikleri sözleri yerine getirememe durumları söz konusu ve bu da beraberinde ciddi bir mağduriyet yaratacak. Adıyaman'da yoğun kar yağışı nedeniyle fiili olarak 3 gündür yolların kapalı olması nedeniyle işçiler işbaşı yapamadılar. Firmalarımız büyük bir sıkıntı ve mağduriyet yaşadı akabinde de bu enerji krizinin yaratmış olduğu mağduriyet işverenleri ve sanayicileri ciddi anlamda bir sıkıntıya sokmuş görünüyor." ifadelerini kullandı.

"Acilen tedbir alınmazsa sürecin sonunda şalterler açılmayabilir"

Sanayicilerin ve işverenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi için iktidara çağrıda bulunan Tutdere, "Buradan iktidara çağrı yapıyoruz: Siz beceriksiz davrandınız. Siz öngörüsüz davrandınız. Türkiye’yi bir enerji krizine soktunuz. Faturayı işverene yüklüyorsunuz, üreten insanlara yüklüyorsunuz. Bunun faturasını işverenler değil, sizin ödemeniz lazım. Vatandaşlarımızın, sanayicilerimizin, işverenlerimizin bu süreçten dolayı yaşadıkları mağduriyetleri gidermek için acilen tedbir alın. Aksi takdirde bu sürenin sonunda da şalterler açılmayabilir. Belki de Anadolu da OSB’lerde çalışan milyonlarca asgari ücretli işlerini kaybedecek. İktidarı çözüme davet ediyoruz. İktidarı bir an evvel işverenlerimizin, sanayicilerimizin sorunlarına duyarlı davranmaya ve bu zararları karşılamak için gerekli yasal çalışmaları yapmaya davet ediyoruz. Adıyaman’da yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan ana arterlerin ve yolların zamanında açılmamış olması nedeniyle zaten fiilen üç günlük kapanma yaşanmıştı. Akabinde enerji kriziyle beraber yaşanan bu üç günlük kapanma da büyük bir mağduriyet yaratmış durumda. Kentimiz, işçilerimiz, sanayicilerimiz bu mağduriyetin giderilmesini bekliyor." şeklinde konuştu.

"7 gündür çalışamıyoruz"

İşveren olarak yaşanan durumu müşterilerine izah edemediklerini ve büyük bir sıkıntı içerisinde olduklarını ifade eden tekstil fabrikası sahibi, "Biz hem kar yağışından hem de doğalgaz kesintisinden dolayı mağduriyet yaşıyoruz. Yüzde 15 kapasite ile çalışıyoruz. İşin sıkıntısını biz İspanya ile çalışıyoruz. İşveren olarak bu durumu müşterimize izah edemiyoruz. Kar yağdı, personellerimiz servis araçlarıyla işyerine gelemediler. Geçen hafta 4 gün kar yağdı personelimiz gelemedi bu hafta da 3 gündür elektrik kesintisi yaşıyoruz 7 gündür çalışamıyoruz. Uymamız gereken bir takvimimiz var. Bu takvimlere göre üretimlerimizi yapmamız gerekiyor. Fakat hem kar yağışı hem de elektrik kesintilerinden dolayı bu takvime uyamayacağız ve ceza ödemek durumunda kalma ihtimalimiz var." dedi.

"Büyük bir sıkıntı içindeyiz"

Kar yağışının ve elektrik kesintisinin işlerini aksattığını ve çalışmaları durdurduğunu ifade eden bir başka sanayici ise, "Çalışanları işe getiremedik. Zaten dört gündür kardan dolayı çalışanları işe getiremiyorduk. Getiremediğimiz için de üretim yapamadık. Dolayısıyla temrinlerimizde aksama oldu. Yarın bu işin sonunda müşterilerden nasıl bir tepki geleceğini, gerek siparişin iptaliyle ilgili gerekse cezai uygulama ne tür bir şey olacak biz de merakla bekliyoruz. Şu an çok büyük sıkıntı içerisindeyiz." Şeklinde konuştu.

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