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Milletvekili Tutdere: Her zaman haksızlığın ve hukuksuzluğun karşısında olacağız

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında Türkiye’de yaşanan hak ihlalleri ve adaletsizlikleri gündeme taşıdı.

30 Haziran 2022 Perşembe 16:50
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Milletvekili Tutdere: Her zaman haksızlığın ve hukuksuzluğun karşısında olacağız

TBMM Genel Kurulu’nda CHP Grubu adına konuşan Milletvekili Tutdere, “Türkiye'de adalet yürüyüşünü başlatan bir parti olarak kolluk da dâhil herkesin hukuka, kanunlara ve nizamlara uygun davranmasını talep ediyoruz” dedi.
"Kolluk kuvvetleri zaman zaman uygulamada çok ciddi hatalar yapmaktadır"
Adıyaman’daki kolluk kuvvetlerinin, şüphelilerin bütün anayasal haklarını ortadan kaldıracak uygulamalara imza attığı ifade eden Milletvekili Tutdere, "Kolluk kuvvetleri zaman zaman uygulamada çok ciddi hatalar yapmaktadır. Benim seçim bölgem olan Adıyaman’da 2 yıldan beri, özellikle birtakım siyasi soruşturmalarda kolluk kuvvetleri şüphelilerin bütün anayasal haklarını ortadan kaldıracak uygulamalara imza atıyor. Ne yapıyor? Keyfi olarak gözaltı sürelerini uzatıyor. Şüphelilerin müdafileri ile görüşmelerine engeller çıkarılıyor, istisna olan gözaltı sürelerinin uzatılması ilkesini kural haline getirmiş bulunmaktadırlar. Özellikle şüpheliler üzerinde baskılar oluşturmak suretiyle şüphelilerin avukatlarıyla, müdafileriyle görüşmeleri engellenmek suretiyle iradeleri sakatlanmakta, hukuka aykırı bir sürü delilin ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedirler. Biz daha önce bu konuda defalarca Adalet Komisyonu’nda iktidara da Adalet Bakanlığı'na da çağrı yaptık. Ancak gelinen noktada Adalet Bakanlığı’nın ve İçişleri Bakanlığı’nın bu tür kanunsuzluğa ve hukuksuzluğa imza atan kolluk kuvvetleri hakkında herhangi bir soruşturma yapmadığını görmekteyiz."dedi. 
"Herkesin hukuka, kanunlara ve nizamlara uygun davranmasını talep ediyoruz"
Hukuk dışı uygulamaların demokrasiye ve hukukuna darbe vurduğuna dikkat çeken CHP’li Tutdere, "Hukuk dışı uygulamalar ülkemizin demokrasisine ve hukukuna darbe vurmaktadır. İktidar meclise çok sayıda reform paketi getiriyor,  bir sürü düzenleme yapıyoruz. Yasalarımızda temel hakları ve özgürlükleri koruyacak çok sayıda düzenleme var. Ancak, kraldan çok kralcı geçinen birtakım kolluk kuvvetleri veya uygulayıcılar, yanlış uygulamalarla bu tür şeyleri tuzla buz etmektedirler." ifadelerini kullandı.
"Herkesin hukuka, kanunlara ve nizamlara uygun davranmasını talep ediyoruz"
Cumhuriyet Halk Partisi olarak, her zaman haksızlığın ve hukuksuzluğun karşısında olacaklarını dile getiren Milletvekili Tutdere, “Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak adaletsizlik, hukuksuzluk ve kanunsuzluk kimden, nereden gelirse gelsin, kime gelirse gelsin dili, rengi fikri, inancı, düşüncesi ne olursa olsun, biz haksızlığın ve hukuksuzluğun her zaman karşısında olacağız. Hukuk önünde herkesin hesap vermesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye'de adalet yürüyüşünü başlatan bir parti olarak kolluk da dâhil herkesin hukuka, kanunlara ve nizamlara uygun davranmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu

Kaynak: PHA
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