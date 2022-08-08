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Milletvekili Tutdere: İktidarımızda bütün taşeronları kadroya alacağız

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Özel Güvenlik Koruma ve Gençlik Derneği’ni ziyaret ederek özel güvenlik görevlilerin yaşadığı sorunları dinledi, sorunlara ilişkin CHP’nin ortaya koyduğu çözüm önerilerini anlattı.

08 Ağustos 2022 Pazartesi 12:21
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Milletvekili Tutdere: İktidarımızda bütün taşeronları kadroya alacağız

Gerçekleştirilen ziyaret sırasında özel güvenlik görevlilerinin yaşamış olduğu sorunlara dikkat çeken Milletvekili Tutdere, başkanlık sistemiyle birlikte büyük bir hukuksuzluk ve adaletsizlik yaşandığının altını çizdi.
"Sistem değişmezse vatandaşlarınız yoksullaşmaya, ülkemiz gerilemeye devam edecek"
Sistem değişikliğinin şart olduğunu, sistemin değiştirilmezse daha büyük sorunların ortaya çıkacağını dile getiren Milletvekili Tutdere,"Adıyaman’ın birçok sorunu var, bunlardan birisi de genç işsizlik. Adıyaman’ın genel işsizlik sorunu içerisinde Özel Güvenlik çalışanlarının sorunlarını da bir bütün olarak görmemiz lazım. Özel Güvenlik sektörü kendi içerisinde başka sorunlar da yaşıyor. Türkiye’de işsizlik had safhada, üniversite mezunu gençlerimiz büyük bir işsizlik ve yoksulluk içerisinde. Bu işsizlik ve yoksulluğun sebebini bilmek lazım. Yaşadığımız bu yoksulluğun temel sebebi getirilen başkanlık sistemidir. Çünkü bu sistem Türkiye’de denetimi ortadan kaldırdı, kamuda israfı artırdı, kamu kaynakları çarçur edilince de maalesef gençlere ulaşacak para kalmadı. Türkiye’nin bütçesinin yüzde 10’unu zenginler alıp kendi aralarında pay ediyor, yüzde 90’ı da seyrediyor. Böylesine çarpık bir sistem ve düzenle karşı karşıyayız. Bu çarpık düzen ve sistem beraberinde de torpil düzenini getirdi, liyakati ortadan kaldırdı. İçinde adalet olamayınca hukuk olmayınca torpil düzeni geldi. Dayısı olan, arkası olan iş buluyor gariban çocukları, dürüst, namuslu, ahlaklı gençlerimiz de işsizlikten kıvranıyor, yoksullukla mücadele ediyorlar. İşsizliği, yoksulluğu yaratan, liyakatsizliği ve torpil düzenini getiren bu sistemdir. Bizim birinci önceliğimiz bu torpil düzenini ortadan kaldırmak, bu haksızlıkları ortadan kaldırmaktır. Bu sistemi değiştirmezsek vatandaşlarımız yoksullaşmaya, ülkemiz her gün gerilemeye devam edecek." ifadelerini kullandı.
"1.5 milyon sertifika sahibinden sadece 283 bini istihdam ediliyor"
Özel güvenlik görevlilerinin yaşadığı sorunlara dikkat çeken Milletvekili Tutdere,"Türkiye genelinde 1,5 milyona yakın özel güvenlik sertifikasına sahip insan var. 1,5 milyon kişi arasından istihdam edilen kişi sayısı ise 283 bin civarı. Bu kişilerin hepsi eğitimlerini almış, sertifikalarını almış, elbiselerini almış iş bekliyorlar. Ama iktidar bu sesi duymuyor, çünkü güvenlik çalışanlarını işsizler ordusunun bir üyesi olarak görüyor. Ben bu genlere iş vermek zorundayım, benim görevim işsizliği önlemek olarak görmüyor. Durum böyle diye siz sahipsiz değilsiniz, sesiniz olacağız ve bu sorunun aşılması için mücadele edeceğiz."dedi.
"İktidar bu torpil düzenine artık son vermeli"
İnsanların doğduğu topraklarda doyması gerektiğini dile getiren CHP’li Tutdere, "Adıyaman özelinde okullarda, organize sanayilerde veya kamusal alanlar gibi güvenliği sağlamamız gereken alanlarda eğer adaletli bir iş yaparsak, adaletli bir iş dağılımı yaparsak aslında hepinize iş imkânı doğar. Fakat orada da görüyoruz ki listeler bir siyasi partinin merkezinde hazırlanıyor. Bu durum gerçekten utanç verici. Hak edeni hal ettiği yere getirmek lazım. Eğitimliyse, hak ediyorsa, Adıyaman’ın bir evladıysa öncelikli olarak Adıyaman’da çalışması gerekiyor. Ben bunu her yerde söylüyorum. Bir kez daha söyleyelim iktidar yetkilileri duysun. Bu torpil düzeni artık son versinler. Hepsi bu memleketin evladı, hepimiz bu memleketin çocuklarıyız. Doğduğunuz topraklarda doymanız gerekiyor. Başka şehirlere, başka kentlere göç etmek zorunda da değiliz." ifadelerini kullandı.
"Eğitimleri var, sertifikaları var fakat iş yok"
Özel güvenlik görevlilerinin istihdam konusunda büyük sıkıntılar çektiğini vurgulayan CHP’li Tutdere, "Özlük hakları, tazminatları ve refah durumlarına ilişkin bir düzenleme yapılması gerekiyor. Özel güvenlik sektörü Türkiye’de polis teşkilatının sayısını geçmiş durumda. Türkiye’de özel güvenlikçilerin sayısı bazı ülkelerin ordusunu da geçmiş durumda. Dolayısıyla özel güvenlikçilerin bekçilik gibi alanlarda istihdam edilmesi gerekiyor. ‘Bize eğitim verdiniz, sertifika verdiniz fakat iş vermiyorsunuz’ diye sorgulamak sizin hakkınız. ‘Eğitim dediniz eğitimimi aldım, sertifika dediniz sertifikamı aldım peki iş nerede? İş versenize. Senin devlet olarak, iktidar olarak görevin bana iş bulmak’ demek sizin en doğal hakkınız."dedi.
"İktidarımızda bütün taşeronları kadroya alacağız"
Herkesin bütçeden adil bir şekilde pay alması gerektiğini vurgulayan Milletvekili Tutdere,"İktidarın asli görevi istihdam yaratmaktır. Bütçeyi, parayı kendi yandaşlarına peşkeş çekmek değil, bu bütçeden herkes adil ve adaletli bir şekilde payını alması gerekiyor. Birileri milyonları alırken öte taraftan milyonlarca kişi açlıktan ölüyor, evine götürecek ev bulamıyor. Bu büyük bir adaletsizlik büyük bir hukuksuzluktur. Millet ittifakı olarak iktidara geldiğimizde bütün taşeronları kadroya alacağız. Bunların içerisinde ayrım yapmayacağız. Taşeronlar arasında ayrım yapmak adaletsiz bir tutumdur. Aynı işi yapıp farklı ücret alanlar var, bu büyük bir adaletsizlik. İktidara gelirsek bu adaletsizliği gidermek için bu vaadimizi hayata geçireceğiz ve sorunu çözeceğiz." şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
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