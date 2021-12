Milletvekili Tutdere: Halk yetki verdiğinde ülkemizi güzel günlere taşıyacağız

Gerçekleştirdiği saha çalışmalarında vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekili Tutdere hem vatandaşların sorunlarını dinliyor hem de CHP’nin sorunlara karşı ürettiği çözüm önerilerini anlatıyor.

"Vatandaşımızı dinliyoruz, sorunlarını meclise taşıyoruz"

Ekonomik gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunan CHP’li Tutdere, gerçekleştirdiği saha çalışmaları sırasında vatandaşların üst üste gelen zamlardan yakındıklarını ifade ederek, "Zamlar ve hayat pahalılığı almış başını gidiyor. İktidarın gerçekten vatandaşın sorunlarına derman olmayışı memleketi büyük bir çıkmaza itti. Şu anda yetiştiriciler, üreticiler, çiftçiler, esnaflar, herkes mağdur durumda. Biz bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Genel Başkanımızın başkanlığında ülkeyi karış karış geziyoruz. Aylardır sahadayız, Türkiye'nin her tarafındayız. Türkiye'nin bütün şehirlerini geziyoruz. Vatandaşımızı dinliyoruz, sorunlarını meclise taşıyoruz. Vatandaşımızın hakkını hukukunu korumak adına, Meclis'te de iktidara karşı çok büyük bir mücadele veriyoruz." şeklinde konuştu.

"İktidarın zam yağmuru karşısında vatandaşın dayanacak gücü kalmadı"

İktidarın zam yağmuru karşısında vatandaşın dayanacak gücü kalmadığını ifade eden Milletvekili Tutdere,"Adıyaman'ın Gerger’inden Gölbaşı'na kadar bütün ilçelerini ve ilçelere bağlı köylerimizi yaz boyunca gezdik. Oralarda da halkımızın bizden beklentisi var, vatandaşlarımızın bir değişim talebi var. İktidarın bu zam yağmurlarından vatandaşın artık dayanacak gücü kalmadı. Bu zor süreçte vatandaşlarımızın yanında olduk, destek olduk. Belediyelerimiz, belediye başkanlarımız imkanları çerçevesinde vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için gayret gösterdi, göstermeye de devam ediyor." dedi.

"Halkı yoksullaştırdılar kendilerini zenginleştirdiler"

Çiftçilerin tarlaya gübre atamaz ürettiğini satamaz hale geldiğini dile getiren Milletvekili Tutdere,"Artık insanlar evlerine yağ, şeker alamaz hale geldiler. Büyükşehirlerde bile vatandaşlarımız doğalgaz faturasını ödeyemiyor. Bunların hepsinin sebebi ise şu anki AK Parti iktidarı ve Türkiye'yi yönetenlerdir. Türkiye'yi yanlış yöneterek ülkemizin parasını çarçur ettiler. Milletten topladıkları vergileri kendi lüks yaşamları için harcadılar. Halkımızı yoksullaştırdılar kendilerini de zenginleştirdiler. Bunu bütün milletimiz biliyor. Bütün insanlarımız biliyor, herkes sabırsızlıkla sandığı bekliyor. Sağlık geldiğinde vatandaşlarımız görevini yapacaktır. Biz buna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ülkemizi tekrar toparlayıp güzel günlere taşıyacağız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gayreti ve çabası sayesinde Türkiye’nin yaşadığı sıkıntılardan kurtulacağını ifade eden CHP’li Tutdere, "Halkın dertleriyle dertlenen Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu var. Onun ortaya koyduğu olağanüstü liderlik var. Bu liderlik, bu çaba ve bu gayret Türkiye yaşadığı sıkıntılardan kurtaracaktır. Bizlerde onun yol arkadaşları olarak yanında olacağız. Hep beraber çalışacağız. Köyde, mahallede, kasabada, şehirde, her yerde herkes üzerine düşeni yapacak ve inşallah biz bu zor günleri atlatacağız. Vatandaşlarımızın hakkını hukukunu sömüren, halkımızı yoksullaştıran bu iktidardan el ele vererek hep birlikte kurtulacağız."dedi.

CHP’nin güçlü bir kadroya sahip olduğunu ve bu güçlü kadroların Türkiye’yi düzlüğe çıkaracağını aktaran Tutdere,"CHP’nin kadınlara, gençlere, işçilere, çiftçilere, eğitimden sağlığına çok ciddi projeleri var. Çok iyi kadrolarımız. Ekonomiden tarıma her konuda Cumhuriyet Halk Partisi’nde çok önemli isimler var ve halk yetki verdiğinde biz kısa süre içerisinde ülkemizi tekrar toparlayıp güzel günlere taşıyacağız." şeklinde konuştu.