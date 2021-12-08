Milletvekili Tutdere: Bütçede ekmek yok, yiğit muhtaç olmuş kuru soğana

TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında bütçe hakkında da genel değerlendirme yapan Milletvekili Tutdere, TBMM kürsüsünden ekmek ve kuru soğan göstererek,"Bu bütçede ekmek yok. Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana" dedi.

"Yürütme ve cumhurbaşkanlığı tenezzül edip 34 bin 132 soru önergesine cevap dahi vermedi"

Parlamentoların özgürlük mekanları olduğuna vurgu yaparak son dönemde yaşanan gelişmelerin TBMM’nin özgürlük ruhunda büyük yaralar açtığını dile getiren Milletvekili Tutdere,"İnsanlık tarihine baktığımızda parlamentolar özgürlüğün mekânları olmuşlardır. Gazi Meclisimiz de özgürlükler tarihine sahiptir ve Gazi Meclisimiz de Türkiye'de ülkeyi kuran, demokrasiyi getiren bir maziye sahiptir." ifadelerini kullandı.

2018 yılında yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle TBMM’nin denetim yetkisinin ortadan kaldırıldığına vurgu yapan Milletvekili Tutdere,"Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasama ve denetim görevleri Anayasa gereğidir. Ancak 2017 referandumu ve akabinde 2018'de yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemiyle Gazi Meclisimizin yetkileri tırtıklanmıştır ve Gazi Meclisimizin millet adına denetim yapma yetkisi tamamen ortadan kaldırılmıştır. Bunu nereden anlıyoruz? Meclisimizin özellikle üyelerinin, milletvekillerinin denetimdeki tek silahı, Anayasa'mıza göre yazılı soru önergesidir. 27'inci Yasama Döneminde Meclis Başkanlığına 55bin 294 yazılı soru önergesi verilmiş, yürütme tarafından bunlardan sadece 6 bin 809'una cevap verilmiş, 27 bin 323 yazılı soru önergesi süresi geçtikten sonra cevaplanmış, 34 bin 132 tanesine de yürütme ve Cumhurbaşkanlığı tenezzül edip cevap dahi vermemiştir. Bu tabloya baktığımızda Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminde Yürütmenin milletin temsilcisi olan milletvekillerini hesaba almadığını görmekteyiz." dedi.

"Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemiyle birlikte meclisteki müzakere ortamı da ortadan kalkmıştır"

Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemiyle birlikte TBMM’deki müzakere ortamının da ortadan kalktığını vurgulayan Milletvekili Tutdere, "Milletvekillerinin sorduğu sorulara süresi içinde cevap gelmediği için milletvekilleri denetim görevini tam olarak yapamamaktadırlar. Aynı şekilde Meclis araştırma önergelerinde de durum aynıdır, kanun tekliflerinde de durum aynıdır. Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemiyle Mecliste uygun müzakere ortamı kalmamıştır. Bakanlıklardan gelen kanun teklifleri komisyonlarda parmak çoğunluğuyla geçmekte, Genel Kurulda da aynı şekilde kanunlaşmaktadır." şeklinde konuştu.

"Son dönemde TBMM’de nitelikli kanun yapılmamaktadır"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle TBMM’nin nitelikli yasa yapmadığına dikkat çeken Milletvekili Tutdere, “TBMM’de son dönemlerde maalesef, nitelikli kanun yapılmamaktadır. Örnek olarak en son Türkiye Barolar Birliği için burada bir kanun çıktı. Siz bir kişiyi başkan seçmek için kanun çıkardınız; ne oldu? Hafta sonu kongre oldu ve sizin şahsı için kanun çıkardığınız şahıs kaybetti. Ne oldu sizin kanununuz? Elinizde kaldı, patladı. Dolayısıyla Parlamento bu dönemde, bu hükûmet sisteminde nitelikli yasa da yapamamaktadır." dedi.

"Cumhurbaşkanı 2 bin 534 maddelik kararname, TBMM ise 2 bin 646 maddelik kanun çıkardı"

Değişen sistemle birlikte Cumhurbaşkanı kararnamelerinin madde sayısının TBMM’de çıkarılan kanun madde sayısıyla yarışır hale geldiğine dikkat çekerek,"Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi yasama organına paralel olarak Cumhurbaşkanına da kararname çıkarma yetkisi verdi. Tabloya baktığımızda tek kişi 87 kararname çıkararak 2.534 maddelik kararnameler çıkarmış. 600 kişilik Millet Meclisi 2.646 madde içeren 200 kanun çıkarmış. Bu tabloya baktığımızda tek adam yememiş, içmemiş, yatmamış, hep kanun çıkarmış. Bu tabloya baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanı sadece ekonominin değil, aynı zamanda hukukun da kitabını yazmış." ifadelerini kullandı.

"Meclis Başkanı TBMM’de yaşanan hukuksuzluklara göz yumdu"

TBMM Başkanı’nın meclisin itibarını koruyamadığını yaşanan hukuksuzluklara göz yumduğunu ifade eden Milletvekili Tutdere, "Çatısı altında bulunduğumuz Mecliste de birtakım hukuksuzluklar var. Özelikle Meclis çalışanları açısından ücret anlamında büyük adaletsizlikler var. Biz bunu defalarca söyledik ancak Meclis Başkanlığı bu olaya duyarsız kalıyor. Meclis Başkanlığı kendi çalışanlarının, personellerinin hakkını, hukukunu koruyamıyor. Meclis Başkanlığının Meclisin itibarını koruma gibi asli bir görevi var ancak bu dönem yaşadıklarımız gerçekten Meclisin kendi temsilcilerinin hakkını hukukunu dahi koruyamadığını gördük. Bu parlamentoda milletin oyuyla seçilmiş milletvekilleri polis zoruyla gözaltına alındı, cezaevine gönderildi. Biz Parlamento olarak milletvekillerinin hukukunu yüksek mahkemelere teslim ettik, dolayısıyla Meclisimizin itibarı zedelendi. Meclis itibarını korumak Meclis Başkanının görevidir. Bir İçişleri Bakanı çıkıp "Mafyadan aylık 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçi var." diyor, Meclis Başkanı seyrediyor. İşte sizin ülkeyi getirdiğiniz durum." dedi.

"Bütçede ekmek yok, yiğit muhtaç olmuş kuru soğana"

TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında kürsüden ekmek ve kuru soğan göstererek 2022 yılı bütçesi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Tutdere, "Ben AK Parti'nin 2022 yılı bütçesini özetliyorum: Egemenliğin sahibi olan millete bu bütçede ekmek yok. 19 yıllık AK Parti iktidarının ekonomi politikalarının Türkiye'yi getirdiği yeri de özetliyorum: Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana işte AK Parti'nin yönettiği Türkiye." şeklinde konuştu.