Milletvekili Tutdere Çelikhan köy yollarındaki sorunları TBMM gündemine taşıdı

Milletvekili Tutdere TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında yolun kullanıma uygun olmamasından dolayı yol güzergâhında bulunan köylerde yaşayan vatandaşların büyük bir mağduriyet yaşadığını dile getirerek Recep grup köy yolunun yapımı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

"Çelikhanlı hemşehrilerimin yol çilesi devam ediyor"

Milletvekili Tutdere, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Çelikhan’ın yaşadığı yol sorunlarını tekrar TBMM gündemine taşıdı.

TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında Çelikhan-Adıyaman yolu başta olmak üzere Çelikhan’daki grup yolları ile bağlantı yollarında ciddi sorunlar olduğunun altını çizen Milletvekili Tutdere, “Seçim bölgem Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde vatandaşlarımızın yol çilesi devam ediyor. Çelikhan-Adıyaman yolu başta olmak üzere diğer grup yollarında ve bağlantı yollarında büyük sorunlar var.” dedi.

"Recep Grup Köy Yolu’nun fiziki şartları güvenli seyahati ortadan kaldırmaktadır"

Recep grup köy yolunun fiziki şartlarının yol standartlarını karşılayamadığını vurgulayan Milletvekili Tutdere, yolun yetersizliğinden dolayı güvenli seyahatin ve sürüşün ortadan kalktığına dikkat çekerek, "Binlerce vatandaşımızın kullandığı Aksu, Recep, Yeşiltepe, Yağızatlı, İncirli, Yeşilova, İnlice grup yolu, talebi karşılayamamaktadır. Keskin virajları, yolun darlığı, kısacası yolun fiziki şartları ve standartları güvenli seyahati ve sürüşü ortadan kaldırmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Çelikhan’ın yol çilesine son verin"

Yol güzergâhında bulunan köylerde yaşayan vatandaşların büyük mağduriyet yaşadığını ifade ederek bölge sakinlerinin yol yapım talebinin karşılanması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlara çağrıda bulunan Milletvekili Tutdere, “Yol güzergâhındaki köylerimizde yaşayan vatandaşlarımız bu yolun bir an evvel yapılmasını talep etmektedirler. Biz de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurumlara çağrı yapıyoruz, vatandaşlarımızın yol talebini karşılayın, bu çileye son verin.” şeklinde konuştu.