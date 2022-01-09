Milletvekili Tutdere: Gazetecilik en karanlık dönemini yaşıyor

Milletvekili Tutdere yayımladığı mesajında, “AK Parti iktidarının medyaya uyguladığı zulüm neticesinde gazetecilerin hakları yıldan yıla ellerinden alındı, özgürlükleri yok edildi. İktidarın medyaya ve gazetecilere uyguladığı zulüm nedeniyle gazeteciler maalesef en karanlık 10 Ocak’larını yaşamaktırlar. Türkiye, 2021 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 180 ülke arasında 153’üncü, dünyada cezaevinde en fazla gazetecinin olduğu ülkeler sıralamasında ise 6’ıncı sıradadır. 2021 yılında Kapanan gazeteler ve televizyonlar sonucunda ise 12 bini aşkın basın emekçisi işsiz bırakılmış durumdadır. Özgür basın çoğulcu demokrasinin olmazsa olmazı, ifade ve basın özgürlüğü ise demokrasinin temel direğidir. Demokrasiyi sindiremeyen ve demokrasinin gelişmesi önündeki en büyük engel olan AKP iktidarı bu temel direğe yıllar içerisinde büyük hasarlar vermiştir. AKP iktidarı gazetecileri görevlerini özgürce yapabilme imkanlarını ellerinden almış, eleştirme hakkını kullanarak haber peşinde koşan gazetecileri ise ceza davalarıyla karşı karşıya bırakmış veya hapse atarak cezalandırmıştır. Bağımsız ve tarafsız gazetecilik yaptığı gerekçesiyle gazete ve televizyonlara ağır para cezaları verilmiş, adeta susturulmaya çalışılmışlardır. Kamu gücü kullanılarak ulusal medyanın yüzde 95’ini tam kontrolüne alan iktidar, ‘muhalif’ medyayı çökertmek için RTÜK’ü adeta aparat olarak kullanmış, iktidar lehine yayın yapan haber kanallarına tek bir ceza verilmezken Halk TV’ye 23; TELE 1’e 21; Fox TV’ye 15; KRT’ye 8 kez idari para cezası uygulanmıştır. Tüm engellemelere ve baskılara rağmen mesleğini yapan, mesleğini yapmak için direnen bağımsız gazetecileri yürekten kutluyor, bu uğurda hayatını kaybeden kalemleri saygıyla anıyorum. Tüm gazetecilerin ve basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." şeklinde konuştu.