Milletvekili Tutdere: Ekonomik krizden dolayı vatandaşlarımız ahırdaki hayvanını besleyemez hale geldi - Videolu Haber

Girdi maliyetlerinin yüksekliğinden dolayı Milletvekili Tutdere’ye dert yanan besiciler, "iktidara Yurt dışından hayvan getireceğine sen burada çiftçine destek çık" çağrısında bulundu.

"6 ay önce 175 lira olan yem fiyatı şu an 300 lira"

Yem fiyatları başta olmak üzere girdi kalemlerinde fahiş artışlar yaşandığını ifade eden Adıyamanlı besici, “ Ben eskiden saman balyası liraya alırken şimdi 30 liraya alıyorum. Bizim yılda tükettiğimiz, 50-60 bin balya var. Bunun hesabını siz yapın, ben yapamıyorum. Bir torba yem 6 ay önce 175 lira maksimum 185 liraydı, bugün 300 lira. Yem fiyatı bugün 300 lira. Allah’tan reva mı? Biz ne yapacağımızı şaşırdık.” dedi.

Maliyetlerini artık hesaplayamadıklarının altını çizerek büyük bir çıkmazda olduklarını dile getiren Adıyamanlı besici, “Biz çıkmazdayız. Bir hayvana eğer dört dörtlük bakarsak günde 10 kilo yem yiyecek. Samanı, suyu, mazotu içinde değil sadece yem. Hesabını siz yapın. Biz geçen sene bir kilo arpayı 1 milyon 600 liraya almıştık, şu an arpanın fiyatı 5 milyon 700 lira.” ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımızı evdeki çocuğuna bakamaz, ahırdaki hayvanlarını besleyemez hale geldi"

Çok ciddi bir ekonomik kriz yaşandığını ifade Milletvekili Tutdere,"Bir taraftan vatandaş pahalı olduğu için et alamıyor, hayvan yetiştiricileri de masraflar çok olduğu için hayvan yetiştiremiyor. Vatandaşlarımız artık evdeki çocuğuna bakamaz, ahırdaki hayvanı da besleyemez hale geldi. Bir tarafta kasaptan et alamayan vatandaşlarımız, bir tarafta ise besicilerimizin yaşadığı mağduriyetler var. Ortada iktidarın büyük bir plansızlığı ve hesapsızlığı var." şeklinde konuştu.

Haberin Videosu :