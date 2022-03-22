Milletvekili Tutdere: Afrika'da hayaller peşinde koşacağınıza GAP ovalarını suyla buluşturun

Milletvekili Tutdere TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında iktidar ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na çağrıda bulunarak, “Afrika'da hayaller peşinde koşacağınıza GAP’ın ovalarını suyla buluşturun.” dedi.

"İktidarın yanlış politikaları yerli tarımı ve çiftçiyi bitirdi"

TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında tarımdaki gerilemeye dikkat çeken Milletvekili Tutdere, iktidarın yanlış tarım politikaları yüzünden yerli tarımın ve çiftçilerin bitme noktasına geldiğine vurgu yaptı

19 yılda 3 milyon hektarlık tarım alanının yok olduğunu dile getiren Milletvekili Tutdere, “Yeni atanan Tarım Bakanının açıklamalarına baktığımızda rotayı Afrika'ya çevirdiğini görmekteyiz. Yerli tarımı ve çiftçiyi bitiren iktidarın yanlış politikaları yüzünden, 2002 yılında 26,1 milyon hektar olan ekim alanı 2021 yılında 23,1 milyon hektara gerilemiştir, tarımdaki istihdam yüzde 17,1'e gerilemiştir, çiftçi sayısı 12 yılda yüzde 48 azalmıştır.” ifadelerini kullandı.

"GAP'ın ovalarını suyla buluşturun, Türkiye dünyayı beslesin"

Tarım ve Orman Bakanlığı’na seslenerek ‘GAP’ın ovalarını suyla buluşturun.’ çağrısında bulunan Milletvekili Tutdere,"İktidar ile Tarım ve Orman Bakanı’na açıkça çağrı yapıyoruz: Sayın Bakan, Afrika'da hayaller peşinde koşacağınıza GAP illerinde bulunan ovaları, tarım alanlarını suyla buluşturun. GAP'ta tam 1 milyon 629 bin hektar arazi su bekliyor; bu toprakları suyla buluşturun. Türkiye Afrika'yı da beslesin, dünyayı da beslesin diyoruz." şeklinde konuştu.