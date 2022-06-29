Milletvekili Tutdere: Bir felaket yaşanmadan gerekli tedbirleri alın - Videolu Haber

"İktidar yandaşı korumak için hukuksuzluğa göz yumuyor"

Rant uğruna madencilik faaliyetlerinde hukuksuzluk ve tedbirsizliklere göz yumulduğunu ileri süren Milletvekili Tutdere bu durumun doğa ve çevre katliamına sebebiyet verdiğini ifade etti.

Tutdere, “İktidar, yandaşlarını korumak için ve rant uğruna madencilik faaliyetlerinde zaman zaman tedbirsizlik ve hukuksuzluklara göz yummaktadır. Ülkemizde madencilik faaliyetleri bu nedenle bazen doğa ve çevre katliamlarına yol açmaktadır. En son, 21 Haziran 2022 tarihinde Erzincan İliç'te faaliyet gösteren bir maden ocağının kirli su havuzlarındaki kirli ve zehirli sular yaşanan sızıntı sonucu ülkemizin en önemli su kaynağı olan Fırat Nehri'ni kirletmiş, büyük bir felakete yol açmıştır.” ifadelerini kullandı.

"Eti Bakır’a ait zehirli su havuzları Atatürk Barajı ve Koçali Barajı için tehdit"

Erzincan’ın İliç ilçesinde faaliyet gösteren bir altın madeninde 21 Haziran 2022 tarihinde meydana gelen siyanür faciasına dikkat çekerek Adıyaman’da da benzer bir durumun yaşanmaması için uyarılarda bulunan TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere kurumları göreve davet etti.

Eti Bakır Maden işletmesine ait zehirli su havuzlarının tehdit oluşturduğunun altını çizen Tutdere, "Adıyaman'da faaliyet gösteren Eti Bakır Maden İşletmesine ait kirli ve zehirli su havuzları Atatürk Barajı ve Koçali Barajı için aynı şekilde tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle ilgili tüm kurumları göreve davet ediyorum. Başka bir çevre felaketi, doğa felaketi yaşanmadan gerekli tedbirleri alın, zehirli havuzları kapatın." şeklinde konuştu.

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