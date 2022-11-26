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Milletvekili Tutdere: Fakir fukaranın tütününe hapis getireceğinize uyuşturucu baronlarının peşine düşün

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmekte olan Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin tümü üzerine CHP grubu adına konuşan TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, “2002'de yasakları kaldıracağız dediniz, şimdi yasakçı bir yasayla tütüne hapis getiriyorsunuz. Fakir fukaranın tütününe hapis getireceğinize uyuşturucu baronlarının peşine düşün"dedi.

26 Kasım 2022 Cumartesi 15:15
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Milletvekili Tutdere: Fakir fukaranın tütününe hapis getireceğinize uyuşturucu baronlarının peşine düşün

"AK Parti tarlada yetişen tütünü Tarım Bakanlığı yerine Ticaret Bakanlığı’na emanet etti"
Yasa teklifinin görüşmelerine Tarım Bakanlığı’ndan yetkilerinin gelmesi gerekirken Ticaret Bakanlığı’ndan yetkilerin gelmesini eleştiren Milletvekili Tutdere, “Bugün Tütün Yasası'nı konuşuyoruz. Komisyondaki arkadaşlar Tarım Bakanlığının bürokratları mı? Hayır, Ticaret Bakanlığının. Peki, siz hayatınızda hiç bir tütün tarlasına gittiniz mi? Hayır. Tütün tarlada yetişir, dolayısıyla bu yasayı burada Tarım Bakanlığı savunması gerekirken Ticaret Bakanlığı bu yasayı getiriyor. İşte, AK Parti'nin tütündeki politikasının iflasının işareti. Tütün Üst Kurulu Tarım Bakanlığına bağlı. Tütüne hapsi getiriyorsunuz, ortada Tarım Bakanlığı yok, tütün Dairesi yok, kim var? Ticaret Bakanlığı var.” dedi.
“Uluslararası şirketler büyüsün, yerli çiftçi ölsün” AK Parti’nin anlayışı bu"
Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay’ın BAT’ın eski Yöneticisi olduğunu TBMM kürsüsünden açıklayan Milletvekili Tutdere, “Ticaret Bakanlığı neden üreticiyi cezalandırmayı öngören bu yasaları getiriyor, araştırdım, baktım ve buldum. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay kim biliyor musunuz? British American şirketinin, uluslararası sigara şirketi olan BAT'ın eski Yönetim Kurulu Üyesi. 17 Ocak 2019'da yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnameyle bu kişiyi getirip Ticaret Bakan Yardımcısı yaptı. Ticaret Bakan Yardımcısı BAT'ın eski Yönetim Kurulu Üyesi olursa Adıyamanlı, Çelikhanlı, Malatyalı üreticiyi koruyacak yasayı getirir mi? Getirmez, hapis getirir, yerli üretimi çökertecek kanunları getirir. Sebep; büyükler kazansın, uluslararası şirketler büyüsün, onlar büyüsün, çiftçi ölsün, bunların anlayışı bu. Onun bu teklifin altında imzası olan arkadaşlar bu ayrıntıya dikkat edin, buradan tütüncünün lehine hiçbir şey çıkmaz.” ifadelerini kullandı.
"Bu topraklarda yetişen milli tütünün kaçakçılık kanununda ne işi var?"
Yasanın amacı doğruyu bulmak değil yerli tütün üreticisini baskılamak olduğunu ifade eden CHP’li Tutdere, “Bu topraklarda yetişen bir tütünün kaçakçılık kanununda ne işi var? Düzenleyecekseniz, Tütün Kanunu var, koyarsınız düzenlemeyi oraya, Tarım Bakanlığı gelir, tartışırız, konuşuruz doğruyu buluruz ama bunların amacı ne? Bunların amacı doğruyu bulmak değil zaten, bunların amacı bir sorunu çözmek değil; bunların amacı, yerli tütün üreticisini baskılayalım, üretim olmasın, sigaralar dışarıdan gelsin. "Biz vergimizi alalım, ondan sonra gerisi bizi ilgilendirmez; işin üretici kısmı, işin sosyolojik kısmı bizi ilgilendirmez." diyor bu iktidar. Adıyamanlı tütün üreticileri, Çelikhanlılar, Malatyalılar ve Türkiye'nin dört bir yanında bu işten ekmeğini kazananlar bu işin hesabını sandıkta size soracaklar.” dedi.
"AK Parti yerli tütünü götürüp kaçak tütünle aynı kefeye koydu"
AK Parti’nin yerli tütünün önündeki engelleri ortadan kaldırmak yerine milli tütünle kaçak tütünü aynı kefeye koyduğunu dile getiren Milletvekili Tutdere, “2018 yılında Adıyaman'da mitingde Sayın Cumhurbaşkanı da dedi ki: "Adıyaman için ticari bir değere sahiptir, biz bunun önünü açacağız." Açtı mı? Açmadı. Ne yaptılar? Yerli tütünü götürüp kaçak tütünlerle aynı kefeye koydular. Yurt dışından gümrüksüz bir şekilde Türkiye'ye gelen tütünle siz bu Adıyaman'ın tütünün aynı yönetmelikte nasıl düzenlersiniz, böyle bir şey olur mu? Bunu kabul etmek mümkün mü? Bu yanlış. Söyledik, o zaman da bu kürsüde defalarca söyledim. Bu tütün kürsüye en az 50 kere çıktı, buraya geldi. Söylüyoruz: Yanlış. Bakınız, birinci düğmeyi yanlış iliklerseniz sonrası yanlış olur, ayırın dedik. Madem niyetiniz çözmek, yönetmeliği yerli tütün için, sarmalık tütün için, tek başına içim özelliğine sahip tütünler için düzenleyelim; kooperatiflerin önünü eğer açmak istiyorsanız vergiyi düşürmeniz lazım.” ifadelerini kullandı.
"Millî ve yerli tütünün önündeki yasal engelleri kaldırın"
Millî ve yerli tütünün önündeki yasal engelleri kaldırması için iktidara çağrıda bulunan Milletvekili Tutdere, “Sayın Cumhurbaşkanı, sarmalık tütündeki vergiyi önce yüzde 40'a indirdi; sonra yüzde 55 yaptı. Şimdi, bu kooperatiflerin, sizin kooperatif modelinizin bu vergi sisteminde hayatta yaşama şansı yok. Burada çözüm belli. Çözümü Cumhuriyet Halk Partisi olarak söylüyoruz, Genel Başkanımız, Grup Başkan Vekillerimiz, her defasında söylüyoruz, diyoruz ki: Millî ve yerli olan bu tütünün önündeki yasal engelleri kaldırın, gelin yaprak işletme tesislerini devlet eliyle kuralım, üretici üretsin, devlet de bunu kayıt altına alsın ve insanlarımız ekmeğinden olmasın. Ancak AKP buna bir türlü yanaşmıyor, dayatmış "Ben hapis cezasından başka bir şey bilmem." diyor.” dedi
"Yasakları kaldıracağız dediniz, yasakçı bir siyasetle tütüne hapis getiriyorsunuz"
Yasakları kaldıracağız diyerek iktidara gelen AK Parti’nin tütüne hapis cezası getirdiğini söyleyen Milletvekili Tutdere, “Siz 2002'de "Yasakları kaldıracağız." dediniz, şimdi gelmişsiniz, yasakçı bir siyasetle, yasakçı bir yasayla tütüne hapis getiriyorsunuz. Siz fakir fukaranın, garibanın tütününe hapis getireceğinize ya, şu uyuşturucu baronlarının hakkında hapis getirin, onların peşine düşün. Boranlar Türkiye'de uyuşturucu satıyor hiçbir şey yok, Adıyamanlı üretici Adana'ya, Mersin'e tütün götürürken yolda yakalanıyor. Efendim, bunu üretenler kaçakçılarmış; yok böyle bir şey, yok böyle bir şey. Hepimiz bu tütün parasıyla okuduk, benim gibi binlerce insan bu tütün parasıyla okudu; bugün milletine, vatanına hizmet ediyor. Bunu artık anlayın, defalarca anlattım, defalarca anlattım, siz anlayana kadar da anlatmaya devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.
"Sizin getirdiğiniz bu hapis cezasını millet ittifakı iktidarında yırtıp çöpe atacağız"
“Hapis tehdidiyle, üreticiye cezaevinin yolunu göstererek millete kötülük yapıyorsunuz” ifadelerini kullanarak AK Parti milletvekillerine seslenen CHP’li Tutdere, “Ben, bu kürsüden, milletin kürsüsünden bu kanuna imza atan AK Parti'li milletvekillerini halka şikâyet ediyorum: Ey, Çelikhanlılar, ey Malatyalılar, ey Batmanlılar, ey Türkiye'nin dört bir yanında ekmeğini tütünden kazananlar, çoluğunun çocuğunun nafakasını kazananlar; bu listeye, bu kanuna oy verenleri, imza atanları unutmayın, sandık geldiğinde bunların hesabını sandıkta görün. Siz bu süreçte çözdünüz çözdünüz, çözmediniz, Allah'ın izniyle, ilk sandıkta biz geliyoruz, Millet İttifakı geliyor; biz bu meseleyi temelden çözeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz iktidara geldiğimizde sizin bu 5607 sayılı Kanun'un 20'nci fıkrasına eklediğiniz bu "üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası..."nı yırtacağız, çöpe atacağız; millet üretecek, ürettiğiyle çocuklarını okutacak ve insanlarımız alın terinin hakkını alacak; bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.” şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
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