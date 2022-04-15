Galeriler Yazarlar
Adıyaman 19
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.488,44
ALTIN
928,70
DOLAR
14,64
STERLİN
19,15
EURO
15,84

Milletvekili Tutdere: AK Parti'nin 'İkinci barolara şok verelim, belki dirilir' teklifidir

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşüldüğü TBMM Adalet Komisyonu’nda konuştu.

15 Nisan 2022 Cuma 10:52
11 Okunma
Milletvekili Tutdere: AK Parti'nin 'İkinci barolara şok verelim, belki dirilir' teklifidir

Komisyon görüşmelerine katılan Milletvekili Tutdere, Çoklu Baro Yasası’nın çöktüğünü ifade ederek getirilen kanun teklifinin Çoklu Baro Sistemi’ni canlandırmayacağının altını çizerek “Yanlışın yanlışla düzeltilme şansı yoktur.” dedi. 
"Pansuman tedbirlerle avukatların yaşadığı sorunlar çözülemez"
Yönetmelikle düzenlenmesi mümkün olan meselenin kanunla düzenlenir olmasının hukuk sistemi açısından kabul edilebilir bir durum olmadığına dikkat çeken Milletvekili Tutdere, “Yönetmelikle düzenlenmesi mümkün olan bir meselenin bugün bir kanunla düzenlenir olması hukuk sistemimiz açısından kabul edilebilir bir durum değil. Barolar Birliği Başkanı kurulan ikinci barolar ile birinci barolar arasında hiçbir sorun olmadığını, adli yardım görevlendirmelerinde de hiçbir problemin olmadığına vurgu yaptı. Durum böyleyken, Türkiye'de 143 bin avukatın temsilcisi "Bu kanundan ne avukatlara ne de vatandaşlara fayda yok." derken siz bunu duymuyor ve görmüyorsunuz. Avukatlık mesleği artık bu pansuman tedbirlerle veya birilerinin hoşuna gidecek değişikliklerle avukatlık mesleğini icra eden avukatların yaşadığı sorunları çözemez. Bu gerçeği herkesin görmesi lazım.” ifadelerini kullandı.
"Avukatların devletten 72 milyon lira alacağı var"
Avukatların iki yıldır adli yardım hizmeti alacaklarını tahsil edemediğini ifade eden Milletvekili Tutdere, Avukatların devletten 72 milyon lira alacağı olduğunu ifade ederek, “Türkiye'deki avukatların vermiş oldukları adli yardım hizmetleri karşılığında 72 milyon lira alacağı var. İki yıldan beri avukatlar para alamıyor. Avukatların emeğinin karşılığını neden ödemiyorsunuz? Bu alacakların hepsi enflasyon karşısında eridi. Avukat iki yıl önce karakola gitmiş, boşanma davasını açmış, davayı sonuçlandırmış, temyizi yapmış, her şeyi bitirmiş devletten alacağını bekliyor fakat alamıyor. Buna ilişkin düzenlemeler getirin, buna ilişkin kaynak aktaracak düzenlemeleri getirin, hepimiz de cani gönülden destek olalım, avukatlarımızın sorunlarına bir nebze çözüm üretelim.” dedi.
"Avukatları kamu gücü karşısında zayıflatan bu uygulamalar hepimizin sonunu getirecek"
Bu tür uygulamaların Avukatlık mesleğini kamu nezdinde itibarsızlaştıracağını dile getiren Milletvekili Tutdere, “ Bu teklifi yeniden Alt Komisyona göndererek üzerinde çalışma yapılmasının yolunu açmamız lazım. Biz bunu yaparsak bu mesleğe hizmet etmiş oluruz. Yarın milletvekilliklerimiz bitecek, belki de çoğumuz bürolarımıza döneceğiz, bu onurlu mesleği icra edeceğiz ancak döndüğümüzde eğer bu şekil devam ederse ortada belki de avukatlık mesleği kalmayacak. Avukatlık mesleğini halkın nezdinde, kamunun nezdinde itibarsızlaştıran, ekonomik olarak zorluğa sokup avukatları gerçekten şu anda millet karşısında ve kamu gücü karşısında zayıflatan bu uygulamalar hepimizin sonunu getirecek.” dedi.
"Hızla nitelik kaybeden avukatlık mesleği daha da niteliksiz hâle gelecek"
Yasanın ne stajyerlerin ne de binbir sorunla boğuşan avukatların sorunlarını çözmeyeceğini vurgulayan Milletvekili Tutdere, “Stajyer Avukatların şu anda duruşmaları takip konusunda zaten sorunlar var. Eğer bu şekilde herhangi bir sigortalı işte, avukatın, stajyerin çalışmasının yolu açıldığında da zaten avukat kendi işine gidecek, maaşını almak zorunda kalacak ve işini takip etmek zorunda kalacak. Burada da liyakat anlamında ciddi sorun çıkacak. Bu durum naylon stajyerliğin yolunu açacak. Bu, hızla nitelik kaybeden avukatlık mesleğinin daha da niteliksiz hâle gelmesine, duruşma salonunda nerede duracağını öğrenemeyen avukatların ortaya çıkmasına yol açacaktır. Bu anlamda bu madde üzerinde yeniden düşünülmesinde gerçekten yarar var. Bu yasa ne stajyerlerin ne de binbir sorunla boğuşan avukatların sorunlarını çözmekten ziyade, çökmüş olan ikinci baro yasasına "Bir şok verelim, biraz kaynak aktaralım, belki dirilir." umududur. Bu yasa da baroları bölen çoklu baro sistemini canlandıramayacaktır. Gelin, bu yanlıştan vazgeçin. Yanlışı yanlışla düzeltme şansınız yok.” şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aydın: Öğrencilerimize olan her türlü desteği sürdürmeye devam edeceğiz
Aydın: Öğrencilerimize olan her türlü desteği sürdürmeye devam edeceğiz
AK Parti’li Dağtekin Kömür Beldesi sakinleriyle bir araya geldi
AK Parti’li Dağtekin Kömür Beldesi sakinleriyle bir araya geldi
CHP’li Binzet’ten ekonomi eleştirisi
CHP’li Binzet’ten ekonomi eleştirisi
Başkan Aydın’dan gençlere müjde
Başkan Aydın’dan gençlere müjde
Başkan Dağtekin, vatandaşların sofrasına misafir oluyor
Başkan Dağtekin, vatandaşların sofrasına misafir oluyor
CHP'li Tutdere, seçim bölgesinde vatandaşlarla bir araya geldi
CHP'li Tutdere, seçim bölgesinde vatandaşlarla bir araya geldi
MHP'li Arslan: Bir yerlere yaranmaya çalışırken asli görevlerinizi göz ardı etmeyin
MHP'li Arslan: Bir yerlere yaranmaya çalışırken asli görevlerinizi göz ardı etmeyin
Boynukara, Rusya’nın Ukrayna işgalini değerlendirdi
Boynukara, Rusya’nın Ukrayna işgalini değerlendirdi
Milletvekili Tutdere Adıyaman Tabipler Odası’nı ziyaret etti - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere Adıyaman Tabipler Odası’nı ziyaret etti - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere: Kömür halkının feryadı Türkiye'de doğasına ve çevresine sahip çıkan milyonların sesidir
Milletvekili Tutdere: Kömür halkının feryadı Türkiye'de doğasına ve çevresine sahip çıkan milyonların sesidir
CHP'li Binzet: AK Parti kıyıma başladı mücadelemiz sürüyor
CHP'li Binzet: AK Parti kıyıma başladı mücadelemiz sürüyor
CHP'li Tutdere: Ya Avrupa, ya ölüm
CHP'li Tutdere: Ya Avrupa, ya ölüm
Başkan Dağtekin, gazetecilerle sahurda bir araya geldi
Başkan Dağtekin, gazetecilerle sahurda bir araya geldi
Aydın'dan '10 Nisan Polis Haftası' mesajı
Aydın'dan '10 Nisan Polis Haftası' mesajı
Milletvekili Tutdere AK Partiye Kemal Tahir’in dizeleriyle seslendi - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere AK Partiye Kemal Tahir’in dizeleriyle seslendi - Videolu Haber
Başkan Doğan, Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı
Başkan Doğan, Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı
Ulubey, TÜİK verilerini eleştirdi
Ulubey, TÜİK verilerini eleştirdi
Milletvekili Tutdere: Kömür halkı doğasına ve merasına sahip çıkıyor - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere: Kömür halkı doğasına ve merasına sahip çıkıyor - Videolu Haber
CHP'li Bozat: Tüm sorunların ana nedeni adaletsizlik ve hukuksuzluk
CHP'li Bozat: Tüm sorunların ana nedeni adaletsizlik ve hukuksuzluk
CHP'li Binzet: Ortaçağ sansürcüleri iş başında
CHP'li Binzet: Ortaçağ sansürcüleri iş başında
İYİ Parti İl Başkanı Doğan, enflasyon rakamlarını değerlendirdi
İYİ Parti İl Başkanı Doğan, enflasyon rakamlarını değerlendirdi
CHP'li Tutdere: Demokrasiyi ortadan kaldıran uygulamalar avukatlık mesleğini çekilmez hâle getirdi
CHP'li Tutdere: Demokrasiyi ortadan kaldıran uygulamalar avukatlık mesleğini çekilmez hâle getirdi
Başkan Aydın: Sağlık yatırımları tarihte görülmemiş şekilde katlanarak sürmektedir
Başkan Aydın: Sağlık yatırımları tarihte görülmemiş şekilde katlanarak sürmektedir
Tutdere: Adıyamanlı hemşehrilerimizi kandırmaktan artık vazgeçin
Tutdere: Adıyamanlı hemşehrilerimizi kandırmaktan artık vazgeçin
İYİ Parti İl Başkanı Doğan, Enflasyon Rakamlarını Değerlendirdi
İYİ Parti İl Başkanı Doğan, Enflasyon Rakamlarını Değerlendirdi
Aydın: Adıyaman’ımız için durmadan yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz
Aydın: Adıyaman’ımız için durmadan yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz
Başkan Kılıç: İcralarla devraldığımız belediyeyi bugün borçsuz belediye yaptık
Başkan Kılıç: İcralarla devraldığımız belediyeyi bugün borçsuz belediye yaptık
Milletvekili Tutdere: Nemrut'tan doğan güneş bütün Anadolu’yu aydınlatacak
Milletvekili Tutdere: Nemrut'tan doğan güneş bütün Anadolu’yu aydınlatacak
Başkan Doğan’dan Ramazan Ayı Mesajı
Başkan Doğan’dan Ramazan Ayı Mesajı
Milletvekili Tutdere’den optisyen ve gözlükçüler için önemli kanun teklifi
Milletvekili Tutdere’den optisyen ve gözlükçüler için önemli kanun teklifi

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim