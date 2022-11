Milletvekili Tutdere: Cumhuruyla kavgalı bir cumhurbaşkanı ve bir cumhurbaşkanlığı sistemi var

Türkiye’nin ekonomi, hukuk, adalet, yoksulluk, ifade özgürlüğü, işsizlik ve enflasyon verilerinde Türkiye’nin dünya sıralamalarında geldiği durumu gözler önüne seren Milletvekili Tutdere, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sınıfta kaldığını ifade etti.

"Referandum öncesi ne söylediysek hepsinin maalesef gerçekleştiğini gördük"

Referandum öncesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yasamayı, demokrasiyi ve adaleti ortadan kaldıracağını söylediklerini ifade eden Milletvekili Tutdere, dört yıllık süreçte bunların hepsinin gerçekleştiğini dile getirerek,"2018 yılından bu yana ülkemiz Başkanlık Sistemi ile yönetiliyor. Başkanlık Sistemi’nin 4 yıllık pratiğine baktığımızda referandum öncesi Cumhuriyet Halk Partisi olarak ortaya koyduğumuz bütün itirazların maalesef hepsinin gerçekleştiğini gördük. Biz bu sisteme itirazlarımızı söylerken, ‘Bu sistem yasamayı zayıflatır, demokrasiyi yok eder, adalette sorunlar yaratır, adaletin bağımsızlığını ortadan kaldırır.’ dedik. Maalesef bu söylediklerimizin hepsi bu dört yıllık süreçte gerçekleşti, keşke bu olmasaydı." dedi.

"Şu an yaşadığımız sorunların temelinde cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var"

Şu an yaşanan temel sorunların sistemsel bir sorun olduğunun altını çizen CHP’li Tutdere, "Ülkemiz şu anda ciddi bir ekonomik bunalımla boğuşuyor ve bunun temel sebebi içinde bulunduğumuz bu sistem bu sistem. Önce adaleti yok etti, adalet olmayınca denetim olmadı, denetim olmayınca da demokrasi yok oldu ve demokrasi olmayan bir ülkede de işsizlik, ekonomik buhran ve yoksulluk kol gezmeye başladı. Şu an yaşadığımız temel sorun sistemsel bir sorun. Biz sokakta, çarşıda, pazarda Türkiye’nin dört bir yanında gezdiğinizde halktan da aldığımız mesaj bu. Herkes şunu söylüyor, ‘Neden böyle oldu? AK Parti aynı parti, Tayyip Erdoğan aynı Tayyip Erdoğan. Neden biz açız, neden biz yoksunuz’ diyorlar. Çiftçilerimiz, ‘Neden biz tarlamıza gübre atamıyoruz’ diyor. Onlar da sebebin bu sistem olduğunu söylüyorlar." ifadelerini kullandı.

"Türkiye, ifade özgürlüğü sıralamasında 129, hukukun üstünlüğü Endeksi’nde 116 sırada"

Türkiye’nin ekonomi, hukuk, adalet, yoksulluk, ifade özgürlüğü, işsizlik ve enflasyon verilerine değinen Milletvekili Tutdere," Bu sistem Türkiye’yi adım adım iflasa ve bataklığa sürüklüyor. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin Adalet ve Hukuk Karnesine baktığımızda da biz bunu görüyoruz. Türkiye 2022 Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde 140 ülke arasında 116. Sırada, kendi bölgesinde ise son sırada. Siyasal Hak ve Özgürlükler bakımından 41 OECD ülkesi arasında son sıradayız. İfade özgürlüğünde 149 ülke arasında bugün 129. sıradayız. Sosyal Demokrasi Vakfı'nın “Yargı Bağımsızlığı ve Yargıya Güven” anketine göre, ülkemizde yargıya güvenenlerin oranı yüzde 38'e kadar gerilemiş durumda. Düşünün bu ülkenin yüzde 62’si adalete güvenmiyor.” dedi.

Avrupa Ülkeleri Arasında En Çok Hükümlü ve Tutukluya Sahip Ülkeyiz

Türkiye’nin insan hakları karnesini ortaya koyan CHP Milletvekili Tutdere, “AİHM raporlarına göre başvuru sayısında Türkiye ikinci sırada. AİHM’nin elindeki dosyaların yüzde 22’si Türkiye’den yapılan başvurulardan ibaret. Avrupa ülkeleri arasında en çok hükümlü ve tutukluya sahip ikinci ülkeyiz. Rusya bu konuda birinci sıradaydı Avrupa Konseyi’nden çıkarıldı ve biz bu konuda birinciliğine yükseldik. Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 180 ülke arasında 149’uncu sıradayız. Türkiye, ‘İnternetin Özgür Olmadığı Ülkeler’ listesine alındı. İnsan Hakları Karnesinde de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin durumu çok vahim. Kadına şiddet, işkence ve kötü muameleden dolayı açılmış binlerce soruşturma dosyası var.” ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ekonomik karnesi zayıflarla dolu"

Ekonomik verilere ilişkin istatistiki veriler paylaşarak 23 milyon 546 bin vatandaşın icralık olduğunu ifade eden Milletvekili Tutdere, “Anayasa Mahkemesinin önünde bulunan dosyalara baktığımızda 110 bini aşkın dosya bulunuyor. Bu da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin karnesinin zayıflığının göstergesi. 2021 verilerine göre Cumhurbaşkanı’na hakaretten şu an 48 binden fazla soruşturma, 10 binden fazla açılmış dava var. Cumhuruyla kavgalı bir Cumhurbaşkanı ve bir Cumhurbaşkanlığı Sistemi var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ekonomik karnesi de zayıflarla dolu. UYAP verilerine baktığımızda şu anda 23 milyon 546 bin derdest icra dosya sayısı var. Bu memlekette 23 milyon 546 bin kişi borcunu ödeyemediği için icralık olmuş, vatandaşların bankalara olan borçlarında ciddi bir yükseliş var."dedi.

"Bu sistemi ilk sandıkta halkımız değiştirecek"

Ekonomik verilerle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin çöküşünü ortaya koyan Milletvekili Tutdere, “Enflasyonda TÜİK verilerine göre yüzde 85 enflasyon var. Geniş Tanımlı İşsizlik oranı yüzde 20’ler seviyesinde, 10 milyondan fazla işsiz var. Açlık sınırının altında ücret alan milyonlarca insan var. 2022 yılı itibariyle 14 milyon kişi devletin sosyal yardımları sayesinde hayatlarını idame ettire biliyorlar, bu Türkiye için çok vahim. Avrupa ülkeleri arasında Arnavutluk'tan sonra en düşük asgari ücrete sahip ülke haline geldik. Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin Yolsuzluk Algı Endeksi’nde 180 ülke arasında 96. sıradayız. Sonuç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde mutsuz bir Türkiye, yoksul bir Türkiye, gençleri yurt dışında istikbal arayan bir Türkiye. Bu sistem mutlaka değiştirilmeli, bu sistemi ilk sandıkta halkımız inşallah değiştirecektir.” şeklinde konuştu.