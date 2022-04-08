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Milletvekili Tutdere AK Partiye Kemal Tahir’in dizeleriyle seslendi - Videolu Haber

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerine TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında yapılan 23. Maddede ki düzenlemenin olumlu olduğunu ancak belli bir gelirin vergiden kaçırılması sonucunu da doğuracağına dikkat çekti.

08 Nisan 2022 Cuma 14:50
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Milletvekili Tutdere AK Partiye Kemal Tahir’in dizeleriyle seslendi - Videolu Haber

23. maddedeki düzenlemenin tasfiye aşamasına gelmiş şirketleri kurtarmak adına yapıldığını ancak yapılan düzenlemenin kapanma aşamasına gelen şirketleri kurtarmaya yetmeyeceğini ifade eden Milletvekili Tutdere, iktidara "pansuman tedbirlerden vazgeçin" çağrısında bulundu. 
"Yapılan düzenlemeyle belli bir gelirin vergiden kaçırılması sonucu doğacak"
Kanun değişikliği ile birlikte yapılan düzenlemenin olumlu olduğuna fakat belli bir gelirin vergiden kaçırılması sonucu doğuracağına dikkat çeken Milletvekili Tutdere, “Teklifin 23'üncü maddesinde özellikle, zarar eden şirketlerin kurtarılması için ortakların zarar eden şirketi kurtarmak adına vereceği ilave sermayenin şirket gelirlerinden sayılmaması hedefleniyor. Bu, aslında görüntü olarak olumlu bir düzenleme ancak bu, nihayetinde belli bir gelirin vergiden kaçırılması sonucunu da doğuracaktır dolayısıyla devletin burada bir vergi kaybı da söz konusu olacaktır. Bu madde özellikle Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesinin uygulamada hayat bulmasına da sebebiyet verecektir çünkü yıllardır bu maddeyi ne muhasebeciler ne de diğer meslek erbapları uygulayamıyorlardı. Bu maddenin kanunlaşmasıyla Ticaret Kanunu'nun bu maddesinin de uygulanmasına imkân sağlayacaktır. Ancak burada bir eksiklik de var, çünkü bu madde düzenlenirken özellikle ilave sermayenin nasıl muhasebeleştirileceği ve nasıl bilançolaştırılacağı konusunda da Ticaret Kanunu'nda bir düzenleme yapılmış olsaydı belki bu eksiklik tamamen ortadan kaldırılmış olacaktı.” dedi. 
"Bu düzenleme kapanma aşamasına gelen şirketleri kurtarmaya yetmeyecek"
Yapılan düzenlemenin kapanma aşamasına gelen şirketleri kurtarmaya yetmeyeceğini dile getirerek pansuman tedbirlerle ticari hayatın normale dönmesinin imkânsız hâle geldiğini ifade eden Milletvekili Tutdere, “Bu düzenleme özellikle ekonomik kriz nedeniyle şu anda can çekişen ve iflas aşamasına gelmiş, tasfiye aşamasına gelmiş şirketleri kurtarmak adına yapılıyor. Ancak bu düzenleme Türkiye'de şu anda kapanma aşamasına gelen şirketleri kurtarmaya yetmeyecektir çünkü bu tür pansuman tedbirlerle artık ticari hayatın normale dönmesi, şirketlerin geleceğini görerek hareket etmesi imkânsız hâle gelmiş durumda. Şu anda Türkiye'deki şirketlerin bu aşamaya gelmesinin sebebi AKP iktidarının uygulamış olduğu yanlış politikalardır, sizin bu ülkenin başına bela ettiğiniz bu ne olduğu belirsiz ucube sistemdir. Dolayısıyla, Türk Ticaret Kanunu'nda veya birtakım kanunlarda bu torba kanun tasarılarıyla düzenlemeler yapmakla ticari hayatı ve ticari şirketleri kurtarmak mümkün olmayacaktır." ifadelerini kullandı.
"AK Parti'nin yanlış ekonomi politikaları nedeniyle Türkiye batık şirketler mezarlığına döndü"
Türkiye’nin batık şirketler mezarlığına döndüğünü ifade ederek kapanan şirket sayılarına dikkat çeken Milletvekili Tutdere,"Kapanan şirketlerle ilgili istatistiklere baktığımızda 2021 yılında kapanan şirket sayısı 16 bin 222, gerçek kişi ticari işletme sayısı 21 bin 171, tasfiye olan şirket sayısı da 17 bin 516’dır. 2022 yılının ocak ve şubat aylarının ortalamasına baktığımızda ise kapanan şirket sayısı bin 799, gerçek kişi ticari işletme sayısı 4 bin 600, tasfiye olan şirket sayısı ise 3 bin 852’dir. Bu rakamlara baktığımızda, sizin uyguladığınız yanlış ekonomik politikalar nedeniyle, antidemokratik uygulamalarınız nedeniyle Türkiye'nin batık şirketler mezarlığına döndüğünü üzülerek görmekteyiz." dedi.
"Tek adam rejimi 84 milyonu nefes alamaz hale getirdi"
tek adam rejiminin vatandaşı nefes alamaz hale getirdiğini dile getiren Milletvekili Tutdere, AK Parti iktidarının vatandaşın yakasından düşme vaktinin geldiğini ifade ederek, “Buradan iktidara şu çağrıyı yapıyoruz: Artık bu bozuk düzenin mutlaka değişmesi lazım. Sizin bu ülkenin başına geçirdiğiniz tek adam rejimi şirketleri, insanları, 84 milyonu nefes alamaz hâle getirdi. Bu pansuman tedbirlerden vazgeçin, artık bu milletin yakasından düşme vaktiniz geldi. Zor bir süreçten geçiyoruz; vatandaşlarımız mağdur, ticaret erbabı mağdur, tüm işletmeler mağdur. Gezdiğimiz bütün kentlerde, saha çalışmalarında, "AK Parti iktidarı için; Yeter olmuştur, gün günden beter olmuştur ve de bıçak gelip kemiğe dayanmıştır, düşün yakamızdan." diyorlar.” şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
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