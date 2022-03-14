Milletvekili Tutdere: Cumhuriyet tarihinde görülmemiş genç işsizlik oranıyla karşı karşıyayız

Türkiye’de genç işsiz sayısının her geçen gün katlanarak arttığını, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş yüksek bir genç işsizlik oranı ile karşı karşıya olunduğuna dikkat çeken Milletvekili Tutdere, gençlerin istihdam süreçlerine katılımı için gerçekçi politikalar üretilmesi ve somut adımların bir an evvel atılması gerektiğine vurgu yaptı.

"AK Parti'nin ‘her ile bir üniversite’ politikası iflas etti"

Yaşanan ekonomik krizin en ağır faturasını ödeyen kesimlerden başında gençlerin geldiğini ifade eden Milletvekili Tutdere,"Cumhuriyet tarihinde görülmemiş, yüksek bir genç işsizlik oranı ile karşı karşıyayız. Türkiye’nin en can yakıcı sorunlarından birisi de ne yazık ki genç işsizliktir. Türkiye’de genç işsiz sayısı her geçen gün katlanarak artmaktadır. Gençler iş bulma ümidini artık yitirmiş durumdalar. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün okula ya da işe gitmeyen 15-29 yaş arası gençler sıralamasında ülkemiz en üst sıralarda yer almaktadır."dedi.

AK Parti'nin ‘her ile bir üniversite’ politikasının iflas ettiğini dile getiren Milletvekili Tutdere, “AK Parti döneminde rekor kıran üniversite mezunu, diplomalı işsiz sayısı bugün milyonla ifade edilmektedir. Gençler ‘2 üniversite bitirdim, ailemi geçindirmek için pazarda limon satıyorum’ diye isyan ederken, iktidarın ‘her ile bir üniversite’ politikasının bugün iflas ettiği apaçık ortadadır. AK Parti iktidarı döneminde, üniversite mezunu sayısında yaşanan hızlı artışa rağmen, yürütülen yanlış politikalar sonucu bu artışı karşılayabilecek oranda istihdam yaratılamamıştır.” ifadelerini kullandı.

"Her 3 gençten birisi resmen işsiz"

Genç işsizliğe ilişkin rakamlara da değinen Milletvekili Tutdere, "TÜİK'in açıkladığı dar tanımlı genç işsizlik yüzde 21’dir. İş bulma ümidini yitirenler ve önceki başvurularında yanıt bekleyip yeni iş başvuru yapmayanların dâhil edildiği geniş tanımlı genç işsizlik ise yüzde 31.1’dir, yani ülkemizde yaklaşık her 3 gençten 1'i resmen işsiz durumdadır.” ifadelerini kullandı.

AK Parti’nin gençleri karamsarlığa ittiğini, uyguladığı yanlış politikalar sonucunda da geleceğe dair ümitlerini kaybettirdiğini dile getiren Milletvekili Tutdere, "İstanbul Planlama Ajansı tarafından yapılan araştırmaya göre gençlerin yüzde 65.7’si bir seneden uzun süredir iş aradığını ifade ediyor. Çalışmaya başlamak istediğini belirten gençlerin yüzde 76.2’si ise önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu hedefini gerçekleştiremeyeceğini söylemektedir. Gençlerin yüzde 87,3’ü işsiz olmasını önemli yerlerde tanıdıklarının olmamasına, gençlerin yüzde 83,2’si ise bir tanıdığı olmadan Türkiye’de iş bulmanın zor olduğunu düşünüyorlar. AK Parti’nin uyguladığı yanlış politikalar sonucunda gençlerimiz umutlarını kaybediyor, karamsarlığa kapılıyorlar.” dedi.

"Gençlerin istihdam süreçlerine katılımı için gerçekçi politikalar üretilmeli"

Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve bazı CHP milletvekillerinin imzasıyla açılması istenen Araştırma Komisyonu önergesinde, Türkiye’de genç işsizliğinin ve gençler arasında yaşanan kaygı ve endişelerin can alıcı noktaya ulaşıldığına dikkat çekildi. Bu önemli sorunla mücadelede sorunun derinlemesine araştırılması ve somut adımların atılarak acil olarak hayata geçirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Konu hakkında somut adımların bir an önce atılması gerektiğine vurgu yapan Milletvekili Tutdere, “Gerekli tedbirler alınmazsa genç işsizliğinin daha da artması kaçınılmazdır. Artan genç işsizliğinin sosyo-kültürel bağlamda çok çeşitli sorunlara yol açacağını öngörmek mümkündür. Bir an evvel gençlerin istihdam süreçlerine katılımı için gerçekçi politikalar üretilmesi ve somut adımların atılması elzemdir.” şeklinde konuştu.