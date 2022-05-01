banner186
Galeriler Yazarlar
Adıyaman 18
parçalı bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.430,55
ALTIN
905,75
DOLAR
14,86
STERLİN
18,70
EURO
15,67

Milletvekili Tutdere: Hakça bölüşen bir Türkiye’yi kol kola verdiğimiz mücadeleyle hep birlikte inşa edeceğiz

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

01 Mayıs 2022 Pazar 10:25
10 Okunma
Milletvekili Tutdere: Hakça bölüşen bir Türkiye’yi kol kola verdiğimiz mücadeleyle hep birlikte inşa edeceğiz

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “İktidarın yarattığı zor ve ağır koşullarda alın teri dökerek ekmek mücadelesi veren, katlanılmaz koşullar altında çalışarak onurlu bir yaşam mücadelesi veren tüm emekçilerimizin ve yurttaşlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum” dedi.
Milletvekili Tutdere, “İşsizlik pandemi öncesine göre büyük bir artış gösterdi. Gerçek işsiz sayısı pandemi öncesine göre 1.4 milyon kişi arttı. İktidarın beceriksiz politikaları sonucunda 8 milyonu aşkın yurttaşımız umutları kırılmış bir şekilde işsizliğin pençesinde kıvranıyor.
Son yapılan asgari ücret zammıyla birlikte asgari ücret ortalama ücret haline geldi, işçilerimiz büyük bir gelir kaybına uğradı. Emekçilerimizin maaşları hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında hızla eridi, yoksulluğun daha da derinleşmesine yol açtı. İktidarın yokluk ve yoksulluk politikaları sonucunda, emekçilerimiz iktidar tarafından yoksulluğa mahkûm edildi. AK Parti iktidarı açlık sınırının 5 bin 323 lira, yoksulluk sınırının ise 17 bin 340 lira olduğu bir Türkiye yarattı. 
AK Parti iktidarı zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmaya dönük ekonomi politikalarının sonucunda Türkiye’yi ucuz emek cennetine çevirdi. İşçilerimiz karın tokluğuna çalıştırıldığı gibi güvencesiz ortamda çalışmaya itildi. 15 milyon emekçi güvencesiz koşullarda çalışmak zorunda bırakıldı. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nden alınan bilgilere göre, 2021 yılında 2 bin 170 işçi, 2022 yılının ilk çeyreğinde ise 347 işçimiz alınmayan önlemler yüzünden iş cinayetleri sonucunda hayatını kaybetti.
İktidar emeğin ve emekçinin sesini duymazdan gelse de bizler onların gür sesi olmayı sürdürecek, alın terinin kutsallığını bilerek emekçilerimizin haklarını alana kadar kavgamızı sürdürecek, adil hak paylaşımı için mücadelemize devam edeceğiz.
Çalışma koşullarının iyileştirildiği, emeğin ve alın terinin karşılığının alındığı, iş cinayetlerinin son bulduğu, üretenden ve üretimden yana, hakça bölüşen bir Türkiye’yi kol kola verdiğimiz mücadeleyle hep birlikte inşa edecek, emeğin değeriyle ülkemizi büyüteceğiz. Yaşasın 1 Mayıs.” şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Parti teşkilatı iftar programında bir araya geldi - Videolu Haber
AK Parti teşkilatı iftar programında bir araya geldi - Videolu Haber
Fatma Ulubey'den 1 Mayıs açıklaması
Fatma Ulubey'den 1 Mayıs açıklaması
Başkan Dağtekin’den '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' mesajı
Başkan Dağtekin’den '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' mesajı
Aydın, Bayram öncesi vatandaşlar ile bir ayara geldi - Videolu Haber
Aydın, Bayram öncesi vatandaşlar ile bir ayara geldi - Videolu Haber
Başkan Aydın’dan Ramazan Bayramı mesajı - Videolu Haber
Başkan Aydın’dan Ramazan Bayramı mesajı - Videolu Haber
İYİ Parti İl Başkanı Doğan’dan Bayram mesajı
İYİ Parti İl Başkanı Doğan’dan Bayram mesajı
Dağtekin: Kırık olan kalplerin düzeleceği bir bayram olsun - Videolu Haber
Dağtekin: Kırık olan kalplerin düzeleceği bir bayram olsun - Videolu Haber
HDP'den 'Kaosu ve Hukuksuzluk' açıklaması - Videolu Haber
HDP'den 'Kaosu ve Hukuksuzluk' açıklaması - Videolu Haber
Aydın: '7 milyon TL' çiftçilerimizin ve üreticilerimizin hesabına yatmıştır
Aydın: '7 milyon TL' çiftçilerimizin ve üreticilerimizin hesabına yatmıştır
CHP’li Tutdere: Vatandaş kiloyla et almayı bıraktı, gramla et almaya başladı
CHP’li Tutdere: Vatandaş kiloyla et almayı bıraktı, gramla et almaya başladı
Milletvekili Tutdere’den yoğun Gölbaşı programı
Milletvekili Tutdere’den yoğun Gölbaşı programı
CHP'li Bozat'tan Kadir Gecesi mesajı
CHP'li Bozat'tan Kadir Gecesi mesajı
Milletvekili Tutdere’nin Adıyaman mücadelesi sürüyor
Milletvekili Tutdere’nin Adıyaman mücadelesi sürüyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, partililerle buluştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, partililerle buluştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'den, Başkan Kılınç'a ziyaret - Videolu Haber
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'den, Başkan Kılınç'a ziyaret - Videolu Haber
AK Parti'li Kandemir: Kendilerine göre bir şov yaptılar - Videolu Haber
AK Parti'li Kandemir: Kendilerine göre bir şov yaptılar - Videolu Haber
Başkan Binzet: Kılıçdaroğlu yine haklı çıktı halk perişan oldu
Başkan Binzet: Kılıçdaroğlu yine haklı çıktı halk perişan oldu
Siyasetçi Ulubey: İstiklal Savaşı kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum
Siyasetçi Ulubey: İstiklal Savaşı kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum
CHP'li Buluş'tan '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' mesajı
CHP'li Buluş'tan '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' mesajı
CHP'li Bozat'tan 23 Nisan mesajı
CHP'li Bozat'tan 23 Nisan mesajı
Tutdere’den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
Tutdere’den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
Aydın'dan '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' mesajı
Aydın'dan '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' mesajı
Milletvekili Tutdere: Milletimiz sizi ilk seçimde saha dışına itecek
Milletvekili Tutdere: Milletimiz sizi ilk seçimde saha dışına itecek
CHP'li Binzet: Çocuklarımız bu ülkenin geleceğidir - Videolu Haber
CHP'li Binzet: Çocuklarımız bu ülkenin geleceğidir - Videolu Haber
AK Parti'li Dağtekin: Çocuklarımız Türkiye'mizin geleceğidir - Videolu Haber
AK Parti'li Dağtekin: Çocuklarımız Türkiye'mizin geleceğidir - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere’den Asgari ücretin yıl için yeniden belirlenmesi için önemli adım
Milletvekili Tutdere’den Asgari ücretin yıl için yeniden belirlenmesi için önemli adım
AK Parti'li Dağtekin: STK’lar Adıyaman’ımız için önemli aktörlerdir
AK Parti'li Dağtekin: STK’lar Adıyaman’ımız için önemli aktörlerdir
AK Parti heyetinden köy ziyareti
AK Parti heyetinden köy ziyareti
CHP'li Binzet: Yabancı uyruklular Türkiye’de son 9 yılda 293 bin konut satın aldı
CHP'li Binzet: Yabancı uyruklular Türkiye’de son 9 yılda 293 bin konut satın aldı
Milletvekili Tutdere: AK Parti'nin 'İkinci barolara şok verelim, belki dirilir' teklifidir
Milletvekili Tutdere: AK Parti'nin 'İkinci barolara şok verelim, belki dirilir' teklifidir

banner192

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim