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Milletvekili Tutdere: Gençlerimiz uyuşturucu bataklığına saplanmış durumda

ADIYAMAN (PHA) - TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, Dünya Uyuşturucu Eğitim Federasyonu Adıyaman Şubesi’ni ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
27 Aralık 2022 Salı 20:12
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Milletvekili Tutdere: Gençlerimiz uyuşturucu bataklığına saplanmış durumda

Ziyareti sırasında uyuşturucuya erişimin engellenmesi ve uyuşturucu baronlarıyla mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizen Milletvekili Tutdere, Adıyaman’a gelen uyuşturucunun takibinin yapılması ve uyuşturucuya erişimin engellenmesi gerektiğini ifade etti.

"Metamfetaminin kullanımında ciddi bir artış var"

Türkiye’deki uyuşturucu kullanımına ilişkin verilere değinen Milletvekili Tutdere, “Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi'nin verilerine göre 2021 yılı metamfetamin olaylarında yakalanan şüpheli sayısı bir önceki yıla göre yüzde 61,5 oranında arttı. Ayrıca, Türkiye’de yatarak metamfetamin tedavisine başvuru oranı 2016'da yüzde 3,5 iken bu oran, 2021'de yüzde 15,5'e yükselmiş durumda. Türkiye Çocuk Vakfı da yaptığı araştırmaya durumun vahametini gözler önüne sermiştir. Raporda Türkiye genelinde hayatında en az bir kere madde kullananların yüzde 35.4’ünün 15-24 yaş grubunda olduğu ifade edilmiştir." dedi.

"Gençlerimiz uyuşturucu bataklığına saplanmış durumda"

Çevre iller başta olmak üzere farklı bölgelerden Adıyaman’a gelen uyuşturucunun mutlaka takibinin yapılması gerektiğini vurgulayan CHP’li Tutdere, "Uyuşturucu, Türkiye’de de Adıyaman’da da gençlerimizin de baş belası olmuş durumda. Özellikle ekonominin kötü olduğu, yoksulluğun yoğun olduğu bölgelerde gençlerimiz maalesef uyuşturucu bataklığına saplanmış durumdalar. Özellikle emniyet güçlerine ve valiliğe çağrı yapıyoruz. Çevre iller başta olmak üzere farklı bölgelerden Adıyaman’a gelen uyuşturucunun mutlaka takibinin yapılması, uyuşturucuya erişimin engellenmesi, uyuşturucu baronlarıyla mücadele edilmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

"İlgili tüm kurumları uyuşturucuyla etkin mücadeleye davet ediyoruz"

İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurumları uyuşturucuyla etkin mücadeleye davet eden Milletvekili Tutdere,"Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye’deki uyuşturucuyla mücadelenin yetersizliğini sürekli olarak meclis gündemine getiriyoruz. Herkesi bu konuda duyarlı olmaya, başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kurumları uyuşturucuyla etkin mücadeleye davet ediyoruz. Uyuşturucuyla mücadeleyi başaramazsak belki de bir neslin kaybolmasına tanıklık edeceğiz. Bu ülkemiz için ciddi bir sorun olacaktır." şeklinde konuştu.

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