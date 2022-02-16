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Milletvekili Tutdere: Bu zamları meydana getiren EPDK'nın kararı hukuka aykırıdır - Videolu Haber

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında fahiş fiyatlı elektrik faturalarını gündeme taşıdı, "AK Parti'nin soygun ve zam düzeni vatandaşımızı çarptı" ifadelerini kullanarak yapılan elektrik zammına tepki gösterdi.

16 Şubat 2022 Çarşamba 13:22
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Milletvekili Tutdere: Bu zamları meydana getiren EPDK'nın kararı hukuka aykırıdır - Videolu Haber

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, vatandaşlardan gelen mesajların fotoğraflarının bir kısmını genel kurul kürsüsünden göstererek,"Zamlarınızı geri çekin, zulmü durdurun, vatandaşa rahat nefes aldırın." çağrısında bulundu.
"Yurdun dört bir yanında elektrik zamlarına karşı ciddi bir isyan var"
TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında Kars'tan Edirne'ye, Sinop'tan Hatay'a, yurdun dört bir yanında elektrik zamlarına karşı ciddi bir direniş var, ciddi bir isyan var ifadelerini kullanarak yapılan düzenlemenin hukuka aykırı olduğunu dile getiren Milletvekili Tutdere, “Son zamlarla birlikte, halk artık faturalarını ödeyemediğini, esnaflarımız dükkânlarını kapatacağını bangır bangır bağırıyor. Özellikle, 31 Aralık 2021 tarihinde, EPDK'nin aldığı karar doğrultusunda, enerji tüketim tarifesinde yapılan değişiklik neticesinde elektriğe yapılan yüzde 127'lik zam, Türkiye'de maalesef infial yarattı. Bu zamları meydana getiren EPDK'nın kararı hukuka aykırıdır. Anayasa'mızın 2'nci maddesine, eşitlik düzenlemesini içeren 10'uncu maddesine ve 167'nci maddesine açıkça aykırı. Bu düzenlemeler ve bu zamlar hukuka da aykırı, vicdana da aykırı, ahlaka da aykırı. Bu düzenlemenin hukuka aykırılığı konusunda barolar başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından yurttaşlarımız dava açtılar, iş yargıya taşındı.” dedi.
"Karteller vatandaşın tepesine zam olarak biniyor, vatandaşımızı inim inim inletiyor"
Milletvekili Tutdere, Anayasaya göre devletin vatandaşları koruma görevi olduğunun altını çizerek AK Parti iktidarının kartelleşmeye göz yumduğunu, kartellerin de vatandaşın tepesine bindiğini ve vatandaşı inim inim inlettiğini dile getirerek, “Anayasa'nın 172'nci ve 173'üncü maddelerine göre devletin tüketiciyi koruması, esnafı koruması gibi bir temel görevi var. Ancak, biz iktidara bakıyoruz, iktidar Anayasa'nın emrettiği bu emredici hükümleri yerine getirmiyor. İktidar bu zamlar karşısında tüketiciyi koruyor mu? Korumuyor. 172'nci madde "Devlet tüketiciyi korur, her türlü tedbiri alır." diyor, fakat AK Parti iktidarı bu tedbiri alıyor mu? Maalesef almıyor. AK Parti tüketiciyi koruyacağına, yandaşlarını koruyor, müteahhitlerini koruyor. Anayasa’nın 167’inci maddesi diyor ki: "Devlet, tekelleşmeyi, kartelleşmeyi önler." Peki AK Parti önledi mi? Elektrik konusunda ne yaptı? Bütün elektrik şirketlerini 5'li çeteye verdi, kartelleşmeye göz yumdu. Bugün, o karteller vatandaşın tepesine zam olarak biniyorlar ve vatandaşlarımızı inim inim inletiyorlar. Her yerden feryat var ama iktidara bakıyoruz, çıt yok. Sayın Mahir Ünal çıkıp diyor ki: "Bu zammı devlet yapmıyor" AK Partili bir Milletvekili çıkıp diyor ki: "Bu zamları Cumhuriyet Halk Partisi yapıyor." Biraz vicdan, biraz insaf. Siz milletin aklıyla dalga mı geçiyorsunuz? Bu zamları siz yapıyorsunuz, bu zamları AK Parti iktidarı yapıyor.” ifadelerini kullandı.
Faturanızı ödeyemiyorsanız sebebi AK Parti iktidarıdır, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır
TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında zamlarla ilgili Türkiye’nin dört bir yanından vicdanları yaralayan görüntülerin geldiğini ifade eden Milletvekili Tutdere, yapılan zamların sebebinin AK Parti iktidarı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade ederek,"Zamlarla ilgili vicdanları yaralayan görüntüler geldi. Seçim bölgem Adıyaman'da esnaf kendi iş yerinin önüne zamları protesto eden afiş astı. Vatandaşı dinleyeceğinize siz ne yaptınız? Polis gönderdiniz ve esnafı gözaltına aldınız. Türkiye'nin her tarafından "Soygun var, bu zulme son verin." sesleri yükseliyor. Esnaflarımız iş yerlerine "Covid'e yenilmedik, faturalara yenildik." diyor. Şanlıurfa'da bir işletmeci “Elektrik faturasının yüksek olmasından dolayı dükkânımı kapattım." diyor. Çiftlikköy Esnaf Odası Başkanı "Esnafımızı elektrik çarptı." diyor. Milletin Meclisinden, milletin kürsüsünden esnaflarımıza, çiftçilere, köylülere, emeklilere, açıkça ilan ediyorum: Sizi elektrik çarpmadı, sizi AK Parti'nin soygun düzeni, zam düzeni çarptı. AK Parti'nin yanlış ekonomi politikaları çarptı. Siz bugün faturanızı ödeyemiyorsanız, siz bugün bu zamların altında inim inim inliyorsanız bunun sebebi AK Parti iktidarıdır, bunun sebebi AK Parti'nin Genel Başkanı, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, Anayasa'mıza göre yürütmenin başı olan Recep Tayyip Erdoğan'dır, bunu böyle bilesiniz.” dedi.
"Zulmü durdurun, zamlarınızı geri çekin vatandaşa rahat nefes aldırın"
Milletin sesi olmaya devam edeceklerini ve sorunlar çözülünceye dek vatandaşların haklı taleplerini haykırmaya devam edeceklerini dile getiren Milletvekili Tutdere,"Milyonların sesi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, milyonların sesine tercüman olmak için çıktı dedi ki: "Ben, 31 Aralıkta uygulamış olduğunuz zamları geri çekinceye kadar faturamı ödemeyeceğim." Amaç, milletin, yoksulların, fakirlerin ve ezilenlerin sesini dile getirmektir. Bunu birileri "isyan" olarak lanse etti, bunun üzerinden çarpıtmalarla siyaset devşirmeye, algı yönetmeye çalıştılar. Buradan bir kez daha söylüyoruz: Bizler milletin sesi olmaya devam edeceğiz, eğer millet zulüm altındaysa, zamlar altında inim inim inliyorsa bizim görevimiz, bunu haykırmaktır. Sorun çözülünceye kadar da haykırmaya devam edeceğiz. Bir kez daha bu kürsüden ifade ediyoruz: Zamlarınızı geri çekin, zulmü durdurun, vatandaşa rahat nefes aldırın." şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
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