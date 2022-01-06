Milletvekili Tutdere: Bir avuç yandaş şirketin kazanması için milyonlar mağdur ediliyor - Videolu Haber

TBMM’de yaptığı konuşmasında kalıcı yaz saati uygulamasının zamlarla birlikte elektrik faturalarını daha da kabarttığını ifade eden Milletvekili Tutdere,"Yandaş elektrik şirketlerinin kazanması için milyonlarca vatandaşımız mağdur ediliyor." dedi.

"Mantık ve bilimle bağdaşmayan kalıcı yaz saati uygulaması nedeniyle vatandaşların hayat koşulları ağırlaştı"

TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında hayat pahalılığı ve zamlar nedeniyle 84 milyon vatandaşın zor günler geçirdiğini vurgulayan Milletvekili Tutdere, Enerji Bakanlığı’nın kalıcı yaz saati uygulamasından dolayı vatandaşların hayat koşullarının daha da ağırlaştığını ifade etti.

Mantık ve bilimle bağdaşmayan kalıcı yaz saati uygulaması nedeniyle vatandaşların hayat koşullarının daha da ağırlaştığını dile getiren Milletvekili Tutdere,"Ülkemizde yaşayan 84 milyon yurttaşımız, iktidarın yanlış politikaları nedeniyle büyük mağduriyetler yaşanmakta, zor günler geçirmektedirler. Zamlar, işsizlik, hayat pahalılığı nedeniyle perişan olan yurttaşlarımız bir de Enerji Bakanlığı’nın akılla, mantık ve bilimle bağdaşmayan kalıcı yaz saati uygulaması nedeniyle ağırlaşan hayat koşulları ile mücadele etmektedirler."ifadelerini kullandı.

"Kalıcı yaz saati uygulaması elektrik faturalarının kabarmasına neden oluyor"

İktidarın kalıcı yaz saati uygulaması nedeniyle elektrik faturalarının daha da kabardığını ifade eden Milletvekili Tutdere, "İktidarın yaz saati uygulaması dayatması nedeniyle ülkemizde milyonlarca öğrenci, memur, çalışan ve emekçi mağdur durumda. Milyonlarca vatandaşımızın bu sesini duyun. Bu uygulama son zamlarla birlikte faturaların daha da kabarmasına neden olmuştur. Yandaş elektrik şirketleri kazansın diye milyonlarca vatandaşımızın mağdur edilmeye hakkı yok." dedi.

"Kışın soğuğunda, sabahın şafağında sokağa çıkan vatandaşları daha fazla mağdur etmeyin"

TBMM’de yaptığı konuşmasında ülkenin inatla yönetilmeyeceğini ve iktidarın kalıcı yaz saati uygulaması inadından vazgeçilmesi gerektiğini vurgulayan TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Milletvekili Tutdere, kalıcı yaz saati uygulamasından vazgeçilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı’na çağrıda bulundu.

Kışın soğuğunda, sabahın şafağında sokağa çıkan vatandaşların daha fazla mağdur edilmemesi için kalıcı yaz saati uygulamasından vazgeçilmesi için Enerji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı’na çağrıda bulunan Tutdere, "Buradan Cumhurbaşkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve ilgili tüm kurumlara açıkça çağrıda bulunuyorum. Kalıcı yaz saati uygulaması inadınızdan vazgeçin. Ülke inatla yönetilmez. Kışın soğuğunda, sabahın şafağında sokağa çıkan öğrencileri, çalışanları daha fazla mağdur etmeyin." şeklinde konuştu.

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