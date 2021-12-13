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Milletvekili Tutdere: Ekonomik kriz Adıyaman’daki intihar vakalarında büyük artışa neden oldu

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’da son 40 gün içerisinde gerçekleşen 9 ölümlü intihar vakası üzerine harekete geçerek intihar vakalarının araştırılması için TBMM Başkanlığı’na önerge verdi.

13 Aralık 2021 Pazartesi 19:21
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Milletvekili Tutdere: Ekonomik kriz Adıyaman’daki intihar vakalarında büyük artışa neden oldu

Yaşanan ekonomik krizin her geçen gün daha da ağırlaştığının altını çizen Milletvekili Tutdere, Adıyaman’da artış gösteren intihar vakalarının araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu’nun kurulması, halk sağlığı sorunu haline gelen intihar vakalarının araştırılması ve çözüm yollarının geliştirilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.
"Adıyaman’da artan intihar vakaları Milletvekili Tutdere’yi harekete geçirdi"
Adıyaman’da son günlerde artan intihar olaylarına dikkat çeken Milletvekili Tutdere, “4 Kasım’da bir yurttaşımız kafasına tabancayla ateş ederek; 16 Kasım’da 3 çocuk annesi bir yurttaşımız kendisini evinin banyosuna asarak; 1 Aralık’ta bir yurttaşımız ilaç içerek intihar ederek yaşamına son vermiş, 2 Aralık’ta bir yurttaşımız ise ‘Evime ekmek alamıyorum’ diyerek intihar girişiminde bulunmuştur. Bu tablo maalesef yurttaşlarımızın ne kadar büyük bir çıkmazda olduğunu göstermektedir. Bundan dolayı araştırma komisyonunun kurulması ve konunun araştırılması hayati bir öneme sahiptir.” dedi.
"Derinleşen ekonomik intihar vakalarını artırdı"
Türkiye genelinde olduğu gibi Adıyaman’da da işsizlik ve geçim sıkıntısı nedeniyle intihar vakalarında artış meydana geldiğini dile getiren Milletvekili Tutdere, “2018 yılından beri kendini gösteren ve gün geçtikçe derinleşen ekonomik kriz sebebiyle ölümle sonuçlanan intihar vakalarında ciddi bir artış söz konusudur. Türkiye genelinde olduğu gibi Adıyaman’da da işsizlik ve geçim sıkıntısı nedeniyle intihar vakaları meydana gelmekte, vatandaşlarımız geçinemedikleri için canlarına kıymaktadırlar.” ifadelerini kullandı.
"İntihar olayları ciddi bir halk sağlığı sorunudur"
Adıyaman’da gerçekleşen intihar vakalarının çoğunun ekonomik temelli olduğunun altını çizen Milletvekili Tutdere, “Ekonomik kriz hali yurttaşlarımızın psikolojilerini bozmakta intihara sürüklemektedir. İntihar olayları ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Böylesi büyük bir halk sağlığı sorununu görmezden gelemeyiz. Her geçen gün derinleşen ekonomik kriz bu halk sağlığı sorununun başlıca tetikleyici sebeplerindendir. Bu önemli halk sağlığı sorununun araştırılarak çözüm yolları geliştirilmesi için önem arz etmektedir.” dedi.
"İntihar vakalarının önüne geçmek için 'Araştırma Komisyonunun' kurulması şart"
Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve bazı CHP milletvekillerinin imzasıyla açılması istenen Araştırma Komisyonu önergesinde intihar olaylarının önüne geçecek koruyucu faktörlerin geliştirilmesinin önemine vurgu yapıldı.
Adıyaman’da artış gösteren intihar vakalarının araştırılmasının nitelikli veri elde edilmesi ve intihar vakalarının önüne geçilmesi açısından önemini dile getiren Milletvekili Tutdere, “İntihara karşı anlamlı politikalar geliştirilmesi için daha nitelikli veri üretilmesinin sağlanması gerekmektedir. Bu sebeplerden dolayı Adıyaman genelinde artan intihar vakalarının araştırılması ve gerekli tedbirlerin alınması, intiharlara karşı anlamlı ve etkili politikalar geliştirilmesi açısından oldukça önemlidir.” şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
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