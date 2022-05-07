Milletvekili Tutdere: Dolu afetinden dolayı fıstık ağaçlarında dal, buğdaylarda başak kalmadı

Milletvekili Tutdere, dolu yağışından dolayı büyük zararların meydana geldiği Besni ilçesine bağlı Çakırhüyük Beldesi ile Kurugöl ve Kargalı köylerini ziyaret ederek tarım arazilerinde incelemelerde bulundu, çiftçilerin yaşadıkları mağduriyeti bizzat yerinde inceledi. Milletvekili Tutdere’nin ziyaretine CHP Besni İlçe Başkanı Vakkas Açar, İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Gazi Işık ve parti yöneticileri eşlik etti.

"Ağaçlar zarar gördüğü için çiftçilerimiz en az 3 yıl gelir elde edemeyecek"

Fıstık ağaçlarının bu yıl ürün yılı olduğunun altını çizerek üreticilerin büyük bir mağduriyet yaşadığının altını çizen Milletvekili Tutdere,"Bu bölge fıstık ağaçlarıyla kaplı bir bölge. Burada yaşayan binlerce yurttaşımızın tek gelir kaynağı bu fıstık ağaçlarında yetişen fıstıklar. Fıstık ağaçları bir yıl ürün verir, bir yıl ürün vermez. Bu yıl ürün yılıydı ancak bir dolu felaketi yaşandı ve çiftçilerimiz şu anda bu durumdan dolayı büyük bir mağduriyet yaşıyor. Yaşanan felaketten dolayı yetişmekte olan fıstıklar ve fıstık ağaçları büyük zarar görmüş durumda. Köylülerden aldığımız bilgiye göre en az üç yıl aldığı zarardan dolayı bu ağaçlardan bir gelir elde etme imkânı kalmamış." dedi.

"Göz boyamak için çiftçilerimize birtakım ufak teselliler verilmesi doğru olmayacak"

Çiftçilerin zararının tam olarak karşılanması gerektiğini vurgulayan Milletvekili Tutdere, "Köylülerimiz, çiftçilerimiz bu süreçte ağaçların bakımını yapmak zorundalar ancak bu üç yıllık süreçte ürün alamayacaklar. Bu boyutuyla olaya baktığımızda olayın vahameti daha da artıyor. Üç yıl boyunca binlerce vatandaşımız burada ekmeksiz kalacak, aşsız kalacak. Ondan dolayı buradan yetkililere, Adıyaman Valiliğimize, Besni Kaymakamlığı’na özellikle de Tarım ve Orman Bakanlığı’na çağrı yapıyoruz. Sadece görüntü vermek için değil, tarımla ilgili bütün ekipleri sahaya çıkarın. Köylere gelin, hasar tespitlerini yerinde yapın. Hasar tespitlerini yaparken üç yıllık ürün bedellerini de nazara alarak ona göre bir hesaplama yapın. Sadece göz boyamak için çiftçimize birtakım ufak teselliler ile tespit yapmanız doğru olmayacaktır. Burada çiftçilerimizin zararının tam olarak karşılaması lazım, devlet tam da bu dönemler için lazım. Biz buradan söz veriyoruz. Çiftçilerimiz hakkını alıncaya, bu mağduriyeti giderilinceye, zarar ziyanı karşılaşıncaya kadar fıstık üreticisinin, Besni Ovası’ndaki çiftçilerimizin sesi olacağız." ifadelerini kullandı.

Çiftçi Işık: Zararımız çok büyük

44 yıllık çiftçilik hayatında böyle bir afeti daha önce yaşamadığını ifade ederek yaşadığı mağduriyeti dile getiren çiftçi Gazi Işık, “1978’den bu yana Kargalı Köyü’nde çiftçilikle uğraşıyorum. Buğday, arpa, mısır, pamuk, nohut, badem ve sebze ekimi yapıyoruz. Ben yıllardır bu işi yapmama rağmen böyle bir felaketi, böyle bir afeti daha önce hiç görmedim. A’dan Z’ye Çok zarar gördük, ağaçlarımızda yaprak dahi kalmadı. Evlerimizin üzerindeki güneş enerji panellerinin camları, arabaların kaportaları farlarını tamamen kırıldı. Ben bu yaşıma kadar böyle bir afet görmedim. Kargalı Çiftçisi olarak böyle bir şeyle karşılaşmadım. Girdi maliyetleri de yüksek, Milletvekilimiz Abdurrahman Tutdere’den sesimizi duyurmasını rica ediyoruz.” dedi.

Besnili Çiftçi: Borçlarımı nasıl ödeyeceğim

Tarlası zarar gören Besnili başka bir çiftçi ise AK Parti Milletvekillerinin kendilerini ziyaret ettiğini ancak sorunlarının çözümüne ilişkin bir adım atmadıklarını dile getirerek, "Dün iktidar milletvekilleri geldiler, fakat ne yazık ki sorununun çözümüne ilişkin ortaya bir şey koymadılar. Burası zaten hizmetten mahrum. Ben gübre, mazot, tohum almışım, su parası vermişim. Ben şimdi bu borçları nasıl ödeyeceğim, ben ne vereceğim? Bir yardım yapsınlar. Ben bu tarlanın bir köşesini satmalıyım ki ancak bu borcumu ödeyeyim." ifadelerini kullandı.

"Yara kanıyor, kanamayı durdurup en hızlı şekilde harekete geçin"

Binlerce çiftçinin alın terinin yaşanan afetten dolayı heba olduğunu ifade ederek çiftçilerin yaşamış oldukları mağduriyetlerin bir an evvel giderilmesi için iktidara çağrıda bulunan CHP’li Tutdere, “Ben iktidara şunu da belirtmek istiyorum, biz yaraları saracağız demekle bu iş olmaz. Yara kanıyor, kanamayı durdurup en hızlı şekilde harekete geçip bu işi çözüme kavuşturmak gerekiyor. Şu anda buğdaylar, başaklar, çiftçilerimizin alın teri yerlerde. Bu bölgede binlerce insanın ekmeği olan buğdayından, nohutuna, pamuğundan, sebzesine, meyve ağaçlarına kadar hiçbir tarım ürünü maalesef kalmadı. Hasat döneminde ödemek için borç ettiler mazot aldılar, borç ettiler gübre aldılar. Yaşanan felaketten dolayı hasat zamanını göremediler. Şu anda bütün ürünler yerlerde, biz iktidara çağrı yapıyoruz çiftçinin sesini duyun, çiftçinin afet nedeniyle yaşamış olduğu bu mağduriyeti bir an evvel giderin.” şeklinde konuştu.

Kaynak: PHA