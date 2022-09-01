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Milletvekili Tutdere: Adliyelerden bütün toplumun vicdanını rahatlatacak kararların çıkması lazım

Adıyaman Adliyesinde düzenlenen Adli Yıl Açılış Töreninde konuşan TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, ”Adaleti sağlamakla görevli olarak hâkimlerimizin siyasetten gelen mesajlara kulaklarını tıkamaları gerekiyor. Dosya neyse, delil neyse, anayasa neyse kanun neyse ona göre hareket etmeleri gerekiyor. Eğer bu şekilde hareket ederlerse o zaman ülkemiz gerçekten adalet noktasında hak ettiği yere gelir.” ifadelerini kullandı.

01 Eylül 2022 Perşembe 17:22
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Milletvekili Tutdere: Adliyelerden bütün toplumun vicdanını rahatlatacak kararların çıkması lazım

"İnsanların vicdanını rahatsız eden bir takım kararlara imza atılıyor"
Bütün Türkiye kamuoyunun adalet alanındaki gelişmeleri yanından takip ettiğini vurgulayan CHP’li Tutdere, “ Bazı hâkimler son zamanlarda kamuoyunu, insanların vicdanını rahatsız eden bir takım kararlara imza atıyor. Onuruyla, şerefiyle çalışan insanı ve adaleti merkeze alan kanuna hukuka anayasaya bağlı çalışan hâkim ve savcıları kastetmiyoruz. Adalet gerçekten mülkün temelidir ve adaletin ikametgâhı adliyelerdir. Adliyelerde bütün toplumun vicdanını rahatlatacak kararların çıkması lazım. Ancak zaman zaman bakıyoruz ki siyasete endeksli, siyasetin hoşuna gidecek kararlar çıkıyor, bu da hepimizi rahatsız ediyor.  Yargının parçası olan bir avukat olarak hem de bir siyasetçi olarak toplumumuzun duymuş olduğu rahatsızlığı ben de hissediyorum. Dolayısıyla ülkemizin şu anda en büyük sorunlarının başında adalet geliyor.”ifadelerini kullandı. 
"Adaleti sağlamakla görevli olanların siyasetten gelen mesajlara kulaklarını tıkamaları gerekiyor"
İçinde bulunduğumuz bu sistem adaleti maalesef tutukladı diyen milletvekili Tutdere, “ Bu konuda hepimizin samimiyetle, şapkayı önümüze koyup düşünmesi lazım. Neden bu hale geldi? Bir tarafta büyük bir emekle fedakârlıkla çalışan hâkimlerimiz, savcılarımız, adliye çalışanları bir tarafta ise adalete kara lekeler düşüren kararlar. Bu çelişkinin giderilmesi lazım. Adaleti sağlamakla görevli olan hâkimlerimizin siyasetten gelen mesajlara kulaklarını tıkamaları gerekiyor. Dosya neyse, delil neyse, anayasa neyse kanun neyse ona göre hareket etmeleri gerekiyor. Eğer bu şekilde hareket ederlerse o zaman ülkemiz gerçekten adalet noktasında hak ettiği yere gelir.” dedi.
"Avukatlar çok büyük sorunlarla karşı karşıya"
Avukatların sorunlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Tutdere, “ Yargının en büyük parçası avukatlarımız da çok büyük sorunlarla karşı karşıyalar. Özellikle son dönemde mecliste çıkan avukatlık mesleğini gerçekten itibarsızlaştıran bir takım kanunlar oldu. Biz bu kanunlara karşı gerekli uyarılarımızı yapmıştık. Barolar da bu konuda itirazlarını yapmıştı. Tüm baro başkanları, görüşü ve düşüncesi ne olursa olsun büyük bir mutabakatla bu yasanın avukatlık mesleğini, savunmayı etkisizleştireceğini söylemişlerdi. Ancak meclisteki çoğunluk buna uymadı, barolar bölündü. Mesleğe  yeni başlayan stajyerlerin, genç avukatların ve kıdemli avukatların hepsinin sorunları var. Avukatların ekonomik sorunları var, mesleklerini icrada karşılaştıkları sorunlar var. Bu sorunların hepsinin farkındayız. Bu sorunların çözümünün gerçek bir hukuk devletiyle, hukukun tam anlamıyla tecelli etmesiyle mümkün olacağının da farkındayız. Bunu sağlayacağız!” şeklinde açıklamalarda bulundu. 
"Milletin vicdanı gibi tertemiz bir adaleti yeniden tesis edeceğiz"
“Şu an ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıyaysak bunun sebeplerinden bir tanesi de ülkemizdeki adaletin içine düştüğü durumdur. Maalesef adalet kirlendi. Adaleti bu kirlilikten kurtarmak hepimizin görevidir. Adaleti temizleyeceğiz, milletin vicdanı gibi tertemiz bir adaleti yeniden tesis edeceğiz” diyen TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere  yargı mensuplarına seslenerek “İnşallah bu dönem ülkemiz için, insanlarımız için, vatandaşlarımız için hepimizin vicdanını rahatlatacak kararlara hep birlikte imza atarsınız. Bu vesileyle yeni adli yılın herkese hayırlı olmasını temenni ediyor, bütün yargı çalışanlarına başarılar diliyorum” şeklinde konuştu. 

 

Kaynak: PHA
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