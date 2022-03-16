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Milletvekili Tutdere: Hükümetler değişti Uzunköy’ün kaderi değişmedi - Videolu Haber

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Merkez’e bağlı Uzunköy’ün yol ve köprü sorununu TBMM gündemine taşıdı.

16 Mart 2022 Çarşamba 13:23
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Milletvekili Tutdere: Hükümetler değişti Uzunköy’ün kaderi değişmedi - Videolu Haber

TBMM Genel Kurulu’nda Uzunköy’ün yol sorunu hakkında konuşan Milletvekili Tutdere, “yıllar geçti, hükümetler değişti ancak Uzunköy’ün kaderi değişmedi.” ifadelerini kullanarak Uzunköy’ün köy yolları ile köprüsünün yapılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ilgili kurumlara çağrıda bulundu.
"Uzunköy asfalt, yol ve köprüyle hala tanışamadı"
TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında Adıyaman Merkez’e bağlı Uzunköy Köyü’nün sorunlarını dile getiren Milletvekili Tutdere, Uzunköy’ün ulaşım sorunlarının yıllardır çözülemediğini ifade ederek, "Sizlere bugüne kadar asfalt, yol ve köprüyle tanışmayan bir köyden söz edeceğim: Yüzlerce vatandaşımızın yaşadığı bu köyümüz, Adıyaman merkeze sadece 33 kilometre mesafede olan Uzunköy. Yıllar geçti, hükûmetler değişti, valiler değişti ancak bu köyümüzün kaderi bugüne kadar hiç değişmedi." dedi.
Yolu kullanmak zorunda kalan öğrencilerin yazın tozdan, kışın çamurdan büyük bir mağduriyet yaşadıklarına dikkat çeken Milletvekili Tutdere, "Uzunköy'ü Adıyaman merkeze bağlayan yol, vatandaşlarımız için çile olmaya devam ediyor. Her gün yolu kullanmak zorunda olan vatandaşlarımız, taşımalı eğitim nedeniyle haftanın beş günü bu yolu kullanmak zorunda kalan öğrencilerimiz yazın tozdan, kışın çamurdan büyük bir mağduriyet yaşıyorlar." ifadelerini kullandı.
"Uzunköy'ün yol ve köprü sorununu çözün, Adıyaman'ı bu ayıptan kurtarın"
Uzunköy’ün yol ve köprü sorununun çözümü için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurumlara çağrıda bulunan Milletvekili Tutdere, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı başta olmak üzere Adıyaman Valiliği’ne ve ilgili tüm kurumlara çağrıda bulunuyorum. Uzunköy'ün yol ve köprü sorununu çözün, Adıyaman'ı bu ayıptan kurtarın, bu haksızlığı giderin.” şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
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