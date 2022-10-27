Milletvekili Tutdere, Besni Ve Kahta’ya bağlı köylerde yaşanan su sorununu gündemine taşıdı

Kahta ve Besni’ye bağlı köylerde yaşanan sorunları TBMM Genel Kurulu’nda dile getiren Milletvekili Tutdere, birçok köyde içme suyu sorunu yaşandığının altını çizerek sorunların çözümü için iktidara çağrıda bulundu.

Geçtiğimiz hafta Besni ve Kâhta’ya bağlı köylerde gerçekleştirdikleri saha çalışmaları sırasında karşılaştıkları sorunları TBMM Genel Kurulu’nda aktaran Milletvekili Tutdere, “Geçtiğimiz hafta sonu arkadaşlarımızla birlikte Kâhta ilçemizde Ziyaret, Çataltepe, Narsırtı, Hacıyusuf, Belören, Çakıreşme köyleri ile Besni ilçemizde Sarıyaprak, Yayıklı, Pınarbaşı, Çorak, Karalar köylerimiz ile Suvarlı beldemizi ziyaret ettik. Ziyaret ettiğimiz bütün yerleşim birimlerinde vatandaş dertli, vatandaş özellikle hayat pahalılığından şikâyetçi.” dedi.

Vatandaşlarımız Fahiş Tutarlı Elektrik Faturalarını Ödeyemediği İçin İçme Suyuna Ulaşamıyor

Milletvekili Tutdere Kâhta’ya bağlı Çataltepe, Narsırtı, Hacıyusuf, Belören, Çakıreşme köyleri ile Besni’ye bağlı Sarıyaprak, Yayıklı, Pınarbaşı, Çorak, Karalar köylerinde yaşayan vatandaşların fahiş elektrik faturalarını ödeyemediklerini için içme suyuna erişmekte büyük zorluk yaşadıklarını dile getirdi. Köylerde yaşanan içme suyu sorunlarını TBMM gündemine taşıyan CHP’li Tutdere, “Köylerimizde içme suyunu sondajdan sağlayan köylüler yüksek elektrik faturaları nedeniyle dertli, çoğu ise artık faturalarını ödeyemediği için içme suyuna ulaşamıyor. Ayrıca, Çorak ve Karalar köyünde de içme suyu sorunu var.” ifadelerini kullandı.

20 Yıllık Ak Parti İktidarı Çorak Köyü’ne Hala İçme Suyu Götürmemiş

Besni’ye bağlı Çorak ve Karalar köylerinde yaşanan içme suyu sorununu gündeme taşıyarak içme suyu sorununu çözümü için iktidara çağrıda bulunan Milletvekili Tutdere, “Yirmi yıllık Ak parti iktidarı Çorak köyüne içme suyunu götürememiş, Karalar köyümüzün suyu sağlıksız, buraya da içme suyu mutlaka götürülmelidir. Buradan Adıyaman valiliğine ve Ak parti iktidarına çağrı yapıyoruz. Çorak ve Karalar köylülerimizin içme suyu sorununu çözün, vatandaşı hayat pahalılığında kurtarın, gerekli tedbirleri alın.” şeklinde konuştu.