Milletvekili Tutdere: AK Parti'nin 'İkinci barolara şok verelim, belki dirilir' teklifidir

Komisyon görüşmelerine katılan Milletvekili Tutdere, Çoklu Baro Yasası’nın çöktüğünü ifade ederek getirilen kanun teklifinin Çoklu Baro Sistemi’ni canlandırmayacağının altını çizerek “Yanlışın yanlışla düzeltilme şansı yoktur.” dedi.

"Pansuman tedbirlerle avukatların yaşadığı sorunlar çözülemez"

Yönetmelikle düzenlenmesi mümkün olan meselenin kanunla düzenlenir olmasının hukuk sistemi açısından kabul edilebilir bir durum olmadığına dikkat çeken Milletvekili Tutdere, “Yönetmelikle düzenlenmesi mümkün olan bir meselenin bugün bir kanunla düzenlenir olması hukuk sistemimiz açısından kabul edilebilir bir durum değil. Barolar Birliği Başkanı kurulan ikinci barolar ile birinci barolar arasında hiçbir sorun olmadığını, adli yardım görevlendirmelerinde de hiçbir problemin olmadığına vurgu yaptı. Durum böyleyken, Türkiye'de 143 bin avukatın temsilcisi "Bu kanundan ne avukatlara ne de vatandaşlara fayda yok." derken siz bunu duymuyor ve görmüyorsunuz. Avukatlık mesleği artık bu pansuman tedbirlerle veya birilerinin hoşuna gidecek değişikliklerle avukatlık mesleğini icra eden avukatların yaşadığı sorunları çözemez. Bu gerçeği herkesin görmesi lazım.” ifadelerini kullandı.

"Avukatların devletten 72 milyon lira alacağı var"

Avukatların iki yıldır adli yardım hizmeti alacaklarını tahsil edemediğini ifade eden Milletvekili Tutdere, Avukatların devletten 72 milyon lira alacağı olduğunu ifade ederek, “Türkiye'deki avukatların vermiş oldukları adli yardım hizmetleri karşılığında 72 milyon lira alacağı var. İki yıldan beri avukatlar para alamıyor. Avukatların emeğinin karşılığını neden ödemiyorsunuz? Bu alacakların hepsi enflasyon karşısında eridi. Avukat iki yıl önce karakola gitmiş, boşanma davasını açmış, davayı sonuçlandırmış, temyizi yapmış, her şeyi bitirmiş devletten alacağını bekliyor fakat alamıyor. Buna ilişkin düzenlemeler getirin, buna ilişkin kaynak aktaracak düzenlemeleri getirin, hepimiz de cani gönülden destek olalım, avukatlarımızın sorunlarına bir nebze çözüm üretelim.” dedi.

"Avukatları kamu gücü karşısında zayıflatan bu uygulamalar hepimizin sonunu getirecek"

Bu tür uygulamaların Avukatlık mesleğini kamu nezdinde itibarsızlaştıracağını dile getiren Milletvekili Tutdere, “ Bu teklifi yeniden Alt Komisyona göndererek üzerinde çalışma yapılmasının yolunu açmamız lazım. Biz bunu yaparsak bu mesleğe hizmet etmiş oluruz. Yarın milletvekilliklerimiz bitecek, belki de çoğumuz bürolarımıza döneceğiz, bu onurlu mesleği icra edeceğiz ancak döndüğümüzde eğer bu şekil devam ederse ortada belki de avukatlık mesleği kalmayacak. Avukatlık mesleğini halkın nezdinde, kamunun nezdinde itibarsızlaştıran, ekonomik olarak zorluğa sokup avukatları gerçekten şu anda millet karşısında ve kamu gücü karşısında zayıflatan bu uygulamalar hepimizin sonunu getirecek.” dedi.

"Hızla nitelik kaybeden avukatlık mesleği daha da niteliksiz hâle gelecek"

Yasanın ne stajyerlerin ne de binbir sorunla boğuşan avukatların sorunlarını çözmeyeceğini vurgulayan Milletvekili Tutdere, “Stajyer Avukatların şu anda duruşmaları takip konusunda zaten sorunlar var. Eğer bu şekilde herhangi bir sigortalı işte, avukatın, stajyerin çalışmasının yolu açıldığında da zaten avukat kendi işine gidecek, maaşını almak zorunda kalacak ve işini takip etmek zorunda kalacak. Burada da liyakat anlamında ciddi sorun çıkacak. Bu durum naylon stajyerliğin yolunu açacak. Bu, hızla nitelik kaybeden avukatlık mesleğinin daha da niteliksiz hâle gelmesine, duruşma salonunda nerede duracağını öğrenemeyen avukatların ortaya çıkmasına yol açacaktır. Bu anlamda bu madde üzerinde yeniden düşünülmesinde gerçekten yarar var. Bu yasa ne stajyerlerin ne de binbir sorunla boğuşan avukatların sorunlarını çözmekten ziyade, çökmüş olan ikinci baro yasasına "Bir şok verelim, biraz kaynak aktaralım, belki dirilir." umududur. Bu yasa da baroları bölen çoklu baro sistemini canlandıramayacaktır. Gelin, bu yanlıştan vazgeçin. Yanlışı yanlışla düzeltme şansınız yok.” şeklinde konuştu.