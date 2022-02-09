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Milletvekili Tutdere: AK Parti iktidarı yabancıyı yatırıma değil, betona teşvik etti

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de edindiği taşınmazlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

09 Şubat 2022 Çarşamba 11:16
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Milletvekili Tutdere: AK Parti iktidarı yabancıyı yatırıma değil, betona teşvik etti

Milletvekili Tutdere yaptığı değerlendirmede 2021 yılında yabancılara 58 bin 576 adet konut satışı yapıldığını ifade ederek, vatandaşların uygun fiyatlı konut bulamadığı bir dönemde yabancılara ucuz fiyatlardan konut satıldığını vurguladı.

"Yabancılar Türkiye'ye yatırım için değil, ev almak için geliyorlar"

Yabancıların Türkiye'ye yatırım yapmak için değil sadece ev almak için geldiklerini ifade eden Milletvekili Tutdere,"Doğrudan yatırımlar arasında yabancıların konut alımlarının payı her geçen gün artmaktadır. Bizlerin büyük bir onur ve gururla taşıdığı Türkiye Cumhuriyeti pasaportu yabancılara sadece 250 bin dolara dolara veriliyor. Bu rakamın 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmesi sonrasında yabancılar artık ülkemize yatırım yapmak yerine sadece konut almak için geliyorlar. Yabancı yatırımcılar her ay milyonlarca dolarlık portföylerini satarak Türkiye’den ayrılıyor." dedi.

"Yabancı yatırımcılar hızla Türkiye’den ayrılıyor"

Milletvekili Tutdere, AK Parti iktidarının yanlış politikaları sonucu yabancı yatırımcının Türkiye’den çıktığını dile getirerek, “Yabancılar artık Türkiye'ye yatırım için değil sadece konut satın almak için geliyorlar. Yabancı yatırımcı sayısı ve ülkemize yaptıkları yatırım miktarı her geçen gün eriyor. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, 2019 yılı sonunda yüzde 60’ın üzerinde olan yabancı yatırımcıların pay senedi portföyündeki ağırlığı, 2021 yılı sonunda yüzde 40’ın altına gerildi. 2022 yılının sadece ilk üç haftasında yabancı yatırımcılar net olarak 230 milyon dolarlık hisse senedi, 102.5 milyon dolarlık da devlet içi borçlanma kâğıdı sattılar." ifadelerini kullandı.

"2021 yılında yabancılara 58 bin konut satıldı"

Yabancılara satılan konutlar hakkında değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Tutdere, "Yabancılara konut satışı 2021 yılı sonu itibariyle önceki yıla oranla yüzde 43.5 arttı. 2021 yılında yabancılara 58 bin 576 adet konut satıldı. En fazla konutu ise 10 bin 56 konut satın alımı ile İranlılar aldı. İran’ı 8 bin 661’le Irak, 5 bin 379’la Rusya, 2 bin 762’yle Afganistan, 2 bin 358’le de Almanya vatandaşları izledi." dedi.

Vatandaşlara fahiş fiyatlardan konut satışı yapılırken 2021 yılının son çeyreğinde yabancılara önceki dönemlerden daha ucuz konut satışı yapıldığını dile getiren Milletvekili Tutdere, "Yurttaşlarımızın alacak konut bulamadığı, buldukları konutları ise fahiş fiyatla satın aldıkları bir dönemde yabancılara satılan konutların ortalama değeri 2021 yılının son çeyreğinde 196 bin 37 dolardan 187 bin 91 dolara gerilemiş. Vatandaşlarımıza fahiş fiyatlardan konut satışı yapılırken yabancılara önceki dönemlerden daha ucuz konut satışı yapılmış. AKP iktidarı yabancıları yatırım yapmak yerine beton almaya teşvik etti." şeklinde konuştu.

Kaynak: PHA
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