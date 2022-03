Milletvekili Tutdere Gerger'in bitmeyen yolu için bir kez daha iktidara seslendi - Videolu Haber

Tutdere, Gerger yoluna gereken ödeneğin ayrılması, yol yapım çalışmalarına bir an evvel başlanması ve Gergerlilerin hakkının teslim edilmesi için TBMM Genel Kurulu’ndan iktidara çağrıda bulundu.

"Gerger’in yol sorunu 20 yıldır çözülmedi"

Gerger’in yol sorununun 20 yıldır devam ettiğinin altını çizerek bu önemli sorunu yılladır gündeme getirmesine rağmen AKP’nin gereken adımları bir türlü atmadığını ifade eden Milletvekili Tutdere, “Gerger ilçemizin yol sorunu 20 yıldır çözülmedi. Bu kutsal çatı altında ve her platformda defalarca dile getirmemize rağmen bu konuda AK Parti iktidarı üzerine düşeni yapmadı.” dedi.

"AK Parti iktidarı Gergerli hemşehrilerimizi oyalıyor"

Milletvekili Tutdere, AKP’nin Gerger- Narince yolunun yapım işini zamana yaydığının altını çizerek yol yapımına bir türlü başlanmadığını dile getirerek, “Gerger yolu konusunda AKP iktidarı bir ileri iki geri yapmaya, halkı oyalamaya, işi zamana yaymaya devam ediyor. 26 Kasım 2020 tarihinde ihalesi yapılan, 27 Temmuz 2021 tarihinde sözleşmesi imzalanan yol yapım işine ilişkin tüm hukuksal süreçler tamamlanmış olmasına rağmen yol yapımına bugüne kadar başlanmadı.” ifadelerini kullandı.

"Gerger halkının hakkını teslim edin"

TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında Gerger- Narince yolunun yapımı için Cumhurbaşkanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na seslenen Milletvekili Tutdere, gerekli ödeneklerin aktarılarak yolun yapımına bir an önce başlanması için çağrıda bulundu.

Milletvekili Tutdere,"Buradan iktidara soruyoruz: Siz Gerger yolunun yapımına başlamak için neyi bekliyorsunuz? Gerger’e neden ödenek ayırmıyorsunuz? Bu ilçeye neden ayrımcılık yapıyorsunuz? Buradan Cumhurbaşkanı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na açıkça çağrı yapıyorum: Gerger yolunun yapımı için gerekli çalışmaları bir an önce başlatın, Gerger halkının hakkını teslim edin." şeklinde konuştu.

Haberin Videosu :